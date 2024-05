Před 90 lety se narodil sovětský kosmonaut Alexej Leonov. Přepsal dějiny objevování vesmíru - jako první člověk provedl takzvaný spacewalk, tedy výstup do volného kosmu. Tento kousek ho ale málem stál život. Na dosah měl i další vesmírné prvenství - kdyby Sověti vyhráli závody o přistání na Měsíci, byl by to právě Leonov, kdo by udělal „velký krok pro lidstvo“.

Sovětský kosmonaut Alexej Leonov při svém druhém a posledním letu do kosmu v roce 1975. | Foto: Wikimedia Commons, Lotse, volné dílo

Co zůstalo vyryto v mé paměti, bylo to úžasné ticho. Tak vzpomínal po padesáti letech na svůj přelomový vesmírný kousek sovětský kosmonaut Alexej Leonov. V roce 1965 se stal prvním člověkem, který absolvoval výstup do volného vesmíru, takzvaný spacewalk. „Hvězdy byly po mé levici, pravici, nade a pode mnou. Světlo ze Slunce bylo velmi intenzivní, a cítil jsem jeho teplotu na té části tváře, která nebyla chráněna filtrem,“ popisoval Leonov v roce 2015, připomíná server Space.

Leonov, který se stal jednou z nejvýznamnějších postav historie objevování vesmíru lidstvem, se narodil 30. května přesně před 90 lety. Po spacewalku se stal horkým kandidátem na to, aby jako vůbec první člověk stanul na Měsíci - kdyby na přirozené družici Země přistáli jako první Sověti. A i když mu nakonec tato přelomová událost unikla, postaral se o jinou - odstartoval období sovětsko-americké vesmírné spolupráce.

Zdroj: Youtube

Syn nepřítele lidu

Leonov se narodil v roce 1934 na Sibiři jako osmý z devíti dětí. V jeho raném dětství se nezdálo, že by chlapce v Sovětském svazu čekala skvělá kariéra. Ve 30. letech se jeho otec stal obětí stalinských čistek, skončil ve vězení, a jeho matka se i s dětmi jako příbuzní nepřítele lidu museli vystěhovat. „Sousedé vyplenili dům Leonovových - a rodina tomu musela přihlížet,“ popisuje útrapy BBC.

Naštěstí pro talentovaného chlapce se situace jeho rodiny nakonec zlepšila. Po válce se přestěhovala do Kaliningradu a Alexej dokonce mohl studovat. Zpočátku to vypadalo, že zvolí diametrálně odlišnou kariéru od té, která jej nakonec proslavila po celém světě. „Byl nadaným umělcem. Během druhé světové války strávil hodiny v místních nemocnicích tím, že skicoval vojáky, důstojníky a bitevní scény. Když se v roce 1953 zapsal na Akademii umění v Rize, zdálo se, že je připraven na kariéru umělce,“ uvádí web Evropské kosmické agentury.

Všechny překvapilo, když po krátkém čase z akademie odešel. V roce 1953 přešel na výzvu Komsomolu do čugujevského vojenského leteckého učiliště u Charkova. To v roce 1957 úspěšně ukončil a kvalifikoval se jako letec i parašutistický instruktor - za sebou měl v té době už více než 100 seskoků.

Jeho vášně pro sport i pracovních úspěchů si brzy všimli nadřízení. „Jako atlet a obratný parašutista a také schopný pilot se Leonov brzy dostal do hledáčku prověřovací komise, která mu řekla, že se uvažuje o něčem novém a velmi, velmi obtížném,“ zmiňuje web ESA.

Tím obtížným příštím úkolem bylo samozřejmě sovětské dobývání vesmíru, neboť se právě naplno rozbíhaly napjaté kosmické závody mezi USA a SSSR. Leonov se v roce 1960 stal jedním z prvních dvaceti sovětských kosmonautů. Nikdo tehdy nevěděl, jak lidské tělo na pobyt v kosmu zareaguje, a muži se snažili především fyzicky co nejvíce zocelit. „Musel jste být fyzicky fit. Každý den jsem běhal minimálně pět kilometrů a plaval minimálně 700 metrů,“ vzpomínal v roce 2014 pro BBC.

Tvrdá dřina se mu vyplatila, v už i tak elitní dvacítce se řadil mezi nejperspektivnější muže - společně třeba Jurijem Gagarinem. „Právě z těchto dvou se stali nejlepší přátelé,“ podotýká BBC.

Přelomová mise

Úspěchy sovětského kosmického programu na sebe dlouho nenechaly čekat - v roce 1961 se při misi Vostok 1 Jurij Gagarin stal prvním člověkem ve vesmíru. O „své“ vesmírné prvenství nakonec nebyl ukrácen ani jeho nejlepší přítel - Leonov byl velením programu vybrán pro misi Voschod 2, při které měl jako první člověk vystoupit do volného vesmíru.

