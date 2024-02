V reprezentačním výběru házenkářek trenéra Benta Dahla nechybí ani tentokráte dvě opory mistrovské Slavie Praha, Petra Kudláčková a Julie Franková. Celý tým nyní čeká mimořádně náročné jaro, ve kterém absolvují čtyři zápasy kvalifikace o ME a také olympijskou kvalifikaci. Před středečním zápasem Česka s Nizozemskem obě hráčky pohovořily o ambicích týmu, ženském kolektivu i pražském fotbalovém derby.

Petra Kudláčková a Julie Franková (zleva) patří k oporám DHC Slavia Praha i tradičním členkám reprezentačního výběru trenéra Benta Dahla. | Foto: Deník/Karel Líbal

Petra Kudláčková i Julie Franková oslavily vloni na jaře senzační zisk mistrovského titulu. I na podzim se DHC Slavia dařilo, po zimní pauze ale Pražanky nemohou chytit předchozí formu.

Na reprezentační sraz přesto slávistické duo dorazilo usměvavé. V posledním interligovém utkání zdolaly obhájkyně trofeje Porubu a mohly si tak trošku oddechnout.

Zlepšila vám poslední výhra nad Porubou opravdu náladu po ne příliš nevydařeném startu do nového roku? Čím to, že se vám najednou přestalo dařit?

Julie Franková: Samy nevíme, čím to je, že se nám teď tolik nedaří. Podzim jsme měly skvělý, hrály jsme dobré zápasy, ale po Novém roce se nemůžeme nějak chytit. Nedaří se nám najít zlomový bod, abychom se vrátily zpět na tu vlnu. Každý týden si říkám, že už to bude lepší. Doufám, že jsme tu smůlu už prolomily.

Petra Kudláčková: Je to v našich hlavách. Příčinu hledáme. S trenéry, mezi sebou. Jsem přesvědčená, že to je jenom otázka času, než se z té křeče dostaneme a budeme zase hrát trošku hezčí házenou, než teď hrajeme.

Oddechnete si při reprezentační akci od klubového trápení, nebo to máte stále v hlavách?

PK: Spíš ano. Je to vítaná změna, jsme v jiném prostředí. Pro mě je to i příjemné v tom, že mi tady někdo uvaří a mohu si alespoň na týden odpočinout od celodenního kolotoče. Je to ale opravdu jen o mně a o Julče, zbytek týmu nevypne a od problémů neuteče. Věřím, že když se nebude o víkendu hrát, že si i holky odpočinou od zápasové stresu.

Obě dvě pevně patříte do reprezentačního kádru. Je pro vás pozvánka na další akci stále ještě něčím výjimečným, nebo to už vnímáte přece jenom trošku jinak, než když přišla poprvé?

JF: Já to určitě neberu jako nějaký zvyk. Já jsem pokaždé šťastná, když pozvánka přijde. Rozhodně to není nějaká samozřejmost a vždy beru jako čest, že tady mohu být.

PK: Já to také neberu jako rutinu. Vzhledem k mému věku se můj sportovní život trošku chýlí ke konci, takže jsem pokaždé ráda, že podle lidí, kteří dělají nominaci, na to pořád ještě mám a mám zde svoje místo. Pokaždé se sem ohromně těším.

S vámi jsou v nominaci dvě mladé brankářky Sabrina Novotná a Karin Řezáčová. Jaké se vám s nimi spolupracuje?

PK: Jsou to mladé hladové vlčice. Obě jsou talentované a ohromně šikovné. Určitě jsou budoucností naší házené a i díky tomu trošku cítím, že už možná bude pomalu na čase odejít. Ale ještě úplně nechci.

Julie, vy se zase můžete na svém postu spojky poměřovat s kolegyněmi ošlehanými zahraničními soutěžemi. Jak moc vám v kariéře pomáhají tréninky a zápasy například vedle Markéty Jeřábkové nebo Kamily Kordovské?

JF: Každý trénink s nimi mě posouvá dál. Je to hra se špičkovými spoluhráčkami a přináší mi velké zkušenosti.

