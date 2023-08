Čas na zúročení dobré práce. V minulé sezoně se českým házenkářským reprezentacím nadmíru dařilo. Ženy postoupily na prosincové mistrovství světa v Dánsku, muži jen o měsíc později pojedou na evropský šampionát do Německa. „Těší nás, že se podařilo postoupit na nejvyšší šampionáty i ve všech mládežnických kategoriích,“ připomíná prezident svazu Ondřej Zdráhala.

České výběry se na nadcházejících šampionátech představí v nových dresech. Jejich barevné varianty představují reprezentanti (zleva) Adéla Stříšková, Matěj Havran a Julie Franková. | Foto: Deník/Karel Líbal

Cílem obou reprezentačních výběrů na hlavních akcích sezony bude postup ze skupiny. „Mým snem ale je, aby muži v Německu vylepšili naše umístění z roku 2018, to je šesté místo,“ vyjádřil přání Ondřej Zdráhala.

Hlavní termíny sezóny

MS žen v Dánsku

30. 11. - 17. 12. 2023

ME mužů v Německu

10. 1. - 28. 1. 2024

Především o návštěvu turnaje v Německu je mezi fanoušky ohromný zájem. Česká republika odehraje svoji skupinu v Mnichově. „V předprodeji bylo prodáno přes dva tisíce dvě stě vstupenek. Půl roku před akcí,“ těší Zdráhalu.

Nakupovat zbylé vstupenky z české kvóty je možno do desátého září.

Sen o vlastním turnaji

Český svaz házené navíc usiluje o uspořádání následujícího Eura 2026. To bylo odebráno Rusku a kromě Turecka, Rumunska a Španělska se o pořadatelství přihlásily společně Česká republika a Polsko.

Rozhodovat se bude v Německu 27. ledna 2024. „Obyčejně se přidělují šampionáty šest až osm let předem. Reálně bychom se tak mohli ucházet o turnaje po roce 2030,“ vysvětluje Zdráhala.

Ondřej Zdráhala o reprezentačních akcích:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Uvolněné pořadatelství je tak velkou šancí. „Požádali jsme Polsko, kde se velké akce již konaly, zda by do toho s námi šlo,“ pokračuje svazový šéf. „Dohodli jsme se, že by se turnaj konal v Ostravě, Katovicích a Wroclawi. Jsou to místa ve vzájemné malé dojezdové vzdálenosti. Věříme, že nás vyberou.“

Titul z Německa a Ligy mistrů. Házenkáři sezony jsou Mrkva a Jeřábková

V plánu je, že dvě základní skupiny by se hrály v tuzemsku, čtyři v Polsku. V další fázi mistrovství by bylo po jedné skupině v každé zemi. „Finálový víkend by se odehrál v Polsku,“ přibližuje plán Ondřej Zdráhala.