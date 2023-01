2004

Evropa Václava Klause se jmenuje kniha, která vyšla poslední den před vstupem ČR do Unie.Zdroj: Archiv VLP/ Archiv VLP

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. O uskutečnění tohoto kroku se zasazoval již Klausův předchůdce Václav Havel. Z pozice prezidenta sice Klaus vstup do Unie přivítal, již brzy se stal ale kritikem jejího fungování. Euroskepticismus pak byl pro něj typický až do konce v úřadu prezidenta. O několik let později byl Klaus kritikem Lisabonské smlouvy a podepsal ji až poté, co Ústavní soud shledal, že není protiústavní. Například dodatek Lisabonské smlouvy v roce 2012 už pak podepsat odmítl.