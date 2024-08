Ta fotka byla ve své době velmi populární - mezi Němci se šířila jako pohlednice, v zahraničí ji publikovala nejvýznamnější média. V březnu roku 1933 zachytil fotograf podávání ruky nedávno jmenovaného německého kancléře Adolfa Hitlera a německého prezidenta Paula von Hindenburga. Hitler v civilním oblečení se na snímku Hindenburgovi, hrdinovi 1. světové války ověšenému vyznamenáními, lehce uklání.

Z Hitlerovy strany šlo o promyšlené gesto. „Jeho póza byla navržena tak, aby představovala Hitlera jako neohrožujícího zavedené pořádky,“ vysvětluje web United States Holocaust Memorial Museum.

V tu dobu stále ještě někteří, včetně prezidenta, věřili, že Hitlera „zbrzdí“. Ono divadlo pro fotografy mělo naznačit, že se Hitler v zásadě podřizuje von Hindenburgovi, jemuž se čelní představitel NSDAP a její politika nezamlouvali. Ve skutečnosti však naoko se klanějící Hitler doufal, že starý von Hindenburg už v prezidentském postu dlouho nesetrvá. Ne, že by mu mohl prezident ještě v něčem příliš bránit, faktická moc nacistů už byla příliš velká, říšský kancléř ale nesnesl ani byť tu nejmenší politickou opozici a von Hindenburgovo slovo mělo minimálně mezi lidmi stále ještě váhu.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Theo Eisenhart, Bundesarchiv, Bild 183-S38324, CC-BY-SA 3.0 zoom_in Adolf Hitler se dne 21. března 1933 v Postupimi, krátce po svém jmenování říšským kancléřem, klaní německému prezidentovi Paulu von Hindenburgovi

Dočkal se v létě dalšího roku. Paul von Hindenburg zemřel 2. srpna 1934. O 17 dní později, přesně před 90 lety, pak Hitler definitivně dokonal svou cestu k absolutní moci v Německu. Občané země v referendu rozhodli, že souhlasí se sloučením rolí říšského kancléře a říšského prezidenta. Hitler se stal Vůdcem.

Hitlerova hvězda stoupá

Vztah Paula von Hindenburga a Adolfa Hitlera byl od počátku komplikovaný.

Hindenburg patřil mezi největší německé hrdiny první světové války. Od roku 1916, kdy se stal náčelníkem německého generálního štábu, společně se svým zástupcem Erichem Ludendorffem spolurozhodovali o německém postupu na bojištích tohoto konfliktu. Když Německo začalo prohrávat, a bylo nakonec nuceno přistoupit k podepsání pokořující mírové dohody, von Hindenburg se v nové Výmarské republice stáhl z veřejného života.

V roce 1919 ho pak speciální komise povolala k výslechu. „Když ho parlamentní komise vyzvala, aby svědčil o porážce ve válce, poukázal na mýtus o „bodnutí do zad“, obviňoval liberální elementy na domácí frontě z kapitulace a naznačoval, že německé vojenské síly nebyly poraženy,“ připomíná web Holocaust Encyclopedia.

Von Hindenburg sice nebyl jediným, kdo o „bodnutí do zad“ mluvil, jeho velmi uznávaný hlas ale ještě více popíchl nespokojenost obyvatel Výmarské republiky, která už i tak bojovala se silnou politickou nestabilitou. V roce 1925 se tento muž, který byl vojákem tělem i duší a navíc konzervativním příznivcem monarchie, stal poprvé německým prezidentem.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Hugo Vogel, volné dílo zoom_in Ve druhé polovině 1. světové války německé armádě fakticky veleli Paul von Hindenburg a Erich Ludendorff.

Tehdy byl Adolf Hitler stále ještě v zásadě zanedbatelnou politickou figurou. Jeho čas se už ale blížil. Po neúspěšném pivním puči z roku 1923 a pobytu ve vězení právě v roce 1925 vydal Mein Kampf. Jeho NSDAP nabírala stále více příznivců. Přestože v parlamentních volbách 1928 dosáhla ještě jen na mizerný výsledek, hospodářská krize z roku 1929, která rapidně zhoršila ekonomickou a sociální situaci ve Výmarské republice, Hitlerovy plamenné projevy a rázná rétorika, mu v následujících volbách už vynesly skvělá čísla. „Němci začali ztrácet víru v demokracii a přiklánět se k extremistickým stranám na obou koncích spektra - levicovém (komunisté) i pravicovém (nacisté) - pro jejich rychlá a jednoduchá řešení,“ píše BBC. Ve volbách v roce 1930 už nacisté dosáhli 17 procent hlasů.

Prezident versus kancléř

Je třeba si uvědomit, že politická situace v Německu byla velmi křehká. Vlády slepené z více stran byly nestabilní, často nedokázaly v parlamentu prosadit nové zákony. „Například v roce 1930 von Hindeburg využil článek 48 výmarské ústavy, který dával prezidentovi pravomoc vládnout, respektive vydávat zákony prostřednictvím dekretů. To podkopalo demokracii a oslabilo moc Reichstagu,“ píše BBC.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-C06886, CC BY-SA 3.0 zoom_in Paul von Hindenburg v době, kdy byl prezidentem Výmarské republiky. Ve volbách v roce 1925 proti němu kandidoval jeho bývalý spolupracovník, generál Erich Ludendorff.

Hitlerova voličská základna dál rostla. Postupně ho podle webu The Holocaust Explained začala podporovat i německá konzervativní elita, která viděla v jeho volebním úspěchu prostředek ke zničení levice. V prezidentských volbách v roce 1932 už se stal seriózním vyzyvatelem von Hindenburga. „Nacistická propagandistická kampaň představila Hitlera jako nového, dynamického a moderního vůdce Německa. Pro zdůraznění tohoto bodu Hitler létal na místa předvolebních shromáždění letadlem,“ uvádí web The Holocaust Explained.

Von Hindenburg prezidentský post sice obhájil, Hitlerově cestě k moci to ale nezabránilo. „Navzdory prohře nyní lidé považovali Hitlera za důvěryhodného politika. Po dalších volbách do Reichstagu v červenci 1932 se nacisté stali největší stranou s 230 křesly a s více než 37 % hlasů,“ píše The Holocaust Explained.

Von Hindenburg, který s Hitlerovými, na jeho vkus příliš radikálními, názory nesouhlasil, přesto odmítl hlavu nacistů jmenovat kancléřem. „Jeho pohrdání Hitlerem nebylo tajemstvím. Odmítnutí Hitlera ponížilo. Když pak zase on odmítl méně silnou pozici vicekancléře, dostal od Hindenburga přednášku o jeho nedostatku oddanosti službě,“ nastiňuje web United States Holocaust Memorial Museum.

Vše řešil německý tisk, Hitler stáhl podporu nacistické strany nové vládě a vynutil si tím nové volby. „Nový kancléř Kurt von Schleicher nedokázal bez nacistů vytvořit koalici ani úspěšnou vládu. Hindenburgovi poradci ho přesvědčili, že Hitler musí dostat kancléřství, aby země měla funkční vládu,“ píše web US Holocaust Memorial Museum.

Hitler se dočkal, von Hindenburg jej v lednu 1933 jmenoval kancléřem a ve vládě měla nacistická strana ještě dva ministry. Prezident dál doufal, že přítomnost ministrů z ostatních stran bude pro Hitlera dostatečným omezením. Mýlil se.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 102-00783, CC-BY-SA 3.0 zoom_in Říšský prezident Paul von Hindenburg a říšský kancléř Adolf Hitler (ještě v civilu a v pozadí) opouštějí po uctění Národního dne smutku dne 25. února 1934 památník v Berlíně.

Nacisté šli navíc na věc chytře, moc v Německu chtěli získat navenek zákonně. „Jednou z hlavních snah národních socialistů bylo, aby jejich činy měly zdání legality a aby všechna opatření, která prováděli, měla své zakotvení v právních předpisech,“ připomněl v článku Prameny práva v nacistickém Německu ve sborníku ke konferenci Dny práva z roku 2009 právník a odborník na nacistické právo z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jaromír Tauchen.

Po březnovém požáru říšského sněmu německý parlament schválil takzvaný zmocňovací zákon. Ten prakticky umožnil Hitlerovi vládnout bez omezení pomocí dekretů. 85letý von Hindenburg se nijak nevzepřel, chyběl mu manévrovací prostor. „Zmocňovací zákon umožnil říšské vládě, aby vedle říšského sněmu schvalovala zákony, takže tímto se stali Hitler a jeho vláda nezávislí na říšském prezidentovi a jeho nouzových nařízeních,“ konstatoval Tauchen. Dělba moci, nutná pro demokracii, přestala existovat.

