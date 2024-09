Olověný, 29 kilogramů vážící kříž byl jen jedním z více než tří desítek předmětů, jež se podařilo v letech 1924 až 1930 v kalkrustě kolem staré vápenky severozápadně od Tucsonu objevit. Podle nápisů vyrytých v latině a hebrejštině pocházely všechny artefakty z komunity, která měla obývat dané místo v letech 790 až 900 našeho letopočtu a tvořila zřejmě kolonii křesťansko-židovských uprchlíků z dob Byzantské či jinak Římské či Východořímské říše, kteří dokázali přeplout Atlantik 700 let před Kolumbem.

Takový objev se pochopitelně jevil jako příliš senzační na to, aby byl reálný, a vědecká obec nakonec prohlásila všechny nalezené předměty za padělky z mnohem pozdější doby.

Mnozí autoři však dodnes nejsou o falešném původu artefaktů přesvědčeni. Stále razí teorii, že nález může být pravý. A že Evropané objevili Ameriku mnohem dříve, než se předpokládalo. Pro svá tvrzení mají i věcné argumenty.

Nález v štěrku

O objev prvního kříže se přičinil muž jménem Charles Manier, jenž si spolu se svým otcem chtěl nejdříve obhlédnout vápenku. Pak si ale všiml toho, že ze štěrku tvořeného zejména porézním nezpevněným vápencem, takzvanou kalkrustou či pěnovcem, vyčuhuje částečně kovový předmět. Nějakou dobu trvalo, že se ho oběma mužům podařilo vyprostit, ale jejich úsilí stálo za to. Kříž, vyrobený ze dvou částí spojených dohromady, obsahoval vyryté nápisy, jež stály za prozkoumání.

Charles proto kontaktoval doktora Franka H. Fowlera, profesora latiny na Arizonské univerzitě, který nápis přeložil. Podle pozdější interpretace vědců Donalda Yatese a Roberta Hydea stálo na rytině zhruba toto: „Na paměť Římanům: Jakubovi z Británie a Albionu, druhému Aëtiovi, Theodorovi a Israeli z provincie Seina v Galii, konzulům mocných měst se 700 vojáky. AD 800, 1. ledna. Přepravujeme se po moři. Calalus je Terra Incognita…“

Nález okamžitě vyvolal mimořádný ohlas. Manier spolu se svým obchodním partnerem Thomasem Bentem starším začali pátrat v okolí vápenky po dalších artefaktech a přidali se k nim i někteří odborníci z univerzitních fakult. O pozoruhodném okolí vápenky začaly psát místní noviny a v roce 1925 přinesl článek o objevu dokonce i list New York Times.

„Do března 1930 se podařilo ze stejného místa vytěžit více než 30 předmětů, některé byly nalezeny až půldruhého metru pod povrchem země. Všechny byly vyrobeny z olova, kromě menšího rytého kamene a velkého balvanu s písmenem R na povrchu. Menší kámen upomínal na postavu vůdce jménem Theodore, zmiňovanou i na křížích,“ uvádí Gary Moran na stránkách Ancient Origins.

Kromě osmi latinských křížů se v zemi našlo několik mečů a hrotů kopí, jedna korouhev starověkého římského vojska (labarum), dva olovění hadi na Aeskulapově holi odkazující k příběhu o Mojžíšovi, lžíce, trojzubec a dále několik předmětů používaných při náboženských obřadech.

Olovo použité pro výrobu odpovídalo podle Yatese svým složením olovu pocházejícímu ze starého dolu Yuma vzdáleného asi 16 kilometrů od vápenky.

Rytiny na křížích vyprávěly příběh o dobytí toltéckého města zvaného Rhoda, ze kterého vyhnali krále, a o občanské válce mezi dvěma frakcemi vládnoucí hierarchie toltéckých Čičiméků, v níž bylo údajně zabito na tři tisíce lidí. Zaznamenávaly také zemětřesení zhruba z roku 895, o němž archeologové věděli už z dřívějších nálezů.

Tucson, škola na indiánské hranici v roce 1925

Toltékové byli předkolumbovskou civilizací obývající střední Ameriku a předcházeli Aztékům, Čičimékové představovali předkolumbovské etnikum Indiánů z Texasu a severního Mexika. Znamenalo to tedy, že se u Tucsonu podařilo najít důkaz, že první Evropané přišli do severní Ameriky sedm set let před slavným Janovanem a dostali se s těmito dávnými civilizacemi do styku? Někteří vědci věřili, že tomu tak skutečně je. Ale ne všichni.

Artefakty jsou pravé, říká badatel

Pochybnosti o pravosti předmětů se vyrojily zejména poté, co některé z nich přijal k přezkoumání ředitel Smithsonova muzea Byron Cummings. Podle něj šlo o průhledné padělky, které vznikly zhruba v době, kdy byly nalezeny, a byly úmyslně nastraženy tak, aby se na ně přišlo. Jeden místní rančer se ozval s tím, že všechny předměty vyrobil mexický sochař a kovboj jménem Timotio, ale ničím věrohodným to nedoložil.

Jeden z nejzapálenějších obhájců pravosti předmětů, Donald Yates, se pokusil vypořádat se se všemi těmito námitkami v textu nazvaném Padesát „faktů“ o artefaktech z Tucsonu.

