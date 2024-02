Kapitánku házenkářského národního týmu Veroniku Malou vyřadilo ze hry zranění ve spodní části těla, které se přihodilo minulý týden v přípravě bundesligového Bietingheimu. „K holkám se bohužel nebudu moct připojit a mrzí mě to. Už teď ale pracuji každý den s fyzioterapeuty a maséry na co nejrychlejším návratu,“ komentovala úřadující německá šampionka.

„Mým cílem je stoprocentní uzdravení, ráda bych stihla play-off Ligy mistrů a nadcházející reprezentační kemp v dubnu. Věřím, že vše půjde hladce,“ dodala Malá podrobnosti k časovému horizontu zranění. Na levém křídle bude připravena dvojice Adéla Stříšková – Kristýna Königová.

„Ztráta Veroniky je nepříjemná zpráva, patří mezi nejlepší levá křídla na světě a zároveň je důležitým článkem celé týmové chemie. Věřím ale, že ji týmovým výkonem dokážeme zastoupit. Na levém křídle předvádí Adéla Stříšková vynikající výkony v Mostě a Kristýna Königová se prezentuje dlouhodobě kvalitními výkony za Kynžvart jak v lize, tak evropských pohárech,“ prozradil asistent trenéra Daniel Čurda.“

V nominaci naopak nechybí opora dánského Ikastu Markéta Jeřábková ani další zahraniční hráčky včetně Kamily Kordovské, která se zranila během úvodního utkání světového šampionátu s Kongem. Další změnou oproti světovému šampionátu je povolání porubské pivotky Michaely Demlové.

„Kostra týmu zůstává stejná. Rozšířili jsme po mistrovství světa širší nominaci, protože vnímáme hráčky, které se posouvají výkonnostně nahoru a zaslouží si dostat šanci,“ pokračoval asistent trenéra.

„Budeme chtít udělat v naší hře krok směrem nahoru a zastabilizovat výkony, abychom ukázali, že patříme do širší světové špičky. I když nás čeká těžký soupeř, věřím, že se s ním můžeme měřit,“ uzavřel Čurda.

Nominace na kvalifikační dvojzápas proti Nizozemsku:

Brankářky: Petra Kudláčková (DHC Slavia Praha), Sabrina Novotná (Házená Kynžvart), Karin Řezáčová (DHC Baník Most).

Pravá křídla: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Anna Franková (TuS Metzingen, GER).

Pravé spojky: Sára Kovářová (MKS Lublin, POL), Markéta Šustáčková (Molde Elite, NOR), Charlotte Cholevová (SCM Râmnicu Vâlcea, ROM).

Střední spojky: Natálie Kuxová (DHK Baník Most), Julie Franková (DHC Slavia Praha).

Levé spojky: Markéta Jeřábková (Ikast Håndbold, DEN), Kamila Kordovská (Plan de Cuques, FRA), Eliška Desortová (HC DAC Dunajská Streda, SVK).

Levá křídla: Adéla Stříšková (DHK Baník Most), Kristýna Königová (Házená Kynžvart).

Pivotky: Alena Stellnerová (Sokol Písek), Katka Dresslerová (Házená Kynžvart), Michaela Demlová (TJ Sokol Poruba).