Myšlenka konceptu 2finále se zrealizovala poprvé vloni, a to v Karlových Varech. O zlaté medaile bojovaly týmy Kynžvartu a Mostu, mezi muži pak Plzeň a Karviná. Prvenství uhájily Baník a Talent. „Nám, hráčkám, se formát dost líbí. A pro diváky je to také zajímavé, protože mohou vidět dva kvalitní zápasy na jednom místě. Je to fakt super," pochvaluje si akci mostecká křídelnice Adéla Stříšková, která nový koncept okusila minulý rok.

Oproti loňskému 2finále se mění lokace. Letos zápasy o nejcennější kov bude 15. března hostit pražská UNYP aréna. A půjde o hodně. „Je to určitě jeden z dvou hlavních cílů sezony. Bude to vyhecované, zopakujeme si finále se Slavií z minulých let. Bude to fakt zajímavý zápas," věří Stříšková a poukazuje na finálové zápasy s rivalem z Prahy z předešlých let.

Rozhodne jeden zápas

„Myslím, že je to super projekt pro házenou a způsob, jak ji podpořit. Kdo může přijít, rozhodně by neměl chybět," hlásí gólmanka Slavie Petra Kudláčková. Ta loňské finále sledovala pouze v televizi, v té době totiž působila ve Francii.

Letos tak poprvé ochutná atmosféru eventu. „Jsem ráda, že si teď budu moct zahrát a přímo se zapojit. Finále pro nás bylo jedním z cílů, které jsme si před sezonou vytyčily. Těšíme se, až se porveme o pohár, jak jen to půjde,“ usmívá se Kudláčková.

Jeden zápas rozhodne. Šedesát minut, nic víc. „Mám tato utkání nejraději. Když je vyhrocené, baví to nás i diváky. Momentální forma u nás není taková, jako bývala. Ale věřím, že se zvládneme nakopnout a dáme do toho všechno," říká křídelnice Baníku a zve fanoušky na finálové duely. „Doufáme, že halu zaplní stejně jako v minulém roce,“ přeje si Stříšková.