„Tvrdilo se například, že hebrejština použitá na rytinách v té době neexistovala. Ale opak je pravdou. Rytiny nám naopak poskytují dokonalou ukázku masoretské hebrejštiny pocházející z jednoho z oslavovaných zlatých věků židovské literatury, což dokazuje, že nejen autoři nápisů, ale i jejich publikum bylo na svou dobu vysoce vzdělané a sečtělé. Rozhodně více než pracovníci Arizonské univerzity nebo čtenáři Tucsonských novin ve 20. letech 20. století. Pro mluvenou i psanou hebrejštinu to bylo naopak období rozkvětu,“ píše Yates.

Poštovní stanice ve starém Tucsonu

Podobně obhajuje i použitou latinu. „V celé západní Evropě představovala v mluvené i psané podobě základní zemský jazyk až do 10. století, kdy ji začaly pomalu nahrazovat objevující se národní jazyky. Ve skutečnosti existovalo šest typů jejího psaní a všechny byly v 9. století na okraji Mezoameriky aktuální,“ uvádí.

Upozorňuje také na to, že hned za nedalekou úzkou říčkou Santa Cruz se nacházejí stopy po starověkém sídlišti Hodges, které mělo několik hřbitovů i zemědělských polí, a že právě tam mohla dávná komunita přistěhovalců z Evropy žít.

Vypořádává se třeba i s námitkou, že olověné meče určitě nejsou pravé, protože by na boj byly příliš měkké a těžké. „To je pravda, ale ony také k boji nesloužily. Soudobá vojenská příručka od Rabana Mauruse radila trénovat chlapce s těžšími meči, aby pak ve skutečné bitvě mohli snadno ovládat lehčí gladius. Tucsonské meče byly cvičné meče,“ tvrdí přesvědčeně Yates.

Logická byla i otázka, proč by někdo utrácel čas a energii na vytvoření tak rozsáhlého počtu padělků. Z jejich objevení ani vlastnictví nevznikl nikomu žádný prospěch. Žádný vtipálek se nepřihlásil, aby zesměšnil vědce ochotné uvěřit v pravost předmětů. Údajného padělatele Timotia nikdo nikdy nepředstavil veřejnosti, ani nikdo nepřišel s tím, že by měl či viděl nějakou jeho práci. Na vyrobení všech předmětů bylo navíc potřeba více než 70 kilogramů olova. Stálo by někomu za to shromažďovat tak velké množství kovu na něco, co potom prostě zahrabe do země?

Další osudy nálezu

Silný tlak na prohlášení předmětů za falzifikáty však přesto vedl k tomu, že arizonské úřady jejich veškerý výzkum ještě před 2. světovou válkou zastavily. Vrátily je rodině nálezce, jež se tak stala jejich legitimním vlastníkem.

Celý příběh pak byl na více než půl století bezmála zapomenut. Znovu ožil až před 30 lety, v roce 1994, kdy potomek jednoho z objevitelů, Thomas Bent mladší, přinesl některé z artefaktů do Arizonského historického a společenského muzea (které je vystavilo jako kuriozitu).

Předměty zaujaly pozornost již zmíněných odborníků Yatese a Hydea, kteří všechny předměty nafotili a pořídili kompletní překlady všech rytin. Forenzní geolog Scott Wolter provedl chemickou analýzu minerálních usazenin na předmětech, které porovnal se složením kalkrusty v místě nálezu, a došel k závěru, že stáří předmětů je skutečné – a že opravdu pocházejí z doby kolem roku 800.

Yates navíc objevil v orální historii indiánů z kmene Pima vyprávění o „bílých cizincích a papago zlatě“, které mohlo odkazovat právě k setkání s Evropany a s jejich schopností odlévat olovo.

K hypotéze, že všechny artefakty jsou pravé a opravdu je vyrobili příslušníci starořímské kolonie v Arizoně, se přiklání i Gary Moran, jenž je podle svých slov odborníkem na technologie zpracování kovů.

„Podle mého názoru není na žádném rysu těchto artefaktů patrné nic, co by nemohli vyrobit kompetentní kovodělníci v uváděné době. S modernějšími nástroji by to šlo určitě jednodušeji, ale dobu výroby by to zkrátilo jen velmi málo,“ konstatuje.

Yates pak o pravosti předmětů přesvědčuje lidi dlouhodobě. „Artefakty z Tucsonu obsahují spolehlivá data z křesťanského kalendáře (560, 705, 775, 800, 880, 885, 900) a dokumentují systematické sledování určité odlišné geopolitické entity, římského vojenského království, v Čičiméckém Toltéckém Mexiku. Tato entita měla židovské vůdce pocházející z oblasti dnešní Bretaně, tehdejší Galie, z okolí řeky Seina. Písemné vzkazy na artefaktech byly napsány srozumitelně způsobem určeným pro veřejnou kontrolu. Jsou to diplomatické záznamy, podepsané a zapečetěné veřejným notářem. Nemusí se rekonstruovat, dešifrovat nebo datovat. Jejich kontext je zcela srozumitelný a odkazuje na Toltéky, dva tisíce let starou vyspělou civilizaci, jejíž jméno zmiňují a jejíž obchodní zvyklosti dodržují,“ uvádí Yates v další své práci Toltécká notářská praxe a náboženský rozměr obchodu.

Na druhé straně například profesor Frank Fowler argumentuje tím, že latinské nápisy na předmětech jsou shodné s úryvky latinských textů od známých klasických autorů jako Cicero, Virgil nebo Horác a že tyto texty byly ve 20. letech v Tućsonu dostupné v místních knihovnách. To by nasvědčovalo tomu, že je přece jen využil padělatel. Otázka pravosti olověných artefaktů zůstává nadále otevřená.