Martine, jak zrodil váš přestup do Kreuzlingenu?

Byla to hodně rychlá domluva. S nabídkou přišel můj manažer. Nerozhodoval jsem se dlouho. Bavil jsem se s Honzou Filipem, který dlouho působil v St. Gallenu, a taky s Martinem Galiou. Doporučili mi to. Taky rodina mě podpořila a jsem jí za to moc vděčný.