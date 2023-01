Ludvík Svoboda

„Jako voják dovedu ocenit sebezapření i osobní statečnost Jana Palacha, jako prezident i občan naší republiky však nemohu skrýt, že nesouhlasím s tím, aby se tímto způsobem vyjadřovaly politické postoje.“

Prezident Ludvík SvobodaZdroj: Wikimedia Commons, Stanislav Tereba, CC BY-SA 3.0

V jedné z nejtěžších chvil dějin Československa stál v čele státu Ludvík Svoboda, hrdina z druhé světové války. V úřadu prezidenta setrval dvě funkční období. To první charakterizovala euforická doba takzvaného Pražského jara, a jeho následný brutální konec v podobě invaze vojsk Varšavské smlouvy. Jeho druhé funkční období poznamenaly vážné zdravotní obtíže, kterými prezident Svoboda trpěl.

Co jste o Svobodovi možná nevěděli?

Prezident Ludvík Svoboda měl původně dvě děti, v době jeho působení v úřadu hlavy státu ale veřejnost znala pouze jedno - jeho dceru Zoe Svobodovou-Klusákovou. Prezident s manželkou totiž v období druhé světové války prožili tragickou ztrátu. Zatímco Ludvík Svoboda za války působil v zahraničních jednotkách, jeho manželka v Protektorátu spolupracovala s odbojem.

Poté, co se o činnosti její a dvou dětí dozvědělo gestapo, umučili nacisté teprve sedmnáctiletého syna Svobodových.

Svoboda očima historika

Hlava státu, která by se dala nazvat prezidentem vojákem. Z tohoto prostředí vzešel, získal věhlas a známost. Strmou vojenskou kariéru zahájila již první světová válka, kdy v roce 1915 padl do ruského zajetí. Přihlásil se k formujícím se československým legiím a bojoval v bitvách u Zborova, Bachmače a v bojích proti Rudé armádě. Zpět do vlasti se vrátil již v hodnosti kapitána. Po krátké pauze, kdy vedl rodinný statek, se do armády vrátil a ve 30. letech vyučoval na Vojenské akademii v Hranicích a působil již v hodnosti podplukovníka v Kroměříži.

Po rozbití a pohlcení Československa nacistickým Německem přešel v červnu 1939 ilegálně do Polska, kde se chtěl zapojit do zahraničního odboje. Jako nejzkušenější a v nejvyšší hodnosti velel vojenské skupině v Malých Bronowicích. Po porážce Polska byla skupina internována v SSSR. Zde se zasazoval o udržení skupiny v celku a posléze po napadení SSSR nacistickým Německem i o organizování samostatné československé jednotky. Postupně velel stále větším jednotkám zahraničního vojska v SSSR, které se účastnily bitvy u Sokolova, o Kyjev, Karpatsko-dukelské operace a dalších bojů na Slovensku.

Po válce získal pozici ministra národní obrany a v srpnu 1945 byl povýšen na armádního generála. Ministrem zůstal až do roku 1950, už v roce 1948 vstoupil do KSČ. Toto období Svobodovy kariéry dodnes vzbuzuje kontroverze a bývá hodnoceno rozporuplně, nad některými svými kolegy z legionářských časů držel ochrannou ruku, naopak mnohým nezákonnostem a čistkám ve velitelském sboru nedokázal zabránit a nesl za ně přinejmenším politickou odpovědnost. V roce 1952 byl krátce zatčen a vyslýchán, posléze propuštěn a poslán do důchodu. Rehabilitace se však dočkal již v roce 1954 a vykonával odborné funkce v armádě, od roku 1948 až do svého zvolení prezidentem v březnu 1968 byl navíc i poslancem.

Jeho prezidentské období trvalo přes velké zdravotní potíže celkem sedm let a obsáhlo dramatickou etapu pražského jara, invazi 21. srpna 1968 a následnou okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a také počáteční období normalizace. Výjimečná vojenská kariéra mu umožnila, aby se stal prezidentem, reformní snahy původně podporoval a byl respektován, svou autoritu u Sovětů využil při intervenci za odvlečené členy vlády v srpnu 1968 a také se snažil zabránit krveprolití.

Jeho vliv stejně jako zdraví postupně ochabovaly. Druhé Svobodovo volební období bylo ukončeno až nově přijatým ústavním zákonem v roce 1975. Ludvík Svoboda zemřel v září 1979 a byl mu vypraven státní a vojenský pohřeb. Tím se symbolicky uzavřela dramatická životní pouť prezidenta vojáka.

historik Tomáš Řepa, Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany