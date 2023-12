Měla být oporou českých házenkářek na mistrovství světa v Dánsku, jenže hned v prvním utkání proti Kongu si vykloubila loket a zbytek turnaje bude sledovat jen z tribuny. „Hned jsem tušila, že turnaj pro mě asi skončil. Bylo to pro mě hodně emotivní,“ líčila se slzami v očích Kamila Kordovská.

Kamila Kordovská si proti Kongu vážně zranila loket a MS pro ni skončilo | Foto: David Švarc

Pětadvacetiletá spojka si vážně zranila loket v závěru prvního poločasu vítězného utkání s Kongem po kontaktu s protihráčkou. Kordovská s bolestivou grimasou upadla na palubovku, musela být dlouho ošetřována a ze hřiště ji odvezli na nosítkách. Vyšetření sice zlomeninu neprokázalo, vyloučilo ale další pokračování v turnaji.

„Jsem ještě plná emocí. Seběhlo se to strašně rychle. Přepadla jsem přes hráčku a celou vahou jsem si zalehla ruku pod sebou,“ popisovala Kordovská, která měla být jednou z opor národního týmu na mistrovství světa v Dánsku. „Byla to velká bolest, řvala jsem na celou halu, holky mi pak říkaly, že jsem řvala sprostě, ale to si nepamatuju. Čekání na sanitku bylo nekonečné a hodně bolestivé.“

Celou no strávila v nemocni na vyšetření. „Vrátila jsem se v půl páté ráno. Žádné zlomeniny tam nejsou, byl v uvozovkách jen vykloubený loket. Ještě mě čeká magnetická rezonance, kde se uvidí, jak jsou na tom vazy. Mám to nahozený, tak to nejhorší už mám snad za sebou.“

Spoluhráčka ji vykoupala

Hned v inkriminovaný moment Kordovská tušila, že pro ni šampionát skončit. Konec oplakala. „Bylo to pro mě hodně emotivní. Věděla jsem, že to není dobré. Tušila jsem, že turnaj pro mě asi skončil,“ přiznala. „Když jsem se pak v noci vrátila na hotel, měla jsem na pokoji od holek cenu pro nejlepší hráčku utkání. Bylo mi líto, že tu končím,“ líčila a do očí se jí hrnuly slzy.

Kamila Kordovská emotivně hovoří o konci na turnaji:

Zdroj: Youtube

„Doufám, že tady budu moct ještě pár dnů zůstat. Nechci brečet, naopak chci být holkám psychickou oporou a třeba jim dávat nějaké tipy na soupeřky,“ řekla Kordovská, kterou teď spoluhráčky na hotelu opečovávají. „Holky mi pomůžou obléct bundu, Anča Franková mě i vysprchovala, umyla mi hlavu. Doufám, že to budu moct holkám vrátit jinak.“

Po vítězné vstupu do turnaje se Češky v dalších zápasech základní skupiny H v dánském Frederikshavnu utkají v sobotu s Argentinou a v pondělí s Nizozemskem.