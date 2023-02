Klíma o Bundeslize: Důležitá je chladná hlava, každá chyba se trestá

Redakce

Dostal laso z Bundesligy. Na podzim se Matěji Klímovi splnil sen, z Lübecku-Schwartau se přesunul o patro výš, do jedné z nejprestižnějších házenkářských lig na světě. V Lipsku podepsal český talent smlouvu do roku 2025. „Musíte prodat, co umíte a nelámat si zbytečně hlavu s nějakými věcmi,“ uvědomovala si 23letá levá spojka. Teď vyhlíží nejbližší budoucnost.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Matěj Klíma v dresu reprezentace. | Foto: Česká házená