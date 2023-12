Stal se z ní Robert Záruba v ženském provedení. Až na to, že Kamila Kordovská na rozdíl od svého zkušenějšího kolegy ještě první zápas světového házenkářského šampionátu odehrála. Pak ji cestu za snem zatarasilo zranění. Místo smutnění potěšila fanoušky, když si střihla roli televizní komentátorky. Diváky ve vysílání bavila, hlášky z ní jen padaly. „Vůbec si nepamatuju, co jsem říkala. Vím, že jsem někdy byla hodně v emocích,“ glosovala 25letá opora národního týmu.

Kamila Kordovská | Foto: Česká házená

První pozvánka jí přišla na šampionát, druhá do studia. Kamila Kordovská se v prvním utkání mistrovství světa proti Kongu (32:22) ošklivě zranila, během úvodní skupiny ještě zůstala s týmem, pak odletěla zpět do Prahy.

Nebo spíš do studia. Krátce po příletu totiž usedla jako spolukomentátorka vedle Radka Bauera během přímého přenosu klíčového utkání Česka s Ukrajinou v České televizi.

„Bylo to pro mě poprvé. Úplně nová role. Ale nijak mě to neznervóvozňovalo, to nervy měl spíš můj táta. Pořád se mě ptal, co tam budu říkat,“ smála se reprezentační spojka. Rodiče se nakonec rozhodně stydět nemuseli, zkušená hráčka tasila jednu hlášku za druhou.

Hodně ji zaujaly třeba výkony sudích. Maďarská dvojice rozhodčích duel kouskovala, napočítala hromadu technických chyb. „Vážně nevím, co zase pískají,“ povzdechla si. „Teď začnu být asi trochu emotivnější,“ upozorňovala předem po neodpískaném faulu na jednu z jejích spoluhráček.

Na konci přenosu ji zase rozčílila ukrajinská hráčka, která po vypršení času zahrála devítku ostrou střelou. Běžně se hod za rozhodnutého zápasu nekoná, místo toho soupeřka napálila hvězdnou Veroniku Malou.

„Zbytečná věc, ještě jsem o tom mluvila. O nic nejde a narve Verču. Je to nesportovní chování,“ štvalo ji. Jinak ale pozitivní dojmy jednoznačně převládají.

Dostala pochvalu od fanoušků

„Užila jsem si to. Těšila jsem se, chtěla jsem mluvit přirozeně a vnést do přenosu trochu pohledu zvnitřku,“ pokračovala po komentátorském debutu. Na sociálních sítích se jí dostávalo za výkon poklon a pochval.

Žádnou konkrétní hlášku si ale zpětně Kordovská sama nevybavuje. „Párkrát jsem se určitě přeřekla a řekla něco, co nedávalo smysl,“ tušila. Prý na ní i tak bude čekat nové angažmá.

„Vtipkovali jsme, že se mám po konci kariéry zastavit v čétéčku a podepíšeme smlouvu. Doufám teda, že ještě pár let budu hrát, ale bavilo mě to,“ shrnula Kordovská. „Bylo to úplně jiné než na hřišti. Jen si to nepustím, protože se nerada poslouchám,“ uzavřela.

Další duel hlavní fáze mistrovství světa odehrají české házenkářky už v pátek od 18:00 proti Španělsku.