První sovětští kosmonauti během chvil volna. Na snímku i Jurij Gagarin a Alexej Leonov, kteří byli nejlepšími kamarády.Zdroj: Wikimedia Commons, Aliev Alexandr Ibragimovich, volné dílo

V kosmické lodi měl spolu s ním při tomto kousku sedět pilot a velitel mise v jedné osobě. „Leonov tvrdě loboval za svého přítele Pavla Běljajeva. Prosadil ho, navzdory obavám lékařů ze zranění nohy, které Beljajev utrpěl během parašutistického výcviku. Běljajev byl o 10 let starší než Leonov a v posledních dnech druhé světové války se účastnil bojových letů proti Japonsku. Byl odvážný a schopný,“ uvádí BBC.

Oba měli před sebou zostřený výcvik - vedení sovětského kosmického programu vědělo, že výstup do volného vesmíru se musí uskutečnit co nejdříve, neboť americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) si chce toto vesmírné prvenství urvat pro sebe a už na takovou misi připravuje své astronauty.

Nakonec byl let naplánován na 18. března 1965. „Ráno kosmonauty prohlédli lékaři a poté oba muži dodrželi několik tradic, které se mezi sovětskými kosmonauty vyvinuly od Gagarinova letu. Jurij otevřel láhev šampaňského a nalil ji do sklenic, aby si z ní kosmonauti upili. Pak láhev podepsali a zavázali se, že zbytek vypijí po návratu z vesmíru. Poté se vymočili na jedno z kol autobusu, který je přepravoval na odpalovací rampu na Bajkonuru,“ uvádí BBC.

Raketa R-7, která vynesla kosmickou loď Voschod-2 do vesmíru, odstartovala přesně v sedm hodin ráno.

Život na vlásku

Leonovovův čas na výstup nastal při druhém obletu Země. „Leonov vstoupil do přechodové komory, aby opustil kosmickou loď a vydal se ven,“ uvádí web ESA.

Jeho pobyt ve volném kosmu, při němž byl k Voschodu-2 připoután lanem na vzdálenost 4,8 metru, trval dvanáct minut. „Leonovova mise byla v principu poměrně jednoduchá. Měl připevnit kameru k přechodové komoře a zdokumentovat svou cestu do vesmíru fotoaparátem, který měl připevněný na hrudi,“ píše magazín Time.

Zdroj: Youtube

Tehdy třicetiletého kosmonauta fascinovalo to, co viděl kolem sebe. „Jen tam venku můžete cítit velikost – obrovskou velikost všeho, co nás obklopuje,“ vzpomínal po letech pro BBC.

Okouzlení pohledem na Zemi a hvězdy ale brzy vystřídal strach ze smrti. Výstup se totiž nečekaně zkomplikoval a hrozila obří tragédie. Leonovovi se nepodařilo zprovoznit fotoaparát na hrudi, to byl ale jeho nejmenší problém. Kosmonaut si všiml, že se jeho skafandr nafoukl. „Ruce mi vyklouzly z rukavic, nohy z bot. Oblek byl kolem těla volný,“ řekl později.

Jeho skafandr nabobtnal natolik, že bylo jasné, že se kosmonaut nevejde do vstupu do přechodové komory. To by znamenalo jistou smrt. Nakonec udělal riskantní kousek, při němž jeho život visel na vlásku. „Vypustil polovinu vzduchu ze skafandru, což mu přivodilo příznaky dekompresní nemoci,“ píše BBC.

Risk byl ale v tomto případě zisk, a Leonov se nakonec s vypětím všech sil do přechodové komory protlačil - hlavou napřed, což znamenalo, že se následně musel v komoře ještě přetočit. Sám později řekl, že na to musel vynaložit veškerou svou fyzickou sílu. „Běžně se moc nepotím, ale toho dne jsem zhubl o šest kilo,“ uvedl. Po dramatických minutách ale nakonec zcela vyčerpaný - kromě udušení mu podle lékařů při daných manévrech hrozil třeba infarkt - usedl v kabině vedle svého přítele.

Problémy mise ale ještě neskončily a životy obou byly dál v ohrožení.

Obklopeni vlky

Při uzavření vnějšího průlezu poklop špatně dosedl, a kosmonauti nyní letěli ve stroji s malou škvírou. Zapnul se systém, který kvůli úniku vzduchu z kosmické lodě zvyšoval uvnitř koncentraci kyslíku, ovšem na hodnoty nebezpečné pro člověka. Navíc celá loď začala rotovat a kosmonauti byli dezorientovaní. „Hladina kyslíku v kabině se dostala na nebezpečnou úroveň, jediná jiskra mohla způsobit masivní explozi a zničit celou kosmickou loď,“ nastiňuje magazín Time.

Po úporných několika hodinách se ale mužům povedlo loď stabilizovat, i hodnoty v ní, a mohli se pokusit o návrat na Zemi. Museli řídit manuálně, neboť automatické systémy selhaly. „Primární raketa selhala a bylo nutné aktivovat záložní. Pak se servisní modul nepodařilo oddělit a při opětovném vstupu shořel. Destabilizovaná kapsle skončila na Uralu,“ uvádí web ESA.

