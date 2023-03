Byl hlavním hrdinou výhry českých házenkářů nad Islandem. Proti favoritovi vytahoval jeden skvělý zákrok za druhým, hvězdní Seveřané si s jeho kousky neuměli poradit. A gólman Tomáš Mrkva si utkání hrané ve výborné atmosféře užíval od prvních minut. „Porazili jsme nesmírně kvalitní tým o pět branek, dostali jsme jen sedmnáct gólů. K tomu není co dodat, to jsou skvělá čísla,“ těšilo Mrkvu.

Po nástupu do druhé půle čeští házenkáři útočnou smrští rozhodli o výhře nad Islandem. | Video: Jakub Tručka

V bráně opravdu čaroval. Gólman německého Kielu přiváděl Islanďany téměř k zoufalství, díky němu si domácí výběr mohl vybudovat poklidný náskok, který už v závěru udržel. „Zápas jsem si naprosto užíval. Vždy se těším na utkání do Česka, protože naši fanoušci dokáží vytvořit tak skvělou atmosféru, že to člověka do duelu hned vtáhne a užívá si ho,“ hodnotil Mrkva po vítězném utkání 22:17 v kvalifikaci mistrovství Evropy.

Házenkáři v brněnském pekle senzačně utavili Island, čaroval gólman Mrkva

Brněnští fanoušci už před utkáním slibovali, že svým miláčkům vytvoří červené peklo. A předsevzetí splnili, téměř vyprodaná hala ve Vodově ulici hnala českou reprezentaci elektrizujícím řevem. „Divákům musím poděkovat, protože vytvořili opravdu peklo, které jsme chtěli. Bylo to neskutečné, opravdu fantazie, a pro nás opravdu byli tím pověstným osmým hráčem. Kouzlo brněnské haly opět zafungovalo,“ usmíval se čtyřiatřicetiletý házenkář.

Zápas byl zároveň loučením národního výběru s Brnem. Hala ve Vodově ulici totiž nesplňuje nové regule, reprezentační zápasy už se v ní tak dál moct hrát nebudou. „Je škoda, že to byl poslední zápas na Vodovce. Hrálo se tam vždy dobře proti komukoliv, takže si budeme muset najít kouzlo nějaké jiné haly. Bohužel ale pravidla jsou jasně daná, snad jsme se s Brnem rozloučili důstojně,“ popsal odchovanec Baníku Karviná.

Po skalpu severského favorita čeští házenkáři vedou kvalifikační skupinu o mistrovství Evropy, po třech utkáních mají plný počet bodů. V neděli je ale čeká ještě těžší test – odveta na Islandu. „Islanďané budou určitě nahecovaní, protože si mysleli, že si přijedou do Česka pro dva body a najednou se proti nim postavil mančaft, který obrovsky chtěl a bojoval jeden za druhého. Bude to velice tvrdá odveta, ale my se tam jedeme porvat o další dva body,“ burcoval Mrkva.

K zopakování výhry nad jedním z předních národních týmů budou svěřenci kouče Xaviera Sabatého potřebovat stejně kvalitní defenzivní výkon, jaký předvedli ve středu. A k tomu navíc i skvělého Mrkvu, který v posledním utkání měl téměř padesátiprocentní úspěšnost zákroků. „Měli jsme ve středu nervózní začátek, kdy nám dlouho trvalo, než jsme dali gól. Ale postupně jsme se do toho dostali a musím vyzdvihnout kluky v obraně, protože co místy předváděli, bylo neskutečné,“ dodal havířovský rodák.