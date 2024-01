/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Nepovedené vystoupení. Pouhé dva skupinové zápasy rozhodly o tom, že čeští házenkáři na mistrovství Evropy v Německu skončí hned v první fázi. Po očekávané porážce od favorizovaného Dánska přišla herní blamáž s Portugalskem. „Výkon proti Portugalsku byl výrazně pod hranicí možností týmu,“ netajil prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala. Jaká bude reakce na nezdar? A přežije u týmu trenér Xavier Sabate? I o tom hovořil v Mnichově svazový šéf s novináři.

Prezident Českého svazu házenkářů Ondřej Zdráhala při rozhovoru s novináři netajil, že tým v klíčovém utkání proti Portugalsku zahrál pod své možnosti. | Foto: Deník/Karel Líbal

Bavíme se spolu před posledním utkáním skupiny s Řeckem, ale už teď víme, že šampionát byl z českého pohledu neúspěšný. Jak jste vnímal první dva odehrané zápasy?

Pro mě je vždy těžké sledovat zápasy z tribuny, protože tam už člověk nemůže týmu pomoct. Určitě byl z dlouhodobého hlediska patrný progres týmu. Ale momentálně nebyl na šampionátu potvrzený výsledkově. Perfektní byla první půle s Dánskem, kdy Dánové nevěděli, jak na naší obranu hrát. K tomu se ale už v prvním poločase přidali neproměněné šance. Bohužel ve druhém poločas přišel pokles naší výkonnosti a soupeř dominoval. Výsledek byl pro nás krutý, protože my jsme zahodili nějakých šest sedm vyložených šancí a dvě sedmičky. Kdybychom toho proměnili polovinu, byl by výsledek daleko lepší. I pro hlavu hráčů. Před druhým zápasem s Portugalskem jsem mluvil s klukama i trenéry, věděli, o co se hraje. Už před šampionátem bylo všechno směřováno k tomuto utkání. Věděli jsme, že tady se bude rozhodovat o postupu. Portugalci sice mají v týmu skvělé hráče, kteří všichni hrají Ligu mistrů, ale byli k poražení. Vzhledem k tomu, co náš tým předváděl před mistrovstvím světa, jsme všichni věřili, že Portugalce dokážeme porazit a díky tomu postoupíme ze skupiny. To se bohužel nepovedlo.

Dá se říci, že tým předvedl výkony pod hranicí svých možností?

Je to přesně tak. Výkon proti Portugalsku byl výrazně, opravdu výrazně pod touto hranicí. Ona je to trošku taková česká mentalita. Nám se hraje lépe, když jsme v pozici jakéhosi outsidera. Ale už před turnajem jsme vnímali, a vypozoroval jsem to i z rozhovorů, které jsem dával třeba dánské televizi i dalším, že nás považují za černého koně turnaje. Měli z nás respekt a určitě se na nás připravovali jinak než v roce 2018, kdy jsme Dány dokázali porazit. To ale není omluva. Hráči se musí naučit hrát s tlakem, který byl na ně kladen. Očekávání byla velká, v hale fandilo na čtyři tisíce českých fanoušků, a útlum hráčů byl v těch zápasech byl výrazný. Já teď nedokážu říct, čím přesně to bylo. Rozhodně je to ale něco, na čem musíme do budoucna pracovat. Abychom byli schopni pracovat pod tlakem, který vrcholový sport přináší.

Po posledním utkání ve skupině přijde čas vyhodnotit si vystoupení týmu na mistrovství. Jak ho budete řešit s výkonným výborem a celkově exekutivou svazu?

Každý člen exekutivy si to už určitě vyhodnocuje sám pro sebe. Čeká nás ještě zápas s Řeckem, který je také velice důležitý. Po utkání s Portugalskem jsem měl velice dlouhý mítink s trenér Sabatem, kdy jsme rozebírali veškeré varianty. Nyní je ale nutné, aby se tým soustředil na poslední utkání, které bude důležité z hlediska nasazení do kvalifikace o mistrovství světa. Celkovou situaci okolo národního týmu budeme řešit ihned po skončení posledního utkání.

Vždycky je odpovědný ten, kdo tým vede

Jak vidíte budoucnost španělského trenéra Sabateho u českého týmu?

Na zmíněném mítinku jsme probírali i další dění u národního týmu po skončení turnaje. Pozitivem určitě je, že je zájem o naše hráče z opravdu velkých evropských klubů. Už jsme hovořili o tom, že tým zaznamenal progres, ale je to sport, a ten progres nebyl potvrzený výsledkem na ME. A to bylo to nejdůležitější z momentálního hlediska. Protože fanoušek nevidí zákulisí, ale jenom výsledek. A ten se nedostavil. Proto to budeme nějak po turnaji řešit.

Zkusím to tedy jinak. Splnila mise trenéra Sabateho svůj účel? On přebral tým v roce 2022 těsně před baráží o MS, která se nepovedla. Následně se povedla kvalifikace na toto ME, ale zde tým opět neuspěl…

Musíme se na to dívat tak, že jakýkoliv trenér, který by případně přišel po trenéru Sabatem, by měl velmi krátký čas na přípravu s mančaftem před kvalifikací na MS. Navíc nemohu rozhodnout sám o tom, zda trenér Sabate zůstane, či nezůstane. To je věcí výkonného výboru. Je jasné, že výsledkově tam nebylo žádné potvrzení zlepšení, které jsme si slibovali. Ať už poslední zápas s Řeckem dopadne jakkoliv, asi už nemůže změnit pohled na neúspěch, který se dostavil.

