Přesně před 55 lety odstartovala do vesmíru americká mise Apollo 8. Přestože představovala velmi rizikový krok, byla úspěšná - na Štědrý den se tříčlenná posádka jako vůbec první dostala na oběžnou dráhu Měsíce a přirozený satelit Země obletěla. Pořídila při tom nejen ikonickou fotografii. Na Zem muži od Měsíce poslali i speciální vánoční přání.

Východ Země - jeden z nejslavnějších snímků 20. století pořídil astronaut Bill Anders z mise Apollo 8. | Foto: NASA/Bill Anders

Do Vánoc zbývaly čtyři dny. Zatímco většina křesťanského světa sháněla dárky, nakupovala jídlo, cestovala na svátky za rodinou, na mysu Canaveral, kde sídlí americký Úřad pro letectví a vesmír (NASA), v adventních dnech roku 1968 vrcholily přípravy na cestu, která měla lidstvo výrazně přiblížit k cíli dostat člověka na Měsíc. Chystal se start velmi riskantní a odvážné mise Apollo 8, při níž se lidé měli vůbec poprvé dostat na oběžnou dráhu Měsíce.

Tuto myšlenku přitom vedení NASA začalo zvažovat pouhých pár měsíců předtím - v srpnu 1968, zejména kvůli informaci, že se o podobný kousek pokusí jejich největší tehdejší soupeři ve vesmírném výzkumu i na poli světové politiky, Sověti. „Zešíleli jste? Vystavujete riziku agenturu i celý program!,“ vykřikl do telefonu administrátor NASA James Webb, když se o této misi poprvé dozvěděl.

Nakonec jí ale dal zelenou. Posádka ve složení velitel Frank Borman, pilot velitelského modulu Jim Lovell a pilot lunárního modulu William Anders ze Země do vesmíru vyrazila 21. prosince přesně před 55 lety. Muže čekaly Vánoce u Měsíce. „Na Štědrý den Apollo 8 dokončilo deset obletů kolem Měsíce, které zvládlo za 20 hodin,“ připomíná magazín Space.

Jdu na Měsíc!

Let mise Apollo 8 - teprve druhé z celého programu - měl přitom původně vypadat úplně jinak. Nikdo v úřadu tehdy ještě nebyl přesvědčen o tom, že cesta na oběžnou dráhu Měsíce je již technicky proveditelná. Jiné technické komplikace v součtu se sovětskými snahami o měsíční prvenství ale vyústily v odvážný kousek. S nápadem přišel manažer programu Apollo George Low.

„Mise Apollo 8 byla původně zamýšlena jako test lunárního modulu na oběžné dráze Země. Tento test byl ale nakonec v roce 1968 nemožný, protože dokončení lunárního modulu se opozdilo. NASA přesto chtěla zachovat plán startu a tak se rozhodlo, že Apollo 8 poletí na Měsíc,“ zmiňuje magazín Space.

Schválení této změny ale přišlo na poslední chvíli a posádka měla na přípravu minimální čas. „Posádka začala trénovat na lunární cestu až 12. listopadu 1968 – pouhých šest týdnů před startem – kdy padlo konečné rozhodnutí o misi,“ píše magazín Space.

Technici mezitím vylaďovali poslední nedodělky a chyby na raketě Saturn V. I její použití bylo přelomové - bylo to vůbec poprvé, co NASA použila tuto tehdy nejvýkonnější raketu. Samotné astronauty ale změna cíle mise potěšila.

Posádka mise Apollo 8 v Kennedyho vesmírném středisku. Zleva: James A. Lovell Jr., William A. Anders, a Frank Borman.Zdroj: NASA

„Pro velitele Bormana to bylo splnění snu - porazit Rusy na Měsíci. Neměl zájem objevovat. Pilot Anders byl nejdříve zklamaný, že neotestuje lunární modul, což mohl být krok k přistání na Měsíci. Já jsem byl potěšen. Pro mě to byla možnost objevit nové území na odvrácené straně Měsíce. Všechno mi to došlo až brzy ráno v den startu. Když jsem přecházel most z odpalovací věže do lodě, viděl jsem pod sebou světla novinářských vozů, které mířily na parkoviště pro tisk. A najednou jsem si uvědomil, že skutečně letím k Měsíci. Všechen ten navigační trénink, který jsem absolvoval, se teď měl proměnit ve skutečnost,“ popsal pro portál Air and Space pilot velitelského modulu Jim Lovell.

