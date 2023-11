Jaké to je, když teď musíte skloubit házenou s prací? Splnil návrat očekávání? Není to na plný úvazek, chodím tam jen dopoledne, házená má pořád přednost. Je to kancelářská práce u jednoho ze sponzorů klubu, vychází mně vstříc a já zase naopak získávám praxi, takže je snad spokojenost na obou stranách. Já už jsem nechtěla být v Německu sama. Od rána jen čekáte, až bude odpoledne trénink. Nebylo to ono, nenaplňovalo mě to.

O místo na pravém křídle se podělí s Annou Frankovou z bundesligového TuS Metzingen. Stejnou soutěž hrála v minulých dvou sezonách za Thüringer i Zachová, ale letos v létě se poněkud překvapivě rozhodla pro návrat do Baníku Most. „Rozhodně to nebylo tak, že už by mě nebavilo být profesionální házenkářkou, jak se někde psalo. To jsem byla nepochopená. Spíš už jsem nechtěla mít jen házenou, myslela jsem i na budoucnost,“ vysvětlovala Dominika Zachová během soustředění ve Františkových Lázních.

Teď se cítíte lépe?Musím říct, že mně to psychicky pomáhá. Už nemám jen házenou. Když jdu do práce po nepovedeném zápase, musím se soustředit i na něco jiného. Snažím se ale mít prostor i na odpočinek, i když teď jsem si tedy kvůli účasti na šampionátu musela pár hodin nadělat.

Vedly vás k návratu hlavně myšlenky na budoucnost?

To byl hlavní důvod. Už jsem přece jen nějaký čas ze školy venku, studovala jsem veřejnou správu, a myslela jsem na to, co bude, až jednou s házenou skončím. Ve čtyřiceti letech už se jí asi živit nebudu.

Kolik si vydělá házenkářka v bundeslize?

Vydělat se dají slušné peníze, i něco ušetříte. Ale že byste se díky tomu zabezpečili na několik let dopředu, to rozhodně ne. Když to teď vezmu i s tím, co vydělám prací, jsem na tom minimálně stejně, možná dokonce o trošku lépe.

Nemohl návrat z bundesligy ohrozit vaši reprezentační kariéru?

To nevím, jsem tady, takže ji to neohrozilo (úsměv). Ale trošku jsem vzadu v hlavě měla, že bych mohla trochu klesnout v trenérových očích. Říkala jsem si však, že Most je nejlepší klub v Česku.

Plzeňská stopa v reprezentaci

Markéta Jeřábková (27 let), levá nebo střední spojka - Elitní kanonýrka vyměnila před sezonou norský Kristiansand, s nímž dvakrát vyhrála Ligu mistrů, za dánský Ikast.

Julie Franková (23 let), střední spojka - Z plzeňského DHC přestoupila před pěti lety do Slavie Praha. Tam ji nově od začátku sezony trénuje Daniel Čurda, který se stal zároveň asistentem reprezentačního kouče Benta Dahla.

Dominika Zachová (27 let), pravé křídlo - Z Plzně odešla odchovankyně DHC, která rok působila i v HC Plzeň, před osmi lety do Mostu, kde teď hraje znovu.

Kateřina Dresslerová (25 let), pivotka - Začínala v HC Plzeň jako brankářka, zachytala si také Interligu. Přes německý Herzogenaurach se dostala už jako pivotka do Lázní Kynžvart.

Poprvé jste byla na vrcholné akci na mistrovství světa 2017 v Německu, kde jste došly až do čtvrtfinále. Jak jste se od té doby změnila?

Jsem o šest let starší, zkušenější. Tam jsem byla hozená do vody, protože se před šampionátem zranila Jana Knedlíková, ani tam neodjela, takže to bylo víc na mně. Teď jsem tady jedna z těch starších, zkušenějších.

Letos to zase bude bude bez Knedlíkové, která ukončila reprezentační kariéru. Bude to bez ní jiné?

To je pravda vlastně… Řekla bych, že ne, přece jen už je to druhou sezonu, kdy tady není. Pojede Anča Franková, to je také kvalitní házenkářka, prostor na hřišti si podělíme. Která z nás ho dostane víc, je na trenérovi.

