Vraťme se úvodem ještě k loňské sezoně, ve které jste s Bietigheimem ani jednou neprohrály. Jak na tuto skvělou sezonu zpětně pohlížíte? Samozřejmě se na to vzpomíná krásně a určitě to ve mně zůstane po celý život. Sezona to byla fenomenální a byla zakončená ziskem trofejí ve všech soutěžích, které jsme hrály.

Také letošní sezonu jste začaly výborně. V německé lize jste nadále bez porážky, neprohrály jste ani v prvních pěti zápasech Champions League. Až minulý týden v Odense jste narazily…

Liga mistrů má nejvyšší možnou úroveň a převyšuje všechny ligy. My jsme už předtím remizovaly v Bukurešti, což jenom potvrzuje, že je velice těžké hrát s podobně kvalitními soupeři na jejich půdě. V této soutěži se potkáváme s nejlepšími protivníky a asi bylo jen otázkou času, kdy prohrajeme.

Jak jste vnímaly tu porážku? Byly jste hodně zklamané, že série skončila?

Určitě jsme byly zklamané. Především víme, jak kvalitní je náš tým. Na Odense jsme si hodně věřily, byly jsme dobře připravené. Ale jak se říká, není každý den posvícení. Všechny nás to mrzelo, především pro to, že se tak stalo před reprezentační přestávkou. My jsme chtěly před touto delší pauzou mít stále nulu na kontě porážek. To se nepovedlo, ale jedeme dál.

Váš tým je hodně mezinárodní. Jaká je „úřední řeč“ v kabině?

Trenér hovoří německy. Máme tam holandské hráčky, ty také hovoří německy. S Brazilkou se komunikuje anglicky, je tam i Maďarka či já. Většinou se tedy mluví německy. Máme i hodiny němčiny a za ten rok už cítím na sobě velký posun v němčině a rozumím všemu.

Vy máte zkušenosti z Francie a Německa. Jak byste porovnala soutěže v těchto házenkářsky vyspělých zemích?

Před odchodem do Francie jsem již v Německu hrála, a během těch čtyř let ve Francii jsem tvrdila, že francouzská soutěž je asi kvalitnější a rychlejší. Když se jsem se vloni po čtyřech sezonách do Německa vrátila, viděla jsem velký posun v Bundeslize směrem k větší profesionalitě. Podle mého se kvalita soutěží vyrovnává.

Reprezentace má za sebou první dva přípravné zápasy ve Švédsku, ve kterých z různých důvodů chyběly některé z tradičních opor. Nahradily je mladší hráčky. Jak se cítíte v roli, kdy již patříte k těm nejzkušenějším v týmu? Vzpomenete si někdy na své vlastní začátky v reprezentaci?

Mé začátky v reprezentaci byly moc hezké. Přišla jsem do týmu hvězd, zkušených hráček, které nastupovaly v zahraničí a které jsem od mala obdivovala. Postupem času jsem se dostala do jejich role. Nyní jsem navíc kapitánkou týmu, takže se snažím do týmu dodat klid, předat své zkušenosti. Podobně jako další zkušené hráčky v kádru.

Začátek prvního zápasu byl hodně krušný a až postupem času jste se začaly více prosazovat. Co vám zápasy ve Švédsku naznačily směrem do budoucna?

Je potřeba říci, že my jsme s novým trenérem změnili celý systém hry. Především v útoku. Také jsme za prvních dvacet minut daly jen tři branky. Trošku jsme se hledaly, určitě byl náš výkon ovlivněn i nějakou nervozitou z prvního utkání pod novým trenérem. Celkově jsme byly takové zabržděné. Od druhého poločasu prvního zápasu už to bylo lepší. Musím ale znovu zdůraznit, že jsme teprve na začátku celého procesu. Nějaký čas se budeme hledat a všechno si sedat.

Nový trenér Bent Dahl hovořil o tom, že oproti konkurenci zaostávají české hráčky ve fyzické připravenosti, síle, rychlosti. A nebyl první, kdo o tomto deficitu hovořil. Můžete ze svých zkušeností porovnat přípravu v českých a třeba německých klubech? V čem se liší?

Pokud vím, zahraniční hráčky již od mládeže jedou v tréninku i třikrát týdně posilovnu. Například právě skandinávské hráčky, i jiné, jsou na tom silově o hodně lépe. Nevím, jak nyní trénují dorostenky či juniorky u nás. Myslím si, že už se tam fyzická příprava také dostává na program. Velký rozdíl je ale například mezi Bietigheimem a naší ligou v tom, že u nás jsou všechny hráčky profesionálkami. Takže přípravě věnujeme veškerý čas, zatímco holky v Česku chodí kromě házené ještě do školy nebo práce. To je jistě také jeden z důvodů.

Naznačila jste odlišný styl hry reprezentace v útočné fázi. Je to jediná změna, nebo se nový kouč s vámi zabývá i dalšími novinkami?

Trenér změnil kompletně celý útok. Máme tam nové kombinace, k tomu je potřeba změnit i styl komunikace. Obranu jsme zatím úplně neřešily. Ale je před námi ještě spousta práce, kterou musíme stihnout vždy v jednom reprezentačním týdnu. Věřím, že budeme postupně hrát lépe a lépe.

Je v době takové přestavby týmu vhodné hrát proti silnému Švédsku? Nebylo by lepší třeba pro psychiku začínat proti kvalitativně snazšímu soupeři a získat trošku sebevědomí?

Myslím, že Bent chtěl vidět tým v plném zatížení a vyzkoušet si i naši odolnost v kombinaci s cestováním. Nás nyní v týdnu čeká ještě turnaj v Chebu, kde budou soupeři více na naší úrovni. Ale je dobře změřit síly s takto kvalitním soupeřem a vidět, jak na tom jsme. Myslím, že to pro nás může být i motivace, dostat se do budoucna na úroveň třeba hráček nejkvalitnějších týmů.

Samozřejmě vím, že sezona se v podstatě stále jen rozjíždí. Ale po sezoně vám končí v Bietigheimu smlouva. Přemýšlíte už nyní o budoucnosti?

Určitě to budeme s agentem řešit. Nové kontrakty se právě řeší v zimě během šampionátu nebo po něm. V té době už se rozhoduje, kdo kam přestoupí. Takže se pobavím s agentem, jaké budou nabídky. Musím říct, že jsem s působením v Bietigheimu velmi spokojená. Hrajeme Ligu mistrů, daří se nám v lize, zájem z klubu je. Ale po sezoně končí smlouva více hráčkám, nějaké tři čtvrtiny týmu se budou rozhodovat co dál. O to bude rozhodování složitější. Určitě by nebylo příjemné stavět nový celek a začínat znovu od začátku.

V posledních sezonách se vrátilo do české soutěže několik hráček. Vidíte v budoucnu svůj návrat také jako reálný?

S holkama si v reprezentaci z legrace slibujeme, že se vrátíme všechny odchovankyně do Písku a vyhrajeme tam titul. Ale vážně. Zatím to pro mě není na pořadu dne.