Raketa Saturn V od Země odstartovala krátce před osmou hodinou ráno místního času. „Během startu Lovell uvedl, že hluk ve velitelském modulu Apolla 8 byl tak velký, že prakticky neslyšel nic z pozemního velení mise. Ale vše dopadlo dobře: Apollo 8 dosáhlo oběžné dráhy Země pouhých 12 minut po startu a dvakrát obletělo planetu,“ zmiňuje magazín Space.

Na odvrácené straně Měsíce

Po 55 hodinách a 40 minutách se tři muži z Apolla 8 stali prvními lidmi, kteří se dostali do gravitačního pole jiného vesmírného tělesa, než Země. K oběžné dráze Měsíce jim zbývalo 13 hodin cesty. Zároveň je ale čekal vůbec nejtěžší manévr. Museli totiž kosmickou loď navést na měsíční oběžnou dráhu, přičemž motor servisního modulu přitom musel hořet jen přesně stanovenou dobu, jinak hrozila posádce smrt. Manévr se přitom odehrával v místech nad takzvanou odvrácenou stranou Měsíce. V praxi to znamenalo, že posádka neměla spojení s řídícím střediskem.

Odvrácená strana Měsíce, jak ji vyfotila posádka mise Apollo 8. Trojice astronautů se při této misi stala prvními lidmi, kteří odvrácenou stranu Měsíce spatřili.Zdroj: NASA

Vše ale dopadlo dobře, muži a stroje manévr zvládli výborně. A v úspěšném dokončení mise jim nezabránila ani jediná drobná komplikace, která se při letu k Měsíci vyskytla. „Nepříjemností byla pouze chřipka, kterou posádka Apolla 8 při letu k Měsíci dostala, nicméně i tuto peripetii astronauti zvládli,“ uvádí web Západočeské univerzity v Plzni.

Pak už se posádka mohla konečně podívat na Měsíc. „Každý z nás vidíme Měsíc trochu jinak. Na mne působí jako širá opuštěná mrtvá rozloha ničeho, připomínající spíše moře pemzy. Není to příliš pohostinné místo pro život či práci,“ vyjádřil se o přirozené družici Země velitel Borman.

Tady vychází Země

Jedním z hlavních úkolů mise bylo při obletech Měsíc pořádně zdokumentovat. Nejslavnější snímek, který pořídili, ovšem zobrazuje něco jiného. A je tak ikonický, že se zařadil mezi nejznámější fotografie celého 20. století.

Východ Země - jeden z nejslavnějších snímků 20. století pořídil astronaut Bill Anders z mise Apollo 8.Zdroj: NASA/Bill Anders

„Když Apollo oblétalo Měsíc 24. prosince 1968, pilot Anders použil barevný film, aby zachytil, jak za Měsícem vychází Země. Snímek je oficiálně znám jako NASA obrázek 2383, ale běžněji se mu říká Východ Země,“ připomíná magazín Space.

Všichni muži byli tím, co vidí, ohromeni. „Ach můj Bože, podívej se na ten obrázek. To vychází Země. Wow, to je krásné! Máš barevný film, Jime? Podal bys mi jej, rychle?,“ řekl prý Anders při focení Lovellovi.