Zdroj: Hana Vrbková/Česká házená

Můžete alespoň prozradit svůj názor na to, zda by měl trenér Sabate u týmu setrvat, či skončit?

Samozřejmě o tom přemýšlím intenzivně. Po Portugalsku jsem toho ani moc nenaspal. Vidím změnu v nastavení celkové práce svazu i to, že jsme podobný styl dokázali přenést i do mládežnických týmů. My jsme dvacet let nebyli na nejvyšších šampionátech, a teď tam máme všechny kategorie, což je obrovským pozitivem. Na druhou stranu vše převažuje neúspěch na šampionátu. A ve sportu to tak je. Na klubové úrovni jednu prohru můžete za pár dní napravit. V reprezentaci to tak nefunguje. Máte maximálně dva vrcholy za rok, a v nich musíte ukázat, co ve vás je. Ten tým to neukázal, a vždycky je za to odpovědný ten, kdo ho vede. Tyhle dva pocity se ve mně teď mísí.

Když to zjednoduším, pokud v pondělí reprezentace porazí Řecko, skončí třetí ve skupině a v podstatě tak zkopíruje většinu umístění z posledních let. Nedá se tedy hovořit o tom, že Češi si udržují nějaký výkonnostní standard. Byť třeba nepříjemný pro fanoušky?

Musíme se na to podívat trošku jinak. Když se ohlédneme do historie, za úspěchy vždy stál výjimečný výkon jednoho hráče. V roce 1996 Jana Filipa, v roce 2010 Filipa Jíchy, v roce 2018 se turnaj vydařil mně. Všichni jsme byli nejlepšími střelci turnaje. Myslel jsem si, že tým je na tom letos jinak a góly se rozdělí mezi více hráčů. To se bohužel nestalo. Nemyslím si, že ještě máme šanci obhájit třinácté místo z Bratislavy. Prohra s Dánskem byla vysoká. Musíme se snažit vyhrát o co nejvíc gólů s Řeckem. Problém je ale jiný - projev toho týmu. Odehráli jsme kvalitně jen poločas a pak se tým složil. To je rozdíl oproti předchozím dvěma šampionátům.

Po bitvě je každý generál, ale hodně byla kritizovaná už nominace do Německa. Především sázka na pouze dvě křídla v týmu. Vidíte to také jako jednu z možných příčin nezdaru?

Trenér je od toho, aby určoval strategii a nominaci. Já do toho nezasahuji. Ano, vzít dvě křídla bylo jeho rozhodnutí a teď vidíme, že tam pravděpodobně mělo být víc křídel. Možná by to pomohlo, možná ne. To už se nedozvíme. Je ale pravda, že jsme do křídel skoro nedohrávali. Mohl tam být kdokoliv a stejně by balon nedostal. To je špatně, hru potřebujeme roztáhnout. Platilo také, že někteří hráči nedosáhli na svůj strop. Proti Portugalsku jsme nedali pět sedmiček, prohráli jsme o tři góly. Kdybychom je dali, možná bychom tu seděli v úplně jiném rozpoložení.

Sledujete sociální sítě? Nevole fanoušků tam byla veliká. Co byste jim vzkázal?

Utišit kritiku fanoušků? To asi nejde. My musíme převzít zodpovědnost, kterou máme všichni. Trenér Sabate, hráči na hřišti, my jako vedení svazu. Já se nebudu schovávat. Fanoušky chápu. Chtějí vidět výsledky, chtějí vidět tým bojovat a vyhrávat. To jsme jim nedodali. Je potřeba, abychom je v budoucnu byli schopni potěšit a postupovat ze skupiny.

Cizinci mají přínos

Když se nyní ohlédnete za angažováním trenérů z ciziny k reprezentačním celkům. Mají podle vás pro českou házenou přínos?

Určitě je to přínos! Už jenom proto, že nejsou zatížení českým prostředím. Tlaky jsou na ně minimální. Bent Dahl přinesl ženské reprezentaci novou energii, kterou dává týmu a je naprosto otevřený. Navíc skvěle pracuje po psychologické stránce. Na rovinu. Velké šampionáty bývají o jednom zápase. Ženy ho se Španělskem zvládly, muži s Portugalskem ne.

Je pro svaz velkým problémem, že se česká házená neprosadila a vrací se domů bez úspěchu?

Je. Sport je zaměřený primárně na úspěch. Když v roce 2018 přišel, svaz na to nebyl vůbec připravený. Veškerý marketing nebyl připravený a nevytěžil potenciál. Teď jsme připraveni byli, vytvořili jsme velká očekávání a přitáhli jsme fanoušky. Ale úspěch se nedostavil. Nedokážu říct, jak velký to je problém. Ale kdybychom postoupili, dokázali bychom k házené přitáhnout i neházenkářského fanouška.

Pojďme se podívat závěrem do vzdálenější budoucnosti. Pro rok 2026 usiluje Česká republika o pořádání ME žen. Získal jste tady v Německu už nějaké informace o tom, jaké jsou šance české kandidatury?

Máme především jasné signály a informace z EHF, že volba bude trošku jiná, než jsme očekávali. Běžně volí pořadatele konference, nyní to bude na exekutivě. A ta má jistou vizi, která je trochu odlišná od té původní. Je v ní s Českou republikou počítané, ale bohužel zatím nesmím říci víc. Myslím si, že naše šance jsou vysoké a šampionát dostaneme, ale pravděpodobně v jiné podobě.