Sezona plná triumfů. Výrazné výkony v reprezentaci i zahraničních soutěžích přinesly Tomáši Mrkvovi a Markétě Jeřábkové podruhé vítězství v anketě Házenkář/ka sezony. Zkušený gólman Kielu slavil bundesligový titul, produktivní levá spojka, která ovládla anketu už v roce 2020, vyhrála s Kristiansandem vše, co se dalo. Tamní Vipers dominovaly v norské lize, poháru i Lize mistryň.

Tomáš Mrkva | Foto: Se svolením Česká házená

Konkurence byla tentokrát našlapaná. Kromě triumfu Tomáše Mrkvy vyhrála neměckou bundesligu také Veronika Malá hrající za Bietigheim, Jana Šustková se radovala z titulu v Polsku, kde bral zlato v tamním poháru také Tomáš Piroch. A kromě Markéty Jeřábkové obhájila loňské vítězství v Lize mistryň a norské nejvyšší soutěži také Jana Knedlíková. Světová rekordmanka v počtu vítězství v nejprestižnější soutěži za sebou.

Vybírat tak rozhodně bylo z čeho. Tradiční anketu nakonec ovládly dvě největší hvězdy Tomáš Mrkva a Markéta Jeřábková. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří pro mě hlasovali, svým spoluhráčům v klubu i reprezentaci a trenérům Filipu Jíchovi se Xavim Sabatem,“ komentovala první místo gólmanská opora národního celku Mrkva. Neopomněl ani rodinu. „Vytvořila mi v celém roce naprosto skvělé zázemí.“

Mrkva ovládl s Kielem bundesligu i německý superpohár, s českou reprezentací po fenomenálním výkonu porazil Island a slavil postup na EURO 2024. „Odehráli jsme skvělé zápasy, před našimi úžasnými fanoušky, za to jim patří obrovský dík,“ pokračoval a měl na mysli červené peklo proti Islandu i rozlučku Martina Galii ve Frýdku-Místu. V obou případech bylo v halách vyprodáno.

Úspěchy Jeřábkové v Norsku

Úspěšný rok zažila také Jeřábková. Ta se stala druhou nejlepší střelkyní Ligy mistryň, s Vipers Kristiansand navíc tuto soutěž vyhrála a bez porážky dokráčela k obhajobě norské ligy i norského poháru. Teď se přesouvá za novou výzvou do dánského Ikastu. „Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili do hlasování. Ceny si velmi vážím. Je to příjemná tečka za již uplynulou sezonou, která z mého pohledu byla jako ze snu,“ uvědomovala si. Markéta JeřábkováZdroj: Se svolením Česká házená

„Těším se na novou zkušenost v Dánsku, kde mě čeká výzva jak na klubové úrovni, tak na prosincovém mistrovství světa s reprezentací,“ dodala. Národní tým se v nedávném losu dočkal soupeřů, na světovém šampionátu se v městečku Frederikshavn utká s Nizozemskem, Argentinou a Kongem.

Hráčem Chance Extraligy se stal Dominik Solák, hráčkou MOL Ligy zase zkušená Iveta Korešová. Mezi talenty uspěli Daniel Bláha a Natálie Kuxová, nejlepším trenérem byl zvolen kouč mužského národního týmu Xavier Sabate před Petrem Štochlem a Filipem Jíchou.