Švestka sem dnes ráno dorazila s Oříšky - všechno je v pořádku. Tento podivně znějící telegram si přečetl příjemce v americké Filadelfii na jaře roku 1861. Neznalý člověk by nejspíše nad obsahem kroutil hlavou v domnění, že jde o nějaký nepovedený žert. Ve skutečnosti šlo ale o extrémně důležitou zprávu týkající se nikoho menšího než zvoleného amerického prezidenta Abrahama Lincolna, který právě cestoval z Illinois do Washingtonu na svou inauguraci. A byl při tom ve smrtelném nebezpečí, neboť jeho třináctidenní cestu přes několik amerických států se chystala využít skupina separatistů z amerických jižanských států k atentátu.

Naštěstí pro Lincolna jejich plány včas odhalil muž, který se do amerických dějin zapsal jako zakladatel jedné z vůbec nejslavnějších soukromých detektivních agentur v historii státu. Tento muž zařídil, aby se pozměnil itinerář prezidentovy cesty, na které se ho navíc rozhodl doprovázet. Pro cestu dal zvolenému prezidentovi přezdívku Nuts (Oříšky) a sobě Plum (Švestka), a právě tato krycí jména pak použil v telegramu, jímž dával dalším zasvěceným zprávu, že je Lincoln v pořádku a atentátníky se povedlo přelstít.

Onen schopný muž - soukromý detektiv, který se pak později v americké občanské válce stal také válečným špionem - se jmenoval Allan Pinkerton. Zemřel 1. července před 140 lety. Za svůj život si stihl splnit americký sen, překazit velké vlakové loupeže i zachránit prezidenta. „Pinkerton dopadl některé z nejbezohlednějších zločinců v zemi,“ píše o něm web PBS.

Útěk do Ameriky

Allan Pinkerton se narodil v roce 1819 v největším skotském městě Glasgow. Počátky jeho života ani v nejmenším nenaznačovaly, že se jednou stane významnou postavou amerických dějin. V genech ale měl vztah k policejní práci - jeho otec William byl policistou.

Rodina to ovšem neměla jednoduché. „Jeho otec zemřel, když byl Allan ještě dítě, a zanechal rodinu ve velké chudobě,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Přestože bylo chlapci v té době teprve deset let, musel odejít ze školy, aby pomohl uživit rodinu. Zaměstnal se v továrně jako bednářský učeň. Přestože neměl žádné akademické vzdělání, byl inteligentní a v dospělosti se začal zajímat o politiku. Stal se členem anglického chartistického hnutí, což bylo dělnické demokratické hnutí, které ve Velké Británii požadovalo například zavedení všeobecného rovného hlasovacího práva pro muže nad 21 let.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Brady's National photographic Galleries - Library of Congress, volné dílo zoom_in Soukromý detektiv Allan Pinkerton založil jednu z prvních detektivních kanceláří ve Spojených státech. Zabránil také atentátu na prezidenta Lincolna.

Mezitím se Pinkerton oženil se zpěvačkou Joan Carfraeovou a v Glasgow se pomalu dostal mezi vedoucí postavy chartistů. Jeho politické aktivity mu ale brzy měly pořádně zkomplikovat život. „Byl na něj vydaný zatykač, a tak v roce 1842 Pinkerton utekl do Spojených států amerických, kde se usadil v Chicagu,“ zmiňuje Britannica. V následujícím roce se přestěhoval do blízkého města Dundee. Dál se živil jako bednář, život v nové zemi se ale rozhodl využít k tomu, aby si zajistil lepší podmínky, než měl v rodném Skotsku.

Náhodou odhalený zločin

V Dundee si Pinkerton začal plnit to, co lze nazvat americkým snem. Z bednáře na útěku se pomalu stával podnikatelem. Navíc se nevzdal svých politických ideálů. „Nakonec založil obchod na výrobu sudů. Byl zaníceným abolicionistou (členem hnutí, které usilovalo o zrušení otroctví a obchodu s otroky v Americe, pozn. red.) a jeho obchod fungoval jako 'přestupní stanice' pro uprchlé otroky cestující za svobodou na sever,“ nastiňuje web knihovny amerického Kongresu.

Obchodu se dařilo dobře, brzy měl Pinkerton pod sebou deset zaměstnanců, v manželství byl šťastný - v Americe se stal také otcem. Zřejmě by prožil spokojený život malého, nebo při troše štěstí a dostatku ambicí i zámožnějšího podnikatele, v roce 1847 ho ale jedna náhoda nasměřovala ke zcela nové kariéře a mnohem dobrodružnějšímu životu, než si asi v tu chvíli vůbec dokázal představit.

