Legendární americký gangster Al Capone nebyl jediným členem rodiny, který se dal na dráhu zločince. Společně s ním se do řad mafiánů přidali i jeho starší bratři Frank a Ralph. Frank navenek působil jako gentleman. Ve skutečnosti byl ale ještě brutálnější než jeho mladší sourozenec Al. Zemřel 1. dubna přesně před sto lety.

Vzácná fotografie malého Al Capona (vpravo) ve společnosti jeho bratra. Snímek pochází asi z roku 1904 | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Extravagantnější pohřeb Chicago nezažilo. Psal se 4. duben roku 1924, když se k hřbitovu Mount Carmel na předměstí vydala smuteční kolona 150 aut následující vůz se stříbrem tepanou rakví. Všude byla bohatá květinová výzdoba v hodnotě 20 tisíc dolarů - enormní částka, když si člověk představí, že tehdejší průměrný roční plat činil šestnáctinu této sumy.

Ohromné manévry měly jediný důvod - oním mrtvým byl totiž osmadvacetiletý gangster Frank Capone. Nešlo o žádnou náhodnou shodu jmen, ale o staršího bratra dnes legendárního mafiána Ala Caponeho, tehdy druhého nejvýše postaveného muže v nejmocnější chicagské mafiánské organizaci Chicago Outlet.

Před více než 90 lety začal strmý pád jednoho z nejznámějších zločinců první poloviny 20. století:

Soudný den Al Caponeho. Nedotknutelný šéf mafie doplatil na zbytečnou chybu

Frank Capone zemřel 1. dubna 1924, tedy přesně před 100 lety, při pokusu bratrovy mafiánské organizace o ovládnutí voleb na chicagském předměstí Cicero. Ten se změnil v krvavá jatka, když policisté Franka Caponeho doslova rozstříleli. „Frank Capone byl jediným gangsterským členem rodiny, který se nedožil konce prohibice,“ uvádí na sociální síti American Prohibiton Museum.

Bratři ve zločinu

Frank Capone se do rodiny italských přistěhovalců v New Yorku narodil v červenci 1895, jen rok poté, co se jeho rodiče Gabriele a Teresa přestěhovali do Spojených států z Neapole. Rodiče dali hochovi jméno Salvatore, na Franka se přejmenoval později sám. Z devíti dětí v rodině se na zločineckou dráhu vydaly tři - bratři Ralph, Frank a Alphonso, později známý jako Al.

O Frankově mafiánské kariéře se toho neví tolik. Po celý život ale stejně jako Ralph úzce spolupracoval s mladším Alem.

„Frank se stejně jako Al spojil s mafiánským bossem Johnnym Torriem,“ zmiňuje American Prohibiton Museum.

Al Capone ve společnosti Enocha ‚Nuckyho‘ Johnsona, dalšího velkého bosse organizovaného zločinu z dob prohibiceZdroj: Wikimedia Commons, Brinks38200, CC BY-SA 3.0

Torrio byl mimořádně vlivným gangsterem, který v New Yorku ovládal Five Points Gang, a mladým hochům Caponeovým dal v jejich rodném Brooklynu práci, třeba Al začínal jako vyhazovač u jednoho z Torriových spolupracovníků. Když pak boss přesídlil do Chicaga, kde se postupně stal hlavou zhruba osmisetčlenné organizace známé jako Chicago Outfit, po několika letech se za ním přestěhovali i Al, Ralph a Frank.

Za pojmem „praní špinavých peněz“ prý stojí slavný gangster Al Capone:

Praní špinavých peněz a Al Capone? Gangster za pojmem nestojí, vše bylo jinak

I díky prohibici se Al v Chicagu brzy propracoval na Torriova zástupce a pod palcem měl počátkem 20. let obchod s alkoholem a řízení prostituce. Ani Frank a Ralph nezaháleli a bratra doplňovali jako věrní parťáci. Byli mu neustále po boku. Inteligentnější Frank byl údajně jedním z mála lidí, kdo trochu dokázal krotit svého horkokrevného sourozence. „Zatímco Ala předcházela pověst muže s nestálou horkou hlavou, Frank se choval vyrovnaně. To z něj činilo ideální osobu, která mohla při jednání s partnery či politickými spojenci hrát roli ctihodného obchodníka,“ konstatuje American Prohibition Museum.

Mrtvoly neodmlouvají

Frank navenek působil jako dokonalý gentleman, k čemuž mu dopomáhal nejen vždy perfektně padnoucí oblek, ale i hezká tvář - podle některých byl nejhezčím z tria sourozenců. „Byl popisován jako mírný, inteligentní a vždy dokonale oblečený,“ uvádí web History Hit.

Frankovo gentlemanské vystupování si ale není možné zaměňovat s nějakou jemností. Pod povrchem byl stejně nekompromisním - nebo možná spíše ještě brutálnějším - gangsterem než jeho mladší a slavnější bratr. Při řešení problémů údajně používal průpovídku: „Mrtvoly neodmlouvají.“

A také se jí řídil. „Odborníci na dějiny mafie předpokládají, že Frank Capone za svou krátkou zločineckou kariéru nařídil smrt minimálně 500 lidí,“ poznamenává server All that's interesting.

Aby volby dopadly, jak mají

Frankova pozice v Chicago Outfit, respektive South Side Gangu, který pod tuto organizaci spadal, se ještě upevnila v roce 1923. Organizace se tehdy v Chicagu po nástupu nového starosty Williama Devera dostala do problémů a její vedení rozhodlo, že své operace (například síť heren či nevěstinců) přenese do města Cicero, jednoho z chicagských předměstí.

Tam bylo ale nutné vše „domluvit“ s místní samosprávou, a to byl úkol právě pro Franka, který působil jako ctihodný obchodník. „Frank se v Ciceru stal nejviditelnějším z bratrů Caponeových. Zastupoval gang při jednání s městskou radou,“ píše web Crime Magazine.

A v přesvědčování byl úspěšný - republikánské vedení Cicera včetně starosty Josepha Z. Klenha se dostalo na výplatní pásku gangsterů a aktivity gangu na chicagském předměstí „kvetly“. Ke smůle mafie ale byli místní s novými podmínkami stále nespokojenější, a když se přiblížilo jaro 1924 a s ním volby do městského zastupitelstva, politici Demokratické strany představovali pro dosavadní vedení města silnou konkurenci.

Před více než 90 lety zastřelili na stanici chicagského metra reportéra Alfreda ‚Jakea‘ Lingleho. Do sítě jeho přátel patřil i Al Capone:

Záhadná vražda v Chicagu. Novináře s kontakty na Caponeho zabili za bílého dne

Jejich vítězství gang nemohl připustit, a tak se Frank rozhodl postarat o to, aby volby dopadly ve prospěch mafie. Zvolil k tomu brutální prostředky. „Do volebních místností 1. dubna vyslal skupiny členů Chicago Outfit, kteří měli zastrašit voliče natolik, aby volili republikány. Gangsteři k volbám přijeli se samopaly, brokovnicemi a baseballovými pálkami,“ nastiňuje History Hit.

Den se pro mafiány zpočátku vyvíjel úspěšně. „Ozbrojenci demokratickým voličům vytrhávali volební lístky z rukou, ženy byly vystrašené a mnoho voličů raději ve strachu odešlo domů, aniž odevzdali svůj hlas,“ popisuje Crime Magazine.

Rozstřílený muž

Sám Frank Capone vtrhl do místního ústředí demokratů, které nechal prohledat, a zadržel tam osm pracovníků kampaně, přičemž jeden skončil s prostřelenými nohami. Slíbil jim, že je propustí po konci volebního dne. „Stejně tak byl unesen každý úředník, který se skupinám ozbrojenců ve volebních místnostech pokusil protiřečit, přičemž tři lidé byli zastřeleni a jeden byl nalezen s podřezaným hrdlem,“ uvádí web All that's interesting.

V místních to vřelo. Nakonec se jejich rozhořčení z chování mafie vystupňovalo natolik, že se začali shromažďovat a pokusili se mafiánům postavit. Nadto se informace o dění v Ciceru dostala do Chicaga, odkud bylo vysláno sedm desítek policistů, kteří měli situaci vyřešit.

