Už úvodní den ukázal, jakým směrem se vše bude ubírat. „Je to určitě nová zkušenost, odlišný styl. Myslím, že nám to hodně prospěje teď i v budoucnu,“ říká pravá spojka Markéta Šustáčková.

Maximální soustředěnost, vnímavost a připravenost. I to byla témata, která nový realizační tým otevřel před úvodním tréninkem. „Řekli jsme si, co od nás trenéři očekávají a jaký koncept chtějí rozvíjet,“ vypráví gólmanka Karin Řezáčová. „Bylo to určitě potřebné, hodně jsme si z toho odnesly,“ dodává k meetingu.

Cílem není jen rychlá změna, která přinese okamžité výsledky. Zkušené norské duo Bent Dahl – Tor Odvar Moen bude mít za úkol nastolit základy koncepce do dalších let. Dlouholetý vývoj a progres, z něhož bude těžit jak seniorský tým, tak juniorky a dorostenky. Počítá se rovněž se začleňováním mladých hráček do reprezentačního áčka.

„Řada holek měla o víkendu těžké zápasy. První trénink byl o tom je trochu probudit, nastavit a nenavalit na ně přílišnou zátěž,“ vysvětluje asistent Moen, který jako trenér oslavil jedenáct norských titulů a vítězství v Lize mistrů. A co se konkrétně na palubovce dělo? Lehčí cvičení, kondiční restart, akce na jednu bránu i příprava systémů, které budou využity v budoucnu. „Můžeme říct, že šlo o takový restart. Budeme díky tomu dobře připraveni na zbytek týdne,“ dodává.

Netradiční příprava

„Překvapila mě hlavně příprava na začátku tréninku, zaměřily jsme se také na něco jiného než na házenou, ale i třeba na neuromuskulární koordinaci. Bylo to hodně zajímavé,“ prozrazuje Markéta Šustáčková. Nová byla také skladba samotného tréninku. „Je to jiný styl, cvičení jsou jiná. Dělala jsem je poprvé a bylo to moc zajímavé, bavilo mě to.“

Velkou změnu nezažily ale jen hráčky v poli. Novinky se nevyhnuly ani gólmankám, které povede – stejně jako mužskou reprezentaci – legendární Martin Galia. „První trénink jsem s ním zrovna moc nebyla, hrála jsem na druhé straně. Ale moc se na tu spolupráci těším. Přinese to určitě něco nového,“ říká Karin Řezáčová. „Hned od začátku po nás chce, abychom chytaly dvěma rukama dolů i nahoru. To je pro nás změna, protože takhle normálně nechytáme.“

Ve sportovní hale v pražských Řepích panovala dobrá atmosféra. „Holky byly ze začátku trochu plaché, což je normální. Postupem času se bude ukazovat daleko větší týmový duch, chceme po týmu otevřenou diskuzi,“ pokračuje Moen. Složení kádru se mu líbí. „Je to opravdu dobrá parta dobrých holek. Jen potřebují trochu času, aby se s námi sžily.“

Norský realizační tým vyznává běhavou házenou, tréninky budou zaměřené také na fyzickou přípravu. „Bude to více v tempu. Myslím, že si to určitě sedne. Na kempu jsou s námi i hodně mladé hráčky, které musíme zakomponovat do týmu. Máme teď celkem šest dnů na to se co nejlépe připravit. Věřím, že tu každý odvede velkou práci,“ pokračuje Šustáčková.

Ubylo tréninků v hale, každý den přijde také trénink v posilovně. „To jsme z předchozích kempů úplně neznaly, ale je to také potřeba. Všechno jde dobrým směrem,“ uzavírá Řezáčová. První zápasová prověrka českého týmu přijde na přelomu října a listopadu proti silnému Švédsku.