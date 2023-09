Opět bude v záři reflektorů táhnout národní tým. Hvězdná spojka Markéta Jeřábková, která s dánským Ikastem v minulém týdnu skolila vítězky Ligy mistryň z Kristiansandu, nebude chybět ani na kvalifikační bitvě házenkářského národního týmu proti Finsku. Reprezentace ale nebude ve Zlíně 11. října (17:15) stavět jen na zkušenostech, tým doplní také mládí včetně několika debutantek.

Ženskou reprezentaci čekají další kvalifikační zápasy. | Foto: se svolením Českého svazu házené

Reprezentační kádr prošel v minulé sezoně postupnou obměnou. Soupiska se začala tvarovat na přípravných kempech po příchodu norského realizačního týmu v čele s koučem Bentem Dahlem.

Titul z Německa a Ligy mistrů. Házenkáři sezony jsou Mrkva a Jeřábková

„Myslím, že mix zkušeností a talentu máme velmi dobrý,“ říká upřímně zkušená gólmanka Petra Kudláčková. Ta výrazně pomohla k poslednímu úspěchu národního týmu, který přejel na domácí palubovce v dubnové kvalifikaci o mistrovství světa Švýcarsko.

Vstupenky už jsou v prodeji



Reprezentační zápas s Finskem odehraje ženský národní tým 11. října od 17:15 ve Zlíně, kde byla naposledy před dvěma lety proti Severní Makedonii bouřlivá atmosféra. Lístky už jsou v prodeji na https://bit.ly/ZAZIJTEEMOCE

A právě světový šampionát bude společně s mužským EUREM 2024 vrcholem aktuální házenkářské sezony.

Ještě před prosincovou show ale Češky otevřou kvalifikaci o nadcházející mistrovství Evropy, v cestě jim bude stát Finsko, s nímž příliš zkušeností nemají. „Bude klíčové do skupiny dobře vstoupit. Očekávám proti nám mladý a dravý tým, který se bude minimálně herním stylem podobat špičkové severské házené,“ dodává Kudláčková. Důležitou roli sehraje podle ní také příprava na obranu i útok soupeřek.

V nominaci ani tentokrát nechybí řada mladých hráček včetně několika debutantek. Poprvé na seniorský kemp jedou gólmanka Patricie Wizurová a pivotka Anna Jestříbková. Na premiérový duel čekají také Klára Kubálková a Katka Dresslerová.

Souboj českých ikon v Ligy mistryň



Hned v prvním utkání aktuálního ročníku Ligy mistryň na sebe narazily dvě české házenkářské ikony. Jana Knedlíková a Markéta Jeřábková minulou sezonu pomohly Vipers z Kristiansandu k vítězství na domácí i evropské scéně, Jeřábková ale následně přestoupila za novou výzvou do dánského Ikastu. A oba celky se střetly hned na úvod skupinové fáze nejprestižnější klubové soutěže na světě. Úspěšnější byla nakonec Jeřábková, dala pět gólů a její klub slavil výhru 30:26.

Největší eso ovšem drží v ruce čeští fanoušci. V minulé sezoně obě házenkářské reprezentace na domácí palubovce ani jednou neprohrály, sežehly i Island nebo už zmiňované Švýcarsko. Celkové skóre? Devět zápasů a devět výher.

Zdroj: se svolením Českého svazu házené

„Moc se na naše fandy těším. Vždycky jsou skvělí. Věřím, že nás ve Zlíně stejně požene znovu plná hala uděláme všem na úvod sezony radost,“ přeje si brankářská jednička českého týmu. Lístky na domácí bitvu jsou v prodeji, druhé utkání kvalifikačního bloku odehraje národní tým v Portu proti domácímu Portugalsku.

Nominace ženské reprezentace na kvalifikační zápasy proti Finsku a Portugalsku:



Brankářky: Petra Kudláčková (DHC Slavia Praha), Sabrina Novotná (Házená Kynžvart), Patricie Wizurová (DHC Sokol Poruba)

Pravá křídla: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Anna Franková (TuS Metzingen, GER)

Pravé spojky: Sára Kovářová (MKS Lublin, POL), Markéta Šustáčková (Molde Elite, NOR), Silvie Polášková (MKS Piotrcovia, POL), Charlotte Cholevová (Brest Bretagne Handball, FRA)

Střední spojky: Natálie Kuxová (DHK Baník Most), Julie Franková (DHC Slavia Praha), Veronika Mikulášková (DHK Baník Most)

Levé spojky: Markéta Jeřábková (Ikast Håndbold, DEN), Kamila Kordovská (Plan de Cuques, FRA), Eliška Desortová (HC DAC Dunajská Streda, SVK)

Levá křídla: Veronika Malá (SG BBM Bietigheim, GER), Adéla Stříšková (DHK Baník Most), Klára Kubálková (DHK Zora Olomouc)

Pivotky: Alena Stellnerová (Sokol Písek), Anna Jestříbková (DHK Baník Most), Katka Dresslerová (Házená Kynžvart)