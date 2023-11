Robot v akci? České házenkářky zažily nezvyklou premiéru. S nominací na nadcházející mistrovství světa pomohla umělá inteligence. Ne snad, že by převzala roli trenéra, kterým je samozřejmě nadále Bent Dahl, ale stála za zrodem speciálního informačního videa.

Video k nominaci české reprezentace na MS v házené žen | Video: Český svaz házené

Na soupisce českých házenkářek pro mistrovství světa na severu Evropy nechybí vítězka Ligy mistryň Markéta Jeřábková ani bundesligová šampionka Veronika Malá. V mladém a dravém kádru zažije hned několik házenkářek premiéru na velké akci.

„Naši největší přednost vidím v tom, že si každá hráčka přeje být co nejlepší a je pro ni čest reprezentovat Českou republiku. Tým si užívá společný čas, podporuje se. Máme dobré prostředí, což je základ," komentoval trenér Bent Dahl.

V nominaci nechybějí další opory ze zahraničních týmů, do branky národního týmu se postaví duo Petra Kudláčková – Sabrina Novotná. Premiéru na velké akci zažije hned pět debutantek: Katka Dresslerová, Eliška Desortová, která se vrátila do reprezentace po čtyřech letech, talentovaná spojka Natálie Kuxová, bundesligové křídlo Anna Franková a v neposlední řadě i mladá mostecká pivotka Anna Jestříbková.

Škola kvůli angažmá ne, reprezentace ano. Desortová líčí: Za šanci jsem vděčná

„Rozhodli jsme se pro sestavu, která víceméně odehrála utkání proti Norsku na přípravném turnaji. Mistrovství světa bude skvělá akce. Těšíme se na něj, je to vrchol. Top úroveň. Uvidíme, čeho se nám podaří dosáhnout,“ dodal kouč.

Úspěšná generálka

Češky pod trenérským duem Bent Dahl – Geir Oustorp zvládly kvalifikaci na mistrovství světa, kdy dvakrát přehrály Švýcarsko. Zároveň na startu sezony přejely v evropském cyklu Finsko a udolaly i Portugalsko.

Vrcholem přípravy byl tradiční turnaj O štít města Cheb a dva zápasy s Norskem B a Slovenskem. Zatímco první z duelů Češky prohrály 26:31, v generálce zvítězily s přehledem 27:23.

„Vnímám, že jsme ušly velký kus cesty nejen v systému a taktické vyspělosti. Mistrovství světa bude velká zkouška v tom, jak obstojíme, jak moc se ukáže progres. Natěšenost je veliká," prozradila Kudláčková.

Národní tým odlétá do Dánska v úterý. Náročný program světového šampionátu začne pro Češky 30. listopadu proti Kongu, pak se tým v rámci skupiny H utká s Argentinou a Nizozemskem.

Další fázi turnaje okusí všichni - do boje o medaile postoupí tři celky, nejhorší tým zamíří do Prezidentského poháru.

Nominace na národního týmu na mistrovství světa:

Brankářky: Petra Kudláčková (DHC Slavia Praha), Sabrina Novotná (Házená Kynžvart)

Pravá křídla: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Anna Franková (TuS Metzingen, GER)

Pravé spojky: Sára Kovářová (MKS Lublin, POL), Markéta Šustáčková (Molde Elite, NOR), Charlotte Cholevová (Brest Bretagne Handball, FRA)

Střední spojky: Natálie Kuxová (DHK Baník Most), Julie Franková (DHC Slavia Praha)

Levé spojky: Markéta Jeřábková (Ikast Håndbold, DEN), Kamila Kordovská (Plan de Cuques, FRA), Eliška Desortová (HC DAC Dunajská Streda, SVK)

Levá křídla: Veronika Malá (SG BBM Bietigheim, GER), Adéla Stříšková (DHK Baník Most)

Pivotky: Alena Stellnerová (Sokol Písek), Anna Jestříbková (DHK Baník Most), Katka Dresslerová (Házená Kynžvart)

(maj, Český svaz házené)