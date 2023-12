Byl jedním z nejsadističtějších velitelů koncentračních a vyhlazovacích táborů. Zabíjení a mučení mu činilo potěšení. Přesně před 115 lety se narodil příslušník SS Amon Göth. Do povědomí se jeho příběh dostal díky filmu Schindlerův seznam, v němž ho ztvárnil herec Ralph Fiennes. Činy skutečného Götha byly tak brutální, že pobuřovaly i ostatní nacisty.

Důstojník SS Amon Göth měl přezdívku Řezník z Płaszówa. V tomto koncentračním táboře mučil a brutálně zabíjel vězně. Za své zločiny byl po válce popraven | Foto: Wikimedia Commons, Julo, volné dílo

Když jste ho viděli, viděli jste smrt. Tak popsal velitele koncentračního tábora Kraków-Płaszów, v němž za holocaustu skončila většina přeživších ze zlikvidovaného krakovského ghetta, pamětník Poldek Pfefferberg. Esesman Amon Göth sice historicky nepatří mezi politicky výrazné nacistické důstojníky, mezi veliteli koncentračních a vyhlazovacích táborů, do nichž nacisté za války posílali na smrt Židy, Romy, homosexuály či politicky nepohodlné osoby, byl ale jedním z nejbrutálnějších. Tento ďábel v těle člověka se narodil 11. prosince přesně před 115 lety.

Göth se ve „svém“ táboře postaral o to, že uvěznění lidé zde žili v atmosféře neustálého děsu. „Každodenní život v Płaszowě byl ještě hrůznější než v jiných táborech, které nacisté zřídili na dobytém území. Göth si vychutnával vraždění, mučení a ponižování lidí. Vězni mohli být popraveni z jakéhokoliv důvodu - od toho, když se u nich našlo skryté jídlo, až po situace, kdy byli v pouhém příbuzenském vztahu s někým, kdo se pokusil utéct. Göth věřil v kolektivní vinu a neštítil se popravovat nebo mučit ani vězně, kteří se proti jeho pravidlům nijak neprovinili,“ zmiňuje server History.

Göth nejenže lidi nechával umírat, postaral se o to, aby byla smrt co nejvíce ponižující pro ně samé a zároveň vzbudila hrůzu u ostatních. I proto se mu říkalo Řezník z Płaszówa.

„Vězni museli vykopat jámy, a pak se nad ně postavit nazí do řady. Esesmani je pak zastřelili jednoho po druhém. Göth nařídil, aby toto řádění sledovali všichni ostatní vězni, včetně malých dětí,“ uvádí web History.

Jeho hrůzné činy se do povědomí široké veřejnosti dostaly v 90. letech díky oceňovanému filmu Schindlerův seznam, s jehož scénářem pomáhal svými vzpomínkami právě přeživší Pfefferberg a jeho žena. Britskému herci Ralphu Fiennesovi se bezcitného velitele povedlo ztvárnit tak přesvědčivě, že za svůj výkon získal Oscara. „Když přeživší Mila Pfefferbergová potkala Fiennese v kostýmu při natáčení, začala se třást strachy. Tak moc se mu podobal,“ připomíná web The Jewish Chronicle.

Zapálený nacista

Stejně jako Adolf Hitler i Amon Göth byl původem Rakušan. Pocházel z bohatých poměrů. „Narodil se ve Vídni. Původně studoval zemědělství,“ připomíná web Holocaust Historical Society.

Již od dospívání ho to ale táhlo k radikálům. Jak připomíná video kanálu The Untold Past, zapojil se do takto orientovaných mládežnických skupin a již v roce 1930 vstoupil do rakouské větve nacistické strany. O dva roky později se stal členem rakouského SS, a brzy bylo jeho působení v této podzemní organizaci tak výrazné, že musel uprchnout do Německa - rakouské úřady ho totiž hledaly kvůli pašování výbušnin a zbraní do země.

Ani nutnost utíkat z vlasti či vězení, v němž později na čas skončil, ale jeho zápal pro nacismus neuhasily. S anšlusem Rakouska mohl konečně dát své bestiálnosti volný průchod. „Göth v řadách SS neustále stoupal v řadách. V roce 1941 si vysloužil povýšení na untersturmführera a v roce 1942 se připojil k operaci Reinhard, nacistickému plánu vyvraždit Židy v okupovaném Polsku,“ shrnuje encyklopedie Britannica. Mezitím se stihl podruhé oženit. Svou rodinu nechal ve Vídni.

Postupně prošel různými pozicemi ve více táborech, například Treblince či Lublinu. Už zde se projevovalo, že je extrémně brutálním a bezcitným člověkem. Nakonec byl po sporech s vedením tábora v Lublinu (v některých zdrojích se uvádí, že kvůli Göthově korupci) převelen do polského Krakova, kde dostal na starost koncentrační tábor Kraków-Płaszów. Spolu s ním přišlo do města i jeho okolí nemilosrdné vyvražďování Židů. Skoro dva metry vysoký Göth budil hrůzu na první pohled. A bylo jasné, že nemá s nikým slitování. Přeživší Leon Leser vzpomínal, jak Göth vraždil při likvidaci ghetta Tarnów, asi 70 kilometrů od Krakova. „Přistoupila k němu snoubenka jednoho ze Židů, které rozděloval do skupin. A poprosila ho, aby mohla zůstat se svým snoubencem. Odmítl, ona jej poprosila znova. Pak jí nařídil, aby se otočila, a střelil ji do hlavy,“ řekl Leser.