Když už jste ho zmínila, jak se změnil národní tým pod vedením norského trenéra Benta Dahla? Můžete srovnávat, protože jste začínala pod koučem Janem Bašným…

Je to teď jiné, co se týče přístupu k tréninku. Je tam víc posilovny, severská cesta je tak zaměřená. Máme jen jeden házenkářský trénink denně, další je v posilovně. A pak s námi trenér komunikuje anglicky, ale ani to není problém. Hodně holek hraje v cizině, každá umí anglicky.

Je v silách týmu navázat na zmíněné čtvrtfinále z Německa 2017?

Já doufám, že je (usměje se). Musíme si dávat vysoké cíle a uvidíme, nakolik se je podaří splnit. Ale dojít k nim musíme postupnými krůčky.

Co bude ten první na MS v Dánsku? Postup ze skupiny, nebo už myslíte dál?

Ano, klíčem bude postup ze skupiny, nechtěla bych se však uspokojit jen tím. Samozřejmě by bylo fajn zopakovat čtvrtfinále, ale nechci tady nic vykřikovat.

Ve skupině máte kromě Nizozemska dva poměrně exotické soupeře Kongo a Argentinu. Jak se na ně díváte?

S Kongem jsme hrály před dvěma lety, nebude to lehký soupeř, protože tam mají v týmu i naturalizované Francouzky. S Argentinou jsme se potkaly na mém prvním šampionátu v Německu ale od té doby udělaly pokrok (oba zmíněné zápasy české házenkářky vyhrály – pozn. aut.). No, a Nizozemky, to budou favoritky skupiny.

Jste připravená na dlouhou cestu turnajem? Co si s sebou vezete na odreagování?

Nebudu lhát, světový šampionát je vždycky dlouhý a náročný, každý tým hraje téměř až do konce. Bereme s sebou společenské hry, máme tam místnost, kde se scházíme a krátíme si čas.

Co je teď mezi házenkářkami oblíbené?

To je různé, ale hlavně asi karty. Často koukáme taky na ostatní zápasy turnaje. Hodně času trávíme spolu, vždycky nás zdobilo, že máme skvělou partu.

Kolik času vám zabere teoretická příprava?

Hodně, u videa strávíme mnoho času. Volné dny věnujeme rozborům.

Hraje se v Dánsku, těšíte se do země házené zaslíbené?

Už jsme tam pár let zpátky byly na Euru. Víme, co nás čeká. Věřím, že v halách bude skvělá atmosféra, ale jinak tam teď je pochmurné počasí.

Jste v reprezentaci, zahrála jste si bundesligu. Máte ještě házenkářské sny?

Vůbec to není, že bych se vrátila jen dožít. Pořád na sobě tvrdě makám, chci se zlepšovat. Teď se momentálně soustředím na to, abychom uhrály co nejlepší výsledek na mistrovství světa. A pak chci s Mostem zase získat titul.

Mistrovství světa

Šampionát se hraje ve skandinávských zemích Norsku, Dánsku a Švédsku od 29. listopadu do 17. prosince. Český tým na odehraje základní skupinu v dánském Frederikshavnu, kde se postupně střetne s Kongem (30. 11., 20.30), Argentinou (2. 12., 15.30) a Nizozemskem (4. 12., 20.30).

Tři celky z každé z osmi čtyřčlenných skupin postupují do další fáze, kde budou rozděleny do čtyř skupin. Od čtvrtfinále se hraje klasický pavouk. Na čtvrté celky ze základních skupin čekají boje útěchy o Prezidentský pohár.

Sledujete i jiné sporty?

Na házenou moc nekoukám. Sleduju spíš hokej nebo fotbal. Jsem z Plzně, takže samozřejmě fandím hlavně Viktorce a Škodovce. A co se týče mě samotné, v zimě se chci vždycky dostat aspoň na pár dní na snowboard. A v létě je to kolo, teď jsem hrála také často tenis.

Takže kdybych se zeptal na vysněnou dovolenou, spíš hory než moře?

Takhle zase ne, v zimě hory a v létě moře, kde si odpočinu. Ideální by bylo spojení.

Jak se nejlépe odreagujete od házené?

Teď i prací. Ale jinak mám ráda výlety do přírody, taky občas koukám na seriály.