Od uzavření pevnosti Alcatraz uplynulo už 60 let. Vězněm zde byl i slavný Al Capone:

Drsný život v Alcatrazu: Kdo se dostal do díry, mluvil o muži se zářícíma očima

Zhruba polovina z nich na předměstí přijela v civilním oblečení a v neoznačených autech, které zamířily rovnou k místu, kde se zrovna nacházelo vedení gangu, včetně Franka i Ala, a ke kterému se blížili také naštvaní obyvatelé Cicera.

Když policisté vyskákali z vozů, spustila se palba. Popis dění se dodnes liší - jedni tvrdí, že přestřelku vyprovokoval Frank, který si myslel, že k němu přijíždí členové konkurenčního gangu, tak začal po policistech pálit a oni střelbu opětovali; podle jiných policisté začali střílet bez varování a Frank ani nestačil vytáhnout pistoli. Jedno je ale jisté. Když střelba utichla, zůstal Frank ležet na zemi provrtaný desítkami kulek. Al unikl o vlásek, zřejmě proto, že se veškerá pozornost soustředila na jeho staršího bratra.

Smrt Franka Caponeho zobrazená v seriálu Boardwalk Empire (Impérium - Mafie v Atlantic City):

Zdroj: Youtube

Krvavou smrtí tehdy teprve osmadvacetiletého Franka Caponeho se druhý den zabývaly všechny chicagské noviny. Osobně jeho skon viděl novinář Robert St. John. Ten tehdy stál v Ciceru nedaleko ústředí demokratů, v němž ve volební den Frank pobýval, zrovna v době, kdy se k budově přiřítila neoznačená policejní auta.

„Ve stejnou dobu vyšel z budovy úhledně oblečený muž. Podle vzhledu to mohl být bankéř nebo majitel prosperujícího obchodu. Když přišel blíž, poznal jsem v něm Franka Caponeho. Zhruba ve stejnou dobu si to musel uvědomit i řidič prvního policejního auta, který dupnul na brzdy,“ popisoval John.

S Caponem chtěl udělat rozhovor, už to ale nestihl. Viděl, jak desítky policistů začaly po mladém gangsterovi pálit. „Nebylo těžké si představit, co se mu v tom zlomku vteřiny, kdy život a smrt visely v jemné rovnováze, honilo hlavou. S křikem brzd se rychle otočil a uviděl 30 nebo 40 mužů v běžném oblečení vyskakujících z dlouhé řady černých vozů. Se svým pudem sebezáchovy sáhl po pravé zadní kapse kalhot… Když pak jeho mrtvolu přetočili, měl ruku stále na revolveru, který měl v kapse. Při pohledu na něj jsem poprvé pochopil často používané klišé o těle prošpikovaném kulkami,“ uvedl John.

A volby vyhrává…

Al Capone kvůli smrti svého staršího bratra zuřil. O to víc, když vyšetřovatelé shrnuli (navzdory svědectvím, jako bylo to Johnovo), že Frank Capone zemřel, když se bránil zatčení a pálil po policistech, a jeho zneškodnění tak bylo opodstatněné.

Frankovi o tři dny později uspořádali honosný pohřeb. „Květin od kondolujících hostů přišlo tolik, že zaplnily celých 15 aut, které je převezly na hřbitov,“ zmiňuje server History Hit. Al Capone také nechal v čase konání pohřbu z úcty k zastřelenému sourozenci na dvě hodiny uzavřít všechny herny i nevěstince v Ciceru.

Druhého ledna roku 1932 se při zatýkání zločineckých bratrů odehrál jeden z nejkrvavějších masakrů v dějinách americké policie:

Zatýkání gangsterů skončilo šíleným masakrem. Policisté padali jako kuželky

A volby v Ciceru? Frank Capone za ten výsledek sice zaplatil životem, nakonec ale 1. dubna 1924 na předměstí Chicaga vyhráli republikáni, přesně jak si to gangsteři přáli a velmi pravděpodobně právě díky jejich nevybíravému dohlížení na průběh voleb. Jejich aktivity se ve městě mohly dál rozvíjet.

O rok později se Torrio po zotavení z těžkých zranění rozhodl odejít na odpočinek a vedení chicagské organizace předal Al Caponemu. Jeho hvězda dál stoupala, i když teď už bez pomoci brutálního „velkého bratra“ s puncem elegána.