Extraligu házenkářů letos rozšíří slovenský Tatran Prešov. Jaké jsou důvody jeho přijetí do soutěže? Slibujeme si od toho zvýšení kvality soutěže. České týmy se jednoznačně vyjádřily, že chtějí tuto konfrontaci. Byly doby, kdy naše klubu nebyly schopny Tatranu Prešov konkurovat. Já věřím, že ta doba je již za námi a že zvýšení kvality naší nejvyšší soutěže nenastává jen zásluhou účasti Prešova. Ale také tím, jak kluby pracují. Příchody zvučných jmen do extraligy, například Martina Galii nebo Pavla Horáka, tomu nasvědčují. Myslím si, že nás čeká nejsilnější ročník za dlouhou dobu zpět.

České házenkářky povede uznávaný Nor Dahl. Přesah bude mít i do mládeže

Při letmém pohledu na mapu čeká například Plzeň při cestě do Prešova minimálně osm hodin cesty. Měly kluby problémy s navýšením ceny cestovného na zápasy?

Když Prešov žádal o možnost hrát naši extraligu, dal i nějakou finanční pobídku, aby české kluby na tom nebyly tratné. Máte pravdu v tom, že jet z Plzně do Prešova je pomalu výlet na tři dny. Takže jedno ze zásadních kritérií při jednání o účasti Tatranu bylo, že kluby na to nebudou doplácet. Potom už jsme se bavili jen o tom, zda bude jeho účast přínosem. Jako svaz jsme nechali rozhodnout výhradně kluby, protože jsme si vědomi, že jde o nezvyklý model. Máme to ale vyzkoušené z ženské interligy, takže podle mého to bude přínosem. Ale konečné hodnocení si nechám až po skončení sezony.

Co pro vás znamená rozšíření soutěže na čtrnáct týmů?

Je to především nápor na termínovou listinu. Ale třeba i na fyzično hráčů. Kluby, které do toho budou hrát ještě evropské poháry, nemají žádnou volnou středu. V tom to bude náročné. Sice jsme se vešli do termínu, ve kterém musí základní část skončit, ale nesmí nastat žádná komplikace. Pokud by třeba znovu začal úřadovat covid a musela se překládat utkání. Při dvanácti týmech pro to prostor byl, při čtrnácti už ne. Nebo minimální.

Máte pro takovýto případ v záloze nějaká řešení?

Ta řešení by byla náročná, když nemáte časový prostor a nemáte kam překládat utkání. Věřme všichni, že covidová omezení již nepřijdou. A pokud přijdou, že se s tím vypořádáme a vyřešíme to tak, abychom co nejméně omezili soutěžní ročník.

Může rozšíření soutěže o jeden český tým navíc přinést více šancí na uplatnění se v extralize taletovaným mladíkům, kteří nedávno tak úspěšně reprezentovali Česko a vybojovali historické postupy mezi nejlepší týmy?

Je pravda, že když máte užší soutěž, toho prostoru pro ně tam tolik není. Myslím si proto, že ti kluci určitě šanci dostanou. Oni potvrdili vzestupný trend a postoupili na áčkové šampionáty, což tady nějakých patnáct let nebylo. Je to výsledkem dlouhodobé systematické práce, protože takovéto úspěchy se nedostaví po pár týdnech, ale v horizontu čtyř až osmi let. Já věřím, že směr přípravy naší mládeže je nastaven dobře, a teď bude jen na nich, aby chytili šanci za pačesy. A také díky tomu rozšíření extraligy dostali více prostoru hrát nejvyšší soutěž.

Galia, Horák, Prešov. Házenkářská extraliga láká diváky na atraktivní podívanou

Na tiskové konferenci před startem extraligy jste zmiňoval, že chcete vnímání extraligy stavět na příbězích. Zkušení reprezentanti typu Galia nebo Horák vám v tom mohou hodně pomoci.

Přesně tak. Lidé chtějí vidět silné příběhy, a toto mohou být některé z nich. Uvidíme samozřejmě, jak si to všechno sedne na hřišti. Ne vždy příchod tak kvalitního hráče tým posune. Byť každý klub, který je angažuje, tomu věří. Jejich start však bude nejen tahákem pro diváky, ale motivací pro samotné hráče, aby se vytáhli na jejich kvalitu.