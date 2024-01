/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Po úvodní porážce s úřadujícími mistry světa Dány (14:23) nastoupí čeští házenkáři na Euru v německém Mnichově dnes od 18 hodin proti Portugalsku, které porazilo Řecko o gól. Pokud chtějí Češi udržet naději na postup do další fáze šampionátu potřebují nutně vyhrát.

Češi zahájili mistrovství Evropy proti úřadujícím mistrům světa z Dánska. | Foto: Hana Vrbková/Česká házená

„Jsem si stoprocentně jistý, že na zápas s Portugalskem budeme perfektně připraveni,“ prohlásil španělský kouč české reprezentace i přes úvodní vysokou porážku s Dánskem.

„My jsme šli i do zápasu s Dánskem naplno. Nebylo to tak, že bychom si řekli, že jen zkusíme , jak na tom jsme,“ říkal den po zápase jeden z nováčků v týmu Matěj Havran ze Zubří. „Ale tím, jak to dopadlo, nastal čas, že musíme s Portugalci vyhrát,“ uznal 21letý obranář s tím, že české házenkáře nečeká snadný úkol.

„Portugalci často praktikují hru sedm na šest, spoléhají na výbornou spolupráci s pivotem. Hodně jejich hráčů se dokáže prosadit jeden na jednoho, navíc jsou hodně rychlí,“ vyjmenoval Matěj Havran typické atributy portugalské házené. Na soupeře ale bude potřeba vyzrát.

Úspěchu podřizují čeští házenkáři vše, už pár měsíců je v plné přípravě trenér gólmanů Martin Galia. „Ve chvíli, kdy se zranil Šimon (Mizera) se ozval Tomáš Mrkva a mluvili jsme o Euru. Dohodli jsme se, že se zkusím připravit, kdyby se náhodou něco stalo,“ potvrdil 44letý Martin Galia, který měl loni v dubnu rozlučku s reprezentační kariérou, ale stále dál chytá extraligu za Karvinou.

Tlak je enormní

A ono se skutečně stalo, generálku na Euro nedochytal Tomáš Mrkva, brankář bundesligového Kielu a jasná jednička v české reprezentaci. Galia nastoupil do druhého zápasu v Maďarsku, který se hrál dost možná i proto za zavřenými dveřmi. „A musím říct, že jsem se cítil velmi dobře,“ usmíval se zkušený gólman při setkání s novináři v hráčském hotelu.

Však už se také objevil na širší soupisce pro úvodní zápas s Dánskem, ale ten nakonec odchytal celý Tomáš Mrkva. „Na mistrovství je výborně připravený, i když to nemá vůbec snadné. Tlak je na něj enormní. Je to náš lídr, který nás může posunout dál. Věřím, že odchytá fantastické mistrovství. Já i Honza Hrdlička jsme mu nápomocní,“ doplnil Martin Galia s tím, že i on tak dál zůstává v plném tréninku. „Ale jestli do brány půjdu, tak jen na nějaký úsek. Rozhodně ne na celé utkání,“ uzavřel svoji anabázi.

Češi budou opět spoléhat i na mohutnou podporu fanoušků, ti by měli zaplnit v sobotu minimálně třetinu haly. „Fanoušci byli už proti Dánsku skvělí. Škoda, že jsme je neodměnili lepším výsledkem. Doufám, že proti Portugalsku je potěšíme víc,“ vzkázal jin Jonáš Patzel, další z debutantů na vrcholné akci.