Čtyřiadvacátý říjen platí v ruské kosmonautice za den, kdy nestartují žádné rakety. Důvodem jsou dvě hromadná neštěstí ze 60. let minulého století, k nimž právě v tento den došlo na kosmodromu Bajkonur. V roce 1960 to byla nechvalně proslulá Nedělinova katastrofa, jež počtem obětí představuje dodnes nejhorší světovou tragédii spojenou s vesmírným výzkumem. O tři roky později přišla další smrtelná havárie.

Raketa R-9A v ruském vojenském muzeu, konkrétně v Ústředním muzeu ozbrojených sil v Moskvě. Ve čtvrtek 24. října 1963 došlo při přípravě cvičného odpalu stejného typu rakety k požáru, který si vyžádal osm lidských životů. | Foto: Wikimedia Commons, Arsenyev, CC BY-SA 2.5

Takzvaná Nedělinova katastrofa z 24. října 1960 představuje dodnes hrůznou připomínku faktu, že hledí-li se při dokončování závěrečných prací na nějakém novém projektu víc na patřičně nablýskaný termín jeho spuštění, než na bezpečnost a dodržování všech procedur, je zaděláno na tragédii.

Přílišné urychlení příprav prvního startu nové mezikontinentální balistické rakety R-16 v onom říjnovém dni roku 1960 bylo právě takovým případem. Start měl proběhnout k oslavám říjnové revoluce z roku 1917, přičemž stanovení tohoto termínu nebralo ohledy na přetrvávající technické problémy rakety, spojené mimo jiné s nevhodným a nebezpečným palivem.

Zážeh rakety pak vyústil v obří explozi, která zabila zřejmě až několik stovek lidí. Přesný počet obětí se nikdy nepodařilo zjistit, protože některé se v důsledku obrovského žáru vzniklého při výbuchu doslova vypařily a protože kolem rakety se v době katastrofy pohybovalo mnohem více lidí, než kolik jich tam správně mělo být.

Sovětský svaz tuto tragickou událost před světem vydával za letecké neštěstí. Okolnosti jejího skutečného vzniku i průběhu utajil a raketu R-16 nechal zkušebně odpálit až o rok později.

Byla to však možná právě všeobecná utajovací mánie komunistického režimu, proč se o tři roky později – přímo ve výroční den tragédie – havárie rakety na kosmodromu Bajkonur znovu opakovala. Tentokrát šlo o raketu R-9. Také toto neštěstí si vyžádalo lidské životy, obětí však bylo tentokrát řádově méně: zahynulo sedm vojáků a jeden civilní specialista. Od této události v úterý uplynulo 60 let.

Balistická raketa R-9

Děsivé bylo, jak moc si byly příčiny obou katastrof podobné - i v tomto druhém případě šlo o šlendrián spojený s hektickými přípravami ke startu rakety.

Hlavním „aktérem“ tragické události byla opět mezikontinentální balistická raketa, nikoli ale R-16, nýbrž její „následnice“ R-9, v kódu NATO označovaná jako SS-8 Sasin.

Šlo o třetí sovětskou operačně použitelnou mezikontinentální balistickou střelu po raketách R-7 a R-16. Vyvinula ji konstrukční kancelář OKB-1 pod vedením Sergeje Korojlova, pro něhož se R-9 stala jeho poslední vojenskou raketou (dál už se věnoval jenom a pouze kosmickému programu).

S jejími letovými zkouškami se začalo v roce 1961. Ve srovnání s prvotní sovětskou raketou R-7 byla menší (měřila 24 metrů) a míň vážila, ale měla mnohem lepší výkon: jadernou hlavici o hmotnosti 1,1 tisíce kilogramů byla schopná dopravit