Muži přistáli daleko od původně plánovaného místa. „Byli v hustém lese obklopeni vlky a medvědy, ve sněhové bouři,“ píše magazín Time. Trvalo skoro dva dny, než kosmonauty našly záchranné týmy.

Měsíc mu unikl

Po svém kousku se Leonov a Běljajev stali národními hrdiny. Nikoho moc nepřekvapilo, když byl Leonov zvolen pro cíl prvního přistání člověka na Měsíci, byť tuto cestu Sověti narozdíl od Američanů plánovali spíše v tajnosti.

Leonovova čekal další náročný trénink. „Narozdíl od mise Apollo jsme počítali, že náš přistávací modul bude určen pouze pro jednoho kosmonauta. Bylo to samozřejmě náročnější, ale takový byl design mise. Plán byl, že když se budu blížit k Měsíci, vykonám spacewalk z lodě do lunárního modulu,“ nastínil Leonov.

Technické problémy s raketami, které chtěli Sověti pro cestu na Měsíc použít, však misi zdržely, a když pak v roce 1969 na Měsíci přistál Američan Neil Armstrong, SSSR celý plán zrušilo, píše agentura AP. Leonov o vyhlídku na cestu na Měsíc definitivně přišel.

Kromě toho o rok dříve ztratil také nejlepšího přítele - to když Jurij Gagarin zemřel při leteckém neštěstí. „Když se jeho letadlo nevrátilo na základnu, Leonov se zapojil do pátrání po stroji v lesích kolem základny, a identifikoval svého mrtvého přítele z toho, co zbylo z jeho těla,“ píše BBC.

Vesmírný vtip

Přes všechno dál zůstal působit v sovětském kosmickém programu. Do vesmíru se nakonec opět podíval po deseti letech, když se v roce 1975 stal velitelem lodi při projektu Sojuz-Apollo. Opět šlo o přelomovou věc. Po dlouhých letech soupeření šlo o pokus o spolupráci sovětského a amerického vesmírného programu, při níž Leonov trénoval i v USA.

V roce 1975 se poprvé v kosmu setkali sovětští a američtí kosmonauti při letu Sojuz-Apollo. Na snímku sovětský velitel Alexej Leonov (vlevo) a americký astronaut Deke Slayton.Zdroj: Wikimedia Commons, NASA Human Space Flight Gallery, volné dílo

Kosmické lodě Apollo ASTP a Sojuz 19 EPAS se v červenci 1975 setkaly na oběžné dráze okolo Země. V Sojuzu 19 s Leonovovem letěl Valerij Kubasov, v Apollu se setkali s americkými astronauty Thomasem Staffordem, Donaldem Slaytonem a Vancem Brandem. „Poté, co se obě lodě spojily, Leonov se přesunul do přechodového modulu a čekal, až astronauti z NASA otevřou. Jako první jej pozdravil Stafford. Potřásli si ruce, a bylo to vůbec poprvé, co Sovět přišel do přímého kontaktu s Američanem ve vesmíru,“ uvádí BBC.

V následujících hodinách si Američané a Sověti vzájemně ukázali své kosmické lodě, a společně se najedli. Leonov si ze svých bývalých rivalů dokonce i vystřelil. „Leonov byl znám smyslem pro humor. Takže on a Kubasov přivítali tři americké astronauty na palubě své lodě s konzervovaným borščem označeným jako vodka, a navrhli přípitek,“ píše agentura AP.

Američané si opravdu mysleli, že jim chtějí dát jejich protějšky napít alkoholu. „Trvali jsme na svém, a říkali, že podle našich zvyklostí se musíme před prací napít. To zafungovalo, otevřeli konzervu, napili se (boršče) a byli dokonale překvapeni,“ vzpomínal Leonov v roce 2005.

V roce 1975 se poprvé v kosmu setkali sovětští a američtí kosmonauti při letu Sojuz-Apollo. Na společném snímku účastníci letu Američané Thomas Stafford, Deke Slayton, Vance Brand a Sověti Alexej Leonov a Valerij Kubasov.Zdroj: Wikimedia Commons, NASA, volné dílo

Jelikož se nikdy nepřestal věnovat své největší zálibě - malování - naskicoval při setkání také portréty všech tří amerických kolegů a věnoval jim je na památku.

Další cesty do kosmu se už nedočkal. Přesto ještě dlouhá léta zůstal jednou z nejvýznamnějších postav sovětského kosmického programu, nyní už v manažerských pozicích.

A i po pádu Sovětského svazu také jednou z největších ruských celebrit. Obdivu a uznání se mu ale vždy bohatě dostávalo díky jeho vstřícné povaze a přelomovým úspěchům také za hranicemi. Leonov zemřel v říjnu před pěti lety.