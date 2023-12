Co všechno řeší sudí a delegáti na mistrovství světa v házené? Fanoušci budou překvapení: dochází i ke kontrolám oblečení! Na vlastní kůži to poznaly i Češky: triumfu nad Argentinou (31:22) předcházel moment, kdy gólmanku Petru Kudláčkovou zachránil až tiskový mluvčí.

Ohlasy po výhře nad Argentinou | Video: Český svaz házené

Kuriózní trable začaly krátce před sobotním zápasem. Delegátce duelu Viktorii Alpaidzeové z Lotyšska se totiž nezdály ponožky zkušené brankářky. Měly bílou barvu, ostatní hráčky nastupovaly v černých. Problém byl na světě.

„Běžně se tím moc nezabývám, protože nosím tepláky,“ smála se Kudláčková.

Házenkářky na MS porazily i Argentinu. Zajistily si postup další fáze turnaje

Realizační tým s sebou na utkání vozí náhradní sadu všech kusů oblečení, rozstřižené ponožky však na konci rozcvičky zároveň používá k zakrytí a uchycení chráničů hráček. A právě v tom byl zádrhel. Zatímco v prvním utkání české gólmance bílá varianta ještě prošla, teď delegátku zaujala v momentě, kdy už byly všechny černé ponožky pryč.

„Přiznám se, že to byla asi trochu moje chyba. Barvou se běžně nezabývám, zakrývají ji totiž tepláky. A ponožky nějak vykoukly,“ glosovala situaci Kudláčková.

Lavička národního týmu začala situaci řešit, nakonec zasáhla třetí strana. „Dostala jsem ponožky velikosti asi 56, byly mi jako podkolenky,“ smála se Kudláčková.

Ponožky si nechá i pro příště

Tiskový mluvčí svazu Kryštof Rossmann ji poopravil. „Bylo to číslo 43,“ podotkl. Velikost dobře znal, to on měl jedny originální, původně své, ponožky od Pumy.

Už s novou kuriózní výstrojí pak česká gólmanka nastoupila do zápasu. Jako by ji ponožky pomohly. Deseti zákroky a skoro 40% úspěšností výrazně přispěla k pohodlnému vítězství národního týmu nad Argentinou.

Vykloubený loket? Řvala jsem bolestí, líčí Kordovská. Konec na MS oplakala

„Je jasné, že z toho bude nový rituál. Jenom si musím dávat bacha, první si totiž vždycky oblékám pravou nohu. Pak to bude ideální,“ pokračovala. Česká gólmanka na rituály a zásahy vyšší moci dá. „Věřím, že mohou přijít nějaké situace. A teď se to stalo. Ponožky se mnou rozhodně půjdou dál.“

„Holky mi řekly, že mají na každý zápas černou sadu. Tu jsem si sehnala, mám je v baťůžku a problém už s nimi nebude,“ uzavřela s úsměvem Kudláčková.

Národní tým má zatím v Dánsku na svém kontě dvě výhry, už teď má jistý postup ze skupiny H. V pondělí (20:30, ČT sport a ČT sport Plus) se Češky utkají v bitvě o první místo s favorizovanými Nizozemkami.