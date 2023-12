„Zatím jsem vcelku spokojený, pozitivní věci převažují. Přišel jsem do nové země, takže očekávání jsem neměl a nemám nějak velká. Na začátku se mi příliš nedařilo, a proto si vážím toho, jak to probíhá v této fázi sezony. Teď budeme mít nového trenéra, takže jsem v očekávání, co přijde v lednu,“ řekl házenkář Ostrovie Daniel Režnický.

Nicméně pondělní výhra 35:34 nad pátým Azoty Pulawy dává naději na lepší zítřky, ne?

Jo, všichni cítíme, že máme potenciál hrát dobře s týmy, které hrají o třetí až páté místo. Ale zatím se nám nesešlo tolik věcí, jako proti Pulawy. Z bodů máme radost.

Kolik minut odehrajete za zápas?

Průměrně 35 až 45 minut, s čímž jsem spokojený.

Zmínil jste nového trenéra, jímž bude Dán Kim Rasmussen. Vy se o svoji roli v klubu nemusíte obávat, ne?

(smích) Nevím. To je otázka na něj. Jsem zvědavý, jak to bude, ale těším se.

Kanonýrka Jeřábková je na český tým pyšná. Teď se porve o olympiádu v Paříži

Adaptoval jste se už na házenou a život v Polsku?

Poslední měsíc, dva měsíce to už bylo lepší. Na začátku jsem si musel zvykat, ale to tak mají asi všichni.

Jednou jste se dostal do sestavy kola Superligy. Kdo to navrhuje?

Myslím si, že sportovní novináři. Oni vyberou na ten post toho, kdo vstřelil nejvíc gólů v daném kole. Potěšilo mě, že mi zápas s Kielcemi, jedním z nejlepších týmů světa, vyšel. Bylo to příjemné ocenění.

Polsko je velká země, jak snášíte cestování?

Jezdíme autobusem, ale není to tak hrozné, jak jsem čekal. S Plzní to bylo hodně podobné při cestách na Moravu. Není to velká změna.

Jak jste na tom s polštinou?

Po půl roce jsem se s ní naplno sžil, ale přichází dánský trenér, který bude mluvit anglicky. Což pro mě bude lepší, protože angličtinu ovládám lépe než polštinu.

Registrujete nabídky odjinud, když se vám herně daří?

Mám smlouvu ještě na příští sezonu, takže se tím nezabývám. Soustředím se na současný klub.

Zlomená klíční kost a otřes mozku. Úmysl? Likvidační faul, zlobil se Brůna

Sledujete svůj bývalý klub Talent Plzeň?

Sleduju každý zápas, pokud mám volno. Musím říct, že kluci hrají výborně. Mám radost, že jsou první. Nechtěl bych, aby byl první někdo jiný. (úsměv)

Jaký je rozdíl mezi polskou Superligou a českou extraligou?

Superliga je o něco kvalitnější. Rozdíl je hlavně ve fyzické vybavenosti jednotlivých hráčů, obránci jsou velmi silní a vysocí.

V lednu začíná mistrovství Evropy v Německu. Jak blízko jste nominaci?

Hrozně moc rád bych jel. V posledním půl roce jsem dělal všechno pro to, abych byl připravený. Tak uvidíme.