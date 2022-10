Oficiální oznámení přestupu vyšlo na reprezentační sraz, během něhož národní tým porazil Estonsko 31:23, v sobotu ještě zamíří do Izraele. „Kluci mi pogratulovali. Speciální mi to ale moc nepřijde, prostě to tak vyšlo," komentuje Klíma. Ten od roku 2021 působil ve VfL Lübeck–Schwartau, už na podzim 2022 se však přesune do Bundesligy.

„Je to velký posun v mé kariéře. Vždy byl můj sen hrát v první lize a poměřovat se s nejlepšími hráči světa," říká o přestupu do Lipska. Klub reaguje na dlouhodobou absenci Lovra Jotiče. Smlouva byla podepsána až do roku 2025. „Určitě jsem rád za příležitost, kterou jsem dostal a těším se na Bundesligu.“

Vítězný start kvalifikace o Euro! Čeští házenkáři v Ostravě zdolali Estonce

A co výkony národního týmu? „Myslím, že jsme do zápasu proti Estonsku jsme vstoupili trochu vlažněji. Chvilku trvalo, než jsme se dostali do tempa," načíná hodnocení utkání levá spojka. První půli národní tým ovládl 17:13, ve druhém pak rozjel efektivní show.

„Naše hra se po přestávce diametrálně zlepšila. Zagresivněli jsme obranu, do prázdné branky jsme naházeli pár jednoduchých balonů, což udělalo rozdíl ve skóre," měl jasno nejlepší český střelec, který se prosadil celkem šestkrát. Skóre postupně narůstalo, reprezentace nakonec vyhrála s přehledem o osm gólů.

Boj o místo v dospělé reprezentaci? S holkami nesoupeřím, říká házenkářka Kuxová

A teď zamíří na horkou izraelskou půdu. „Před začátkem jsme si řekli, že do toho vlítneme. I když se to úplně nepodařilo, neztratili jsme hlavu. Jejich gólman koneckonců musel také něco chytit,“ usmívá se Klíma. Podle něj je potřeba na zlepšený výkon navázat. „V Tel Avivu bude třeba zrychlit a zpřesnit hru.“

Co by mohlo na nevyzpytatelného soupeře platit? „Nejdůležitějším faktorem byla tentokrát obrana. Musíme se zkoncentrovat, proti Estonsku jsme dostali pár laciných branek,“ uvědomuje si. Národní tým dohrával středeční duel před mexickou vlnou obíhající porubské ochozy, na domácí půdě si zahraje znovu až v březnu. Už v neděli (14:00) přijde další těžký test v rámci kvalifikace.