Jednoho dne náhodou při sběru dřeva odhalil místo, kde se scházel gang padělatelů. Neváhal a vše oznámil místnímu šerifovi. A ten si rychle všiml Pinkertonových schopností. „Jeho pomoc - nejprve při zatčení těchto mužů a poté ještě dalšího padělatele - vedla k Pinkertonovu jmenování zástupcem šerifa oblasti Kane County a později k nabídce práce detektiva na plný úvazek v Chicagu,“ uvádí web knihovny amerického Kongresu.

Nikdy nespíme

Pinkerton nabídku využil a brzy se s rodinou přestěhoval do Chicaga. Jeho kariéra detektiva byla úspěšná, nadřízení pro něj měli jen slova chvály, ambiciózní muž, který se ve svém novém povolání doslova našel, ale chtěl něco lepšího - policie totiž neposkytovala zvláště štědré platy. „V roce 1850 Pinkerton odešel od chicagské policie a založil soukromou detektivní agenturu, která se specializovala na vyšetřování vlakových loupeží. Později se přejmenovala na Pinkertonovu národní detektivní agenturu a stala se jednou z nejslavnějších svého druhu,“ podotýká encyklopedie Britannica.

Pinkertonova agentura byla jednou z vůbec prvních soukromých detektivních kanceláří v Americe. Jejími klienty byly zejména železniční společnosti. Jelikož se po železnici převáželo prakticky všechno, také velké sumy peněz a cenných materiálů, zloději a gangy pro tyto firmy představovali velký problém. Pinkerton měl s vyšetřováním takových zločinů zkušenosti, ještě jako detektiv byl totiž několikrát přidělen jako speciální vyšetřovatel k poštové inspekci. „Úspěch Pinkertonovy agentury při vyšetřování mu vynesl celonárodní uznání jako jednomu z nejzkušenějších detektivů v zemi,“ zdůrazňuje web United States Postal Inspection Service.

Pinkerton měl navíc čich na lidi. Detektivové, které najímal, byli mimořádně kvalitní a jeho agentura i díky tomu fungovala skvěle. Jejím mottem, které měla také v logu, bylo: Nikdy nespíme. A zdálo se, že Pinkertonovi vyšetřovatelé opravdu bdí 24 hodin sedm dní v týdnu, neboť počet odhalených a zadržených vlakových lupičů a padělatelů rychle stoupal.

Švestka zachraňuje Oříšky

Počátkem 60. let 19. století, kdy Pinkertonova agentura fungovala už dekádu, byl novým americkým prezidentem zvolený Abraham Lincoln. Ve Spojených státech amerických ale v té době stoupalo napětí mezi severními a jižními státy, zejména kvůli názorům na otroctví, přičemž ještě před Lincolnovou inaugurací několik jižních států vyhlásilo nezávislost. A právě v této situaci do Pinkertonova života zasáhla další náhoda - tentokrát nezměnila pouze jeho osud, ale v zásadě nebýt Pinkertonova zásahu, mohly vypadat úplně jinak celé americké dějiny.

„V roce 1861, při vyšetřování dalšího případu na železnici, Pinkerton odhalil plánovaný atentát na Abrahama Lincolna. Spiklenci zamýšleli zabít Lincolna v Baltimoru během zastávky na cestě k jeho inauguraci,“ uvádí knihovna amerického Kongresu.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Anthony Berger (1864), volné dílo zoom_in Americký prezident Abraham Lincoln

Atentát chtěli vykonat jižanští separatisté. Lincoln na inauguraci směřoval ze svého domova ve státě Illinois do Washingtonu DC, jeho cesta měla trvat třináct dní a měl při ní projet celkem osm amerických států. Osudnou se mu podle plánu měla stát zastávka v Baltimoru v Marylandu. Pinkerton, který se s Lincolnem včas spojil, zvolenému prezidentovi poradil, aby změnil čas příjezdu.

Ale nejen to. Pinkerton zorganizoval celou bezpečnostní akci, aby nikdo neměl šanci Lincolnovi ublížit. „Prezidentovi dal krycí jméno Nuts (Oříšky), sobě krycí jméno Plum (Švestka), rozmístil po celé délce cesty své agenty a postaral se, aby se telegrafem nešířily zprávy o Lincolnově odjezdu,“ uvádí web Intelligence.gov. Lincoln nakonec díky Pinkertonovi projel Baltimorem bez jediného škrábance tajně v noci.

Mimochodem, k úspěchu celé akce významně přispěla i Pinkertonova detektivka Kate Warneová, jedna z prvních žen působících na podobném postu. Pinkerton ji přijal v roce 1856 poté, co ho přesvědčila, že jako žena se dostane tam, kam by se mužským detektivům nikdy nepovedlo proniknout. Právě Warneová se v utajení dostala do skupiny plánující atentát. „Během Lincolnovy cesty také v jedné chvíli doprovodila zamaskovaného prezidenta, o němž tvrdila, že je jejím nemocným bratrem, do soukromého vlakového vozu, v němž bezpečně dokončil cestu do hlavního města,“ píše Intelligence.gov.