Pro Lovella byl pohled na to, jak se na obzoru Měsíce vynořuje naše planeta, příležitostí pro zamyšlení. „Jak jsem pozoroval Zemi, uvědomil jsem si, že mým domovem je malá planeta, jedna z devíti ve Sluneční soustavě (Lovell tuto vzpomínku poskytoval ještě v době, kdy bylo Pluto považováno za planetu, pozn. red.). Že je to jen pouhá skvrna v naší Mléčné dráze, ztracená v zapomnění ve vesmíru. Začal jsem pochybovat o své vlastní existenci. Jak zapadám do toho, co vidím? Pak jsem si vzpomněl na úsloví, které jsem často slýchal: 'Doufám, že až zemřu, půjdu do nebe.' Najednou jsem si uvědomil, že jsem v nebi, zaživa,“ popsal Lovell.

Bůh vám žehnej!

Ze Země, kterou najednou viděli tři astronauti z mise Apollo 8 ze zcela jiného pohledu, jejich cestu zatím sledovaly miliony lidí. Tehdejší technika již umožňovala, aby tři muži mohli od Měsíce těmto lidem promluvit.

Posádka mise Apollo 8 při vysílání z oběžné dráhy Měsíce. Uprostřed snímku je velitel mise Frank Borman.Zdroj: NASA

A tak dostali možná i trochu nečekaný úkol. „Bylo nám řečeno, že o Štědrém večeru budeme mít největší publikum, jaké kdy měl jakýkoliv lidský hlas. A jediná instrukce, kterou jsme dostali z NASA, byla, abychom řekli něco příhodného,“ vzpomínal pro web NASA v době 40. výročí letu velitel Borman.

Nakonec od Měsíce zaznělo o Vánocích roku 1968 vánoční poselství v podobě čtení z Bible. „Prvních deset veršů Genesis je základem mnoha světových náboženství, nejen křesťanství. Na Zemi žije více lidí jiných náboženství, než křesťanství, takže právě tato slova nám přišla vhodná,“ nastínil důvod výběru konkrétních vět, které astronauti přečetli, Lovell.

Vysílání pak ukončilo ještě Bormanovo přání. „Posádka Apolla 8 končí s přáním dobré noci, hodně štěstí a veselých Vánoc. Bůh vám žehnej, vám všem na dobré Zemi,“ rozloučil se s poslouchajícími velitel mise.

Nejkrásnější dárek

Po Štědrém dni u Měsíce už astronauty čekala cesta domů. Vydali se na ni 25. prosince 1968. „O vánočním ránu řídící středisko úzkostlivě čekalo na zprávu, že motor Apolla 8 fungoval, a dostal misi z oběžné dráhy Měsíce. Brzy dostali potvrzení, když na ně Lovell zavolal. 'Potvrzuji, prosím, buďte informováni, že Santa Claus existuje',“ přibližuje web NASA.

Astronauti se opět dostali na zemský povrch o dva dny později. Mise byla označena za velký úspěch - nejen kvůli porážce Sovětů ve vesmírném závodě. „Odborníci tento let z technického hlediska označili za spolehlivý na 99,99999 %, když se pouze na pěti z celkového počtu pěti miliónů součástek objevily závady, které však neohrožovaly misi,“ připomíná web Západočeské univerzity.

Posádka mise Apollo 8 krátce po přistání zpět na Zemi. Návratová kapsule dopadla do Tichého oceánu, odkud astronauty vyzvedla loď USS Yorktown.Zdroj: NASA

Jak vzpomínal Lovell, mise Apollo 8 byla nakonec nejkrásnějším vánočním darem, jaký mohli na ní se podílející lidé i všichni, kteří cestu k Měsíci sledovali, dostat. „Bormanovi se splnilo jeho přání porazit Rusy. Anders se stal díky svému snímku Země celebritou. Mě tento let připravil na mou další lunární misi, Apollo 13. Největší dar ale dostala americká veřejnost. Po roku kontroverzí jim Apollo 8 dalo důvod být hrdý na to, že jsme Američané. Misi Apollo 8 nejlépe vyjadřuje telegram, který jsme jako posádka dostali. Stálo v něm: Děkuji, zachránili jste rok 1968,“ napsal Lovell.