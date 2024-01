Už jen hodiny zbývají do začátku ostře sledovaného šampionátu. Německo přivítá nejlepší házenkáře z evropského kontinentu. V přehledu Deníku najdete základní informace, favority, největší hvězdy.

Češi se chystají na mistrovství Evropy v házené | Foto: Deník/Ondřej Paulas

Češi hrají v nejmenší hale

Zápasy mistrovství Evropy se uskuteční hned na šesti místech. Největší kapacitu má stadion v Düsseldorfu, kde se normálně hrají fotbalové mače (ostatně bude hostit i letošní Euro ve fotbale). Češi odehrají základní skupinu v Mnichově, což je nejmenší aréna, v případě úspěchu by se stěhovali do Hamburku.

Kapacita jednotlivých hal? Düsseldorf: 54 600 diváků, Kolín nad Rýnem: 19 750 diváků, Berlín: 14 800 diváků, Hamburk: 13 300 diváků, Mannheim: 13 200 diváků, Mnichov: 12 150 diváků.

Klidný silvestr před bouří v Mnichově. Čeští házenkáři pilují formu na Euro

Kdo postupuje ze skupin?

Z každé skupiny projdou do hlavní části vždy dva nejlepší celky. Následně vzniknou dvě skupiny po šesti týmech. Do bojů o medaile postoupí znovu jen dva nejlepší výběry. Šampion bude znám 28. ledna, finále se koná v Kolíně nad Rýnem.



Skupina A (Berlín): Německo, Francie, Severní Makedonie, Švýcarsko

Skupina B (Mannheim): Chorvatsko, Rakousko, Španělsko, Rumunsko

Skupina C (Mnichov): Island, Maďarsko, Srbsko, Černá Hora

Skupina D (Berlín): Norsko, Slovinsko, Polsko, Faerské ostrovy

Skupina E (Mannheim): Švédsko, Nizozemsko, Bosna a Hercegovina, Gruzie

Skupina F (Mnichov): Dánsko, Portugalsko, Česko, Řecko

České zápasy:

11.1. Česko - Dánsko

13.1. Česko - Portugalsko

15.1. Česko - Řecko

Hurá do Mnichova

Vzpomínáte na Bratislavu v roce 2022? Češi vzali Slovensko útokem. Podobný nájezd fanoušků může očekávat i Německo. Na zápasy národního týmu v Mnichově byly rozebrány vstupenky, které měl svaz k dispozici. Logicky největší zájem byl o úvodní zápas s gigantem z Dánska, plno českých vlajek se čeká také v sobotu proti Portugalsku.

Hvězdy šampionátu

Jim Gottfridsson (Švédsko), Nicklas Landin (Dánsko), Dika Mem (Francie).

Největší favorité podle bookmakerů

Dánsko (kurz na titul 2,5:1), Francie (6,5:1), Švédsko (6,5:1), Španělsko (8:1), Německo (10:1).

Patří k nejlepším v týmu. Zatím jsem v Polsku spokojený, říká házenkář Režnický

Nejúspěšnější týmy historie

Švédsko (5 zlatých medailí, 1 stříbro, 0 bronzových medailí), Francie (3, 0, 2), Španělsko (2, 5, 2).

Češi měli nejlepšího střelce

Ondřej Zdráhala byl nejlepším střelcem Eura v roce 2018. Tehdy měl skvělou formu a nastřílel 55 gólů, přičemž Češi i díky jeho výkonům skončili na turnaji šestí. Nejvíce se mu povedl zápas proti Maďarsku, kdy dal čtrnáct branek.

Na předcházejícím šampionátu v roce 2022 získal titul pro nejlepšího střelce Ómar Ingi Magnússon z Islandu (59 gólů).