Úspěšný detektiv, méně úspěšný špion

Po akci na záchranu zvoleného amerického prezidenta už o Pinkertonových schopnostech nepochybovaly ani americké politické špičky. Majitel úspěšné detektivní agentury navázal kontakty zejména s generálem Georgem McClellanem, s nímž spolupracoval už dříve, neboť McClellan jednu dobu vedl jednu ze železničních společností, které Pinkerton pomáhal chránit.

Všechny tyto kontakty vedly po vypuknutí americké občanské války v roce 1861 k tomu, že se Pinkerton v době konfliktu Jihu proti Severu stal pro Unii válečným špionem, přičemž využíval svou předválečnou síť detektivů rozmístěných po celých Spojených státech. „McClellan najal Pinkertona, aby vytvořil tajnou službu, která by získávala vojenské informace o jižních státech. Pinkerton poslal agenty do Kentucky a západní Virginie a sám cestoval pod pseudonymem Major E. J. Allen a vykonával detektivní a špionážní činnost v Tennessee, Georgii a Mississippi,“ nastiňuje web knihovny Kongresu.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Soukromý detektiv Allan Pinkerton, americký prezident Abraham Lincoln a generál John McClellan v počátcích americké občanské války.

Zpočátku se zdálo, že Pinkerton bude úspěšný i v podmínkách válečného konfliktu. „V počátcích války přispěl k zatčení několika významných tajných agentů Konfederace. V srpnu 1861 sám Pinkerton zajal notoricky známou konfederační špionku Rose O'Neal Greenhowovou, členku vyšší společnosti ve Washingtonu DC, která byla napojena na mnohé politiky a která podle některých Jižanů zajistila informace, které vedly k vítězství armád jižních států v první bitvě u Bull Runn. Alfred Cridge, další Pinkertonův agent, zadržel konfederační špionku Belle Boydovou, která poskytla informace o unijních silách generálu Thomasi 'Stonewallovi' Jacksonovi,“ uvádí web Intelligence.gov.

Obecně se ale Pinkertonovi a jeho lidem nepovedlo zajistit natolik významné informace, které by ovlivnily úspěchy či neúspěchy Severu na bitevních polích. Generál McClellan byl navíc paranoidní a v jednu chvíli nařídil Pinkertonovi špehovat samotného prezidenta Lincolna. Po několika měsících Lincoln McClellana z jeho pozice odvolal, a tím pádem skončila i výraznější Pinkertonova účast v občanské válce.

Galerie zločinců

To ovšem nijak Pinkertona neomezilo v rozšiřování jeho detektivní agentury. Otevřel novou pobočku v New Yorku a v roce 1866 se opět výrazně proslavil, když jeho agentura identifikovala pachatele vlakové loupeže u společnosti Adams Express Company s lupem 700 tisíc tehdejších dolarů.

Další úspěchy na sebe nedaly dlouho čekat. „Jeho agenti pronikli do amerického gangu zaměřujícího se na vlakové loupeže. Počátkem roku 1874, po vlakové loupeži Jamesova gangu v Gads Hill ve státě Missouri, Adams Express Company požádala Pinkertona, aby přivedl bratry Franka a Jesse Jamesovi před soud,“ uvádí stanice PBS.

V letech 1873 až 1876 Pinkertonův detektiv James McParlan také pronikl do tajné společnosti Molly Maguires v Pensylvánii. „Zajistil důkazy, které vedly k rozpadu této organizace horníků, kteří se údajně zabývali terorismem,“ píše encyklopedie Britannica.

Pinkertonova agentura také inspirovala všechny americké policejní složky k vytvoření fotografické databáze zločinců. Pinkerton totiž pochopil sílu nové technologie, fotografie. „Pinkertonova národní detektivní agentura přišla s pořizováním snímků dopadených zločinců a nazvala svou sbírku obrázků Galerie darebáků,“ píše web agentury.

V posledních letech Pinkertonova života se jeho firma zaměřila na pomoc továrnám se zajištěním bezpečnosti a proti dělnickým protestům. Mnohdy velmi násilné zásahy detektivů proti odborovým organizacím si ale vysloužily kritiku.

Allan Pinkerton zemřel na sepsi v roce 1884. Jím založená detektivní agentura ale funguje dodnes. Kanceláře má po celém světě. „Už v roce 1995 měla 250 kanceláří a 50 tisíc zaměstnanců,“ zmiňuje stanice PBS.