Propagandistické divadlo

Veškerá faktická moc byla nyní v rukou nacistů. Pro Hitlera padly poslední zábrany. Například už v březnu 1933 vznikl v Německu první koncentrační tábor, Dachau, pro politické odpůrce. V dubnu 1933 nacistická vláda vyzvala k bojkotu židovských podniků. 14. července 1933 schválilo nacistické vedení zákon proti zakládání nových stran, rozpouštějící všechny politické subjekty vyjma NSDAP. Ukázalo se také, jak efektivně umí nacisté zlikvidovat nejen politickou opozici, ale i nepohodlné osoby ve vlastních řadách - což se naplno projevilo při takzvané Noci dlouhých nožů v červnu 1934, kdy nechal Hitler povraždit příslušníky SA.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-R96361, CC-BY-SA 3.0 zoom_in První vězni koncentračního tábora Dachau, který vznikl v roce 1933. V počátcích zde byli vězněni němečtí političtí odpůrci nacismu.

Nedlouho poté, 2. srpna 1934, prezident Paul von Hindenburg zemřel. Nacistická propagandistická mašinerie okamžitě zabrala. „Začala tvrdit, že mrtvý Hindenburg byl Hitlerovým silným zastáncem. Proti Hindenburgovu výslovnému přání Hitler nařídil, aby byl velký německý vojenský hrdina pohřben v Tannenbergu s nacistickou pompou,“ uvádí web US Holocaust Memorial Museum.

Devadesát procent Němců pro Hitlera. Nebo ne?

Od té chvíle Hitler fakticky převzal pravomoci prezidenta. Nacisté ale opět chtěli, aby vše působilo zákonně, a jakoby je podporoval celý německý národ. 19. srpna 1934 se tak konalo referendum. Podle listu The New York Times se v něm měli obyvatelé země vyslovit, zda souhlasí se sloučením rolí říšského kancléře a prezidenta - a zda tedy může Hitler nově nosit titul Vůdce a říšský kancléř.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-G00372, CC BY-SA 3.0 zoom_in Adolf Hitler přichází na olympijský stadion v Berlíně v době konání letní olympiády v roce 1936, kterou pořádalo právě Německo.

Výsledek navenek jasně mluvil v Hitlerův prospěch. „Devadesát procent Němců se vyslovilo pro to, aby se Adolf Hitler stal Vůdcem Německa. Byl to vrchol Hitlerovy cesty k neomezené moci, která začala v lednu 1933, když byl jmenován kancléřem,“ podotýká web Combined Military Services Museum.

Nelze ale tvrdit, že byl výsledek referenda reálným postojem celé německé veřejnosti. Zákonnost byla jen zdáním, a ve skutečnosti bylo referendum zmanipulované. „Během srpnového plebiscitu v roce 1934 už plně fungovaly metody, jakými nacisté řídili výsledky vyplývající z hlasovacích lístků. Zahrnovaly použití hrozeb, padělání, podvody,“ zdůrazňuje web Combined Military Services Museum.

V zahraničí vnímali výsledek referenda v Německu se znepokojením. „Dává kancléři Hitlerovi, který před čtyřmi lety nebyl ani německým občanem, diktátorské pravomoci, které nemají obdoby v žádné jiné zemi a pravděpodobně ani v historii od dob Čingischána. Má větší moc než Josif Stalin v Rusku, který má za sebou stranickou mašinérii, se kterou musí počítat. Větší moc než italský premiér Mussolini, který sdílí své výsady s titulárním vládcem. Větší moc, než o jaké kdy snil americký prezident,“ psal na titulní straně dobového vydání The New York Times uznávaný novinář a držitel Pulitzerovy ceny za reportáže ze vzestupu nacistů z roku 1933 Frederick T. Birchall.

Měsíc po referendu se konal sjezd nacistické strany v Norimberku. „Strana je Hitler, ale Hitler je Německo. Německo je také Hitler,“ prohlásil na něm v projevu nacistický pohlavár Rudolf Hess. Postavení Vůdce vystihl dokonale.