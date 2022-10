„Proti Švédsku jsem ještě nehrála. Pokud nastoupím, bude to pro mě něco nového,“ prozrazuje Natálie Kuxová, která se na svůj premiérový přípravný kemp žen podívala na přelomu září a října.

Její první dojmy z úvodního soustředění seniorské kategorie jsou pozitivní. „Myslím si, že realizační tým je fajn. Trenér přinesl týmu nový impuls. Jsem ráda za příležitost, kterou jsem dostala,“ pochvaluje si působení norského kouče Benta Dahla u národního týmu a nabyté zkušenosti z prvního soustředění.

„Trenér po nás chce rychlou házenou. V plánu jsou i nové kombinace, jsem zvědavá, jak budou vypadat a jak si společně sedneme. Čeká nás něco jiného, ale chce to čas,“ pokračuje Kuxová, která věří, že se spoluhráčkami dokáže vytvořit silný tým.

Olomoucká kanonýrka

O své místo v sestavě bude muset ještě zabojovat. „S holkami nesoupeřím. Snažím se jen ukázat to nejlepší, co umím. Pak už záleží na trenérovi, jak se rozhodne,“ říká odhodlaně devatenáctiletá hráčka, která by se ráda podívala i na další přípravné kempy.

Kuxová i v letošním ročníku působí v olomoucké Zoře, které momentálně patří osmé místo. „Na začátku se nám moc nedařilo. Chytly jsme těžký los a hrály proti silným týmům. Myslím si, že naše hra nebyla špatná, akorát při nás nestálo štěstí. Výhra nad Porubou nás nakopla. Doufám, že výkony budou už jenom lepší,“ přeje si mladá spojka, která za šest startů v MOL Lize vstřelila 34 gólů.

Naposledy se olomoucké házenkářky střetly se slovenskými Michalovcemi, které přehrály o gól 24:23. Kuxová se s devíti brankami stala nejproduktivnější hráčkou utkání.