Koncentrační tábor Kraków-Płaszów, do nějž byla přemístěna většina Židů z krakovského ghettaZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

„Trhejte!“

Množství lidí Göth zastřelil při brutální likvidaci krakovského ghetta, kterou celou řídil a byl v jeho ulicích. Zvěrstva, která páchal, ukazuje i Schindlerův seznam. Ti, kteří zničení ghetta přežili a ocitli se v Göthově táboře, se ale zaživa dostali do pekla. Choval se jako zrůda.

„Jako nadšenec do zbraní sporadicky střílel nemluvňata a trávil dopoledne tím, že si z vězňů dělal živé terče. Jako milovník klasické hudby hrál v táboře valčík, aby přehlušil nářky rodičů, když se dívali, jak jejich děti odváží do Osvětimi. Jako milovník zvířat vycvičil své psy Ralfa a Rolfa, aby roztrhali oběti na kusy, zatímco se klidně díval a čekal, až se těla přestanou hýbat, než do nich střelil,“ nastiňuje list The Jewish Chronicle.

Göth lidi popravoval za cokoliv, co považoval za prohřešek. „Jednou nechal pověsit dvě ženy za to, že šly bez povolení do areálu ghetta, dva vězně nejdříve zbičoval a pak zastřelil za propašování jídla do tábora,“ přibližuje web univerzity Harvard.

Podle přeživšího Victora Lewise v táboře kvůli němu panovala atmosféra nepředstavitelného děsu. „Nikdo nevěděl, kdo bude popravený další,“ řekl pamětník výzkumníkům z Harvardské univerzity.

Na tomto místě se nacházelo popraviště koncentračního tábora Kraków-Płaszów. Velel mu nelítostný Amon Göth, který mnohé vězně zabil osobněZdroj: Wikimedia Commons, Raduz, CC BY 3.0

A vzpomínal, že před řáděním Řezníka z Płaszówa nebyly v bezpečí dokonce ani stráže. „Lewis jednou viděl, jak velitel tábora zastřelil dva esesáky, protože nedokázali najít dvě osoby, které uprchly,“ zmiňuje web Harvardské univerzity.

Vraždění tento muž miloval. „Byl často opilý a rád zastřelil alespoň jednoho člověka každý den ještě před snídaní,“ píše server History.

Moc krutý - i na nacisty

V každodenním kontaktu s Göthem byly nedobrovolně dvě vězeňkyně, které si vzal do své blízké vily jako služebné. Ani tak ale nebyly v bezpečí před mučením. Helen Horowitzovou jednou pobodal, když nepřipravila večeři podle jeho představ. „Utekla jsem do kuchyně, a až tam jsem si všimla, že zasáhl tepnu. Byl to sadista, nepopsatelný sadista. Často mě začal mlátit a bil mě se vší svou silou,“ vzpomínala pro list The Times of Israel.

Helen Jonas-Rosenzweigová se zase musela ve vile starat o jeho dva velké a hrůzu budící psy. „Jeden byl černý a druhý bílý. Ralpha jsem krmila i česala. On mu dal příkaz, a pes roztrhal člověka na kusy. Postupně,“ popsala děsivé scény.

Přestože chtěli nacisté Židy v Polsku vyhladit, po dvou letech Göthova působení v táboře už byly jeho činy moc i na ně. Především jim ale vadila jeho chamtivost. „13. září 1944 byl odvolán ze své pozice a SS jej obvinila z krádeže židovského majetku, který měl podle nacistického práva patřit státu, a rovněž ze špatného zacházení a zneužívání vězňů pod jeho velením,“ připomíná list The Times of Israel.

Velitel koncentračního tábora Kraków-Płaszów Amon GöthZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Ještě než ho ale soudili nacisté, válka skončila a Götha dopadli Američané, kteří ho předali polským úřadům. Byl odsouzen za vraždy tisíců lidí, jejich mučení a krádež jejich majetku. „Obhajoval se tím, že jen vykonával příkazy,“ píše encyklopedie Britannica. Soud jej odsoudil k smrti a v září 1946 byl pověšen v areálu tábora, kde předtím zmařil tolik životů.

Vnučka s tmavou barvou pleti

Jeho příběh měl ale po letech zajímavé pokračování. Před deseti lety o něm vydala knížku jeho vnučka - dcera ženy, kterou Göth zplodil se svou milenkou. „Ruth byla sekretářkou Oskara Schindlera, a do Götha se zamilovala. Tohoto ženatého muže popisovala jako inteligentního, šarmantního, připomínajícího Clarka Gabla (Clark Gable byl hollywoodským hercem, pozn. red.). Ruth se přestěhovala do jeho vily nedaleko tábora a otěhotněla. Narodila se jí jejich společná dcera Monika,“ píše web The Jewish Chronicle.

O tom, kdo byl jejím dědou, se Jennifer Teegeová dozvěděla až náhodně v dospělosti a zcela ji to šokovalo. Jak řekla BBC, kdyby ji Göth znal, zastřelil by ji - a touto větou nazvala i svou publikaci.

Teegeová má totiž tmavou barvu pleti, její otec je Nigerijec. „První pocit po zjištění o mém dědovi byl hněv. Ptala jsem se matky, proč mi o něm nic neřekla. Vysvětlila, že nechtěla, aby mě to ovlivnilo. Myslím, že to bylo špatné rozhodnutí,“ řekla Teegeová pro list The Jewish Chronicle. Podle ní byl její předek psychopat.