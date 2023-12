Snad každý sportovní fanoušek v Česku už ví, že se koná mistrovství světa v házené. Díky tažení národního týmu je o hráčkách slyšet na každém rohu. Jsou ve čtvrtfinále a stále mohou snít o účasti na olympiádě! Pojďme se na český tým podívat z trochu jiného úhlu pohledu. Norský kouč Bent Dahl s oblibou říká, že se v něm snoubí zkušenost i dravé mládí.

Radost českých házenkářek | Foto: se svolením České házené

Ano, hned šest hráček ze současného kádru, kromě zraněné Kordovské ještě Kudláčková, Jeřábková, Zachová, Malá a Stellnerová pamatují poslední čtvrtfinále z mistrovství světa 2017 v Německu, ale v týmu jsou i debutantky na vrcholné akci.

Královna nevypraných ponožek. Kudláčková ničila Španělky, sen o postupu nekončí

Největší hvězdu českého výběru Markétu Jeřábkovou, která patří i k nejvýraznějším osobnostem letošního šampionátu v Dánsku, asi není třeba představovat. Dvakrát vyhrála s norským Vipers Kristiansand Ligu mistryň, od letošní sezony září v dresu dánského Ikastu.

Ale co její spoluhráčky z české reprezentace?

Levoruká spojka Markéta Šusťáčková hraje v norském Molde, na palubovce ji střídá Sára Kovářová z polského Lublinu, která už ale také okusila Ligu mistrů za slovinský Krim, hrála i v tureckém Kastamonu. Kdysi platila za velký talent české házené, leč často ji brzdila zranění.

Ale najde se i spousta jiných zajímavostí…

Tak třeba, obě brankářky začínaly pražských Hájích, i když je dělí šest let a každá z nich je v jiné fázi kariéry, výborně se doplňují. Kudláčková vymazala španělské střelkyně, Novotná zase pro změnu chytila v závěru utkání proti Brazílii dost možná klíčovou sedmičku.

Zkušenější z této dvojice má za sebou zahraniční angažmá ve Švédsku i ve Francii, ale putování po cizině už měla dost, a tak se před sezonou vrátila domů. V česko-slovenské interlize hájí branku pražské Slavie a k tomu stíhá na plný úvazek pracovat ve zdravotnictví.

„Je to fofr, ale mně to takhle vyhovuje. Nejsem člověk, který sedí doma na zadku a jen čeká, než pojede odpoledne na trénink. Mám práci, k tomu házenou a zatím to zvládám,“ prohlásila před šampionátem s tím, že rozhodnutí vrátit se do Čech ani v nejmenším nelituje. S uvolňováním na reprezentační akce nemá problém.

Od baletu k házené

Novotná, která se do házenkářské branky dostala od baletu, o zahraničním angažmá teprve sní, zatím hájí branku Lázní Kynžvart. Jak na domácí scéně, tak v Evropě. V součtu s výkony na světovém šampionátu na sebe může upozornit, ambice nemá nízké.

„Můj sen je se s reprezentací dostat na olympiádu. Uděláme vše proto, aby nám Los Angeles vyšlo,“ říkala na podzim v rozhovoru pro Deník. To ještě netušila, že si na mistrovství světa v Dánsku zajistí Češky kvalifikaci už pro Paříž.

„Je to skvělý pocit, budeme hrát o něco velkého. To jsme chtěly,“ rozplývala se křídelnice Veronika Malá po postupu do čtvrtfinále. „Je úžasné, že se to povedlo,“ dodala nadšeně.

Zdroj: se svolením České házené

To už se zase dostáváme do skupiny hráček, které se házenou slušně živí. „V bundeslize se dají vydělat slušné peníze, i něco ušetříte. Ale že byste se díky tomu zabezpečili na několik let dopředu, to rozhodně ne,“ prozradila Dominika Zachová, která se před sezonou vrátila z Thüringenu do Mostu.

A právě Malá obléká dres německého mistra Bietigheimu, ve stejné soutěži působí také další křídlo Anna Franková. Na větší šanci ve francouzské lize čeká vycházející hvězdička Charlotte Cholevová, která je na šampionátu druhou nejúdernější českou spojkou.

V práci si musela nadělat hodiny

Jen tak mimochodem, gólmanka Kudláčková není jedinou házenkářkou z národního týmu, která k vrcholovému sportu ještě pracuje. Podobně je na tom třeba křídelnice Zachová, která pracuje na částečný úvazek pro jednoho ze sponzorů mosteckých házenkářek.

„Pár hodin jsem si musela nadělat,“ říkala Dominika Zachová před odletem na šampionát.

Pivotka Katka Dresslerová z Házené Lázně Kynžvart si zase přivydělává jako asistentka a účetní, další házenkářky studují.

Vykloubený loket? Řvala jsem bolestí, líčí Kordovská. Konec na MS oplakala

A třeba taková Eliška Desortová z Dunajské Stredy kvůli házené nástup na vysokou školu odložila.

Z českých klubů má na šampionátu nejpočetnější zastoupení Baník Most, vedle Zachové to jsou ještě Anna Jestříbková, Natálie Kuxová a Adéla Stříšková. To je známá věc, ale méně už se ví, že hned čtyři hráčky se narodily v Plzni, kde dělala i první házenkářské krůčky – Jeřábková, Zachová, Dresslerová a slávistka Julie Franková.