Obrovský úspěch pro českou házenou. Jana Knedlíková s Markétou Jeřábkovou opět dokráčely až na vrchol Ligy mistryň. Norský Kristiansand ve finále v Budapešti porazil domácí Ferencváros 28:24 a potřetí v řadě triumfoval. K vítězství přispěla Jeřábková čtyřmi góly a raduje se z druhého titulu v Lize mistryň, Knedlíková se trefila třikrát a na kontě už má šest prvenství v nejprestižnější klubové soutěži, navíc v řadě.

Jana Knedlíková | Foto: Česká házená

Stejně jako v semifinále měla Markéta Jeřábková skvělý vstup do zápasu a vstřelila tři z prvních pěti gólů Kristiansandu, který rychle odskočil na 5:1. Náskok se snažil kontrolovat. To se mu nejprve dařilo, ale Ferencváros s mohutnou podporou vyprodané arény MVM Dome v závěru poločasu dotahoval.

„Odváděly jsme celou sezonu skvělou práci, jsem na tým moc pyšná. Je to zasloužený triumf. Atmosféra v Budapešti byla neuvěřitelná. Obrovský zážitek si zahrát před takovou kulisou a diváckým rekordem,“ uvědomovala si Jana Knedlíková.

Oba celky protočily sestavu a zatímco střídajícím hráčkám norského celku se příliš nedařilo, za FTC se hned třikrát nádhernou ranou prosadila slovenská rodačka a maďarská reprezentantka Szandra Szöllosi-Zácsik, jež stanovila poločasový stav na 14:13 z pohledu Vipers.

Norská gólmanka kralovala

Rozhodující byl úvod druhého poločasu. Kristiansand totiž šestibrankovou šňůrou odskočil na 21:14. Na to už Ferencváros nedokázal zareagovat. Něco ze své ztráty sice ukrojil, ale Vipers už zápas v klidu kontroloval. I díky nestárnoucí Katrine Lunde, 43leté nestárnoucí norské brankářce, která ve druhé půli vyšponovala úspěšnost zákroků nad 50 procent.

Kristiansand to opět dokázal a odšpuntoval nekončící euforii. Stejně jako před rokem hrály důležitou roli české hvězdy Knedlíková s Jeřábkovou, která společně s kapitánkou Lunde převzala trofej.

„Pravděpodobně to byl náš poslední společný zápas s Markétou (Jeřábkovou), to je trochu smutné. Ale jsem moc ráda, že jsme to zakončily vítězně. Teď nás čeká nejtěžší třetí poločas, je co oslavovat,“ smála se Knedlíková krátce po triumfu.

„Vyhrát Ligu mistryň šestkrát v řadě je neskutečné. Ani se mi tomu nechce věřit. Přijde mi, jako kdybych se zítra měla probudit ze snu. Ale ona je to realita. Úžasná realita,“ dodala.