Petra Kudláčková a Julie Franková vás zvou na kvalifikační utkání:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Co řešíte v reprezentačním kolektivu mimo palubovku? Vzpomínáte například se svými bývalými spoluhráčkami na minulost a lidově řečeno drbete?

PK: Určitě ano. (směje se) Je fajn, že je tady hodně holek z naší ligy a někdy si i zavzpomínáme. S holkama z venku se naopak spíše bavíme o tom, jaké to je tam, kde jsou. Ale na drbání se najde čas vždycky.

Spíme, drbeme a mažeme karty

Co děláte, když na srazu neřešíte házenou?

JF: Hlavně spíme. (smích)

PK: To je pravda, ve volnu především spím.

JF: A jak jste říkal - drbeme. Hrajeme i různé hry a také mažeme karty.

PK: Ono toho volného času zase tolik moc není. Kromě tréninků věnujeme dost času přípravě, videopřípravě, sledujeme zápasy protivníků, kteří nás čekají. Takže když si člověk trošku zdřímne, pak zjistí, že už má zase nějaké povinnosti.

Petra už má za sebou zahraniční zkušenost, vás zatím stále vídáme v naší soutěži. Fanoušci Slavie jsou jistě rádi, ale co vy? Nepošilháváte také po zkušenosti z jiného země?

JF: Pošilhávám, ale nevím, jak to dopadne. (směje se)

Ve středu vás čeká první zápas kvalifikace o mistrovství Evropy. Jaký je Nizozemsko soupeř?

PK: Nerada říkám, že někdo není hratelný. Jsem přesvědčená, že náš tým může hrát s každým protivníkem. Přesto musím uznat, že je to těžký soupeř. Samy jsme si to ověřily v prosinci na mistrovství světa na vlastní kůži. Jsou komplexně skvěle vybaveny na všech postech. Jak v útoku, tak v obraně. Určitě nás čeká těžká práce.JF: Je to pro nás velká výzva. Holanďanky jsou hodně zkušené hráčky. Myslím si přesto, že s nimi můžeme hrát vyrovnané duely.

Kromě bitvy o evropský šampionát se už kvapem blíží i olympijská kvalifikace. Hrát ji budete ve Španělsku a zahájíte jí soubojem s domácím družstvem? Bude se rozhodovat hned v tom prvním utkání?

PK: Vypadá to tak. Snažím se na to zatím nemyslet a soustředit se na aktuální kvalifikaci. Ale je to už za měsíc a půl a nejde to z hlavy úplně vypustit. Bude to velká věc. Je to poprvé, a třeba i naposledy, kdy můžeme vůbec zabojovat o olympiádu. Vidím to tak, i když se mnou třeba mnozí nebudou souhlasit, že ta šance je velká a musíme se o ní porvat.

Trenér Bent Dahl o tom hovořil podobně. Jak si vzpomínáte na úspěšný vzájemný duel na posledním mistrovství světa?

JF: V tom utkání nám vyšlo úplně všechno. Zahrály jsme dobře v obraně i v útoku. Brankářky chytaly výborně, byl to prostě zápas, který týmu sedl po všech stránkách. Věřím, že jsme ten samý výkon schopny podat i v kvalifikaci a můžeme postoupit.

Vaše středeční utkání s Nizozemskem koliduje s pražským pohárovým fotbalovým derby. O Petře vím, že na fotbal chodí a fandí Slavii. Ale co vy? Také jste věrná sešívaným barvám i ve fotbale a chodíte fandit na tribunu?

JF: Byla jsem tam jen jednou s celým týmem, jinak nechodím. Obecně nejsem fanoušek fotbalu, takže ani nikomu nefandím. Jako malá jsem dřív chodila s tátou na Viktorku v Plzni.

Tento týden jsou dorby dokonce dvě za sebou. Jak myslíte, že dopadnou?

PK: Vždycky jsem optimista a fandím, ať se daří nebo ne. Ale musím říct, že tentokráte jsem hodně nervózní a šance vidím po dlouhé době bohužel víc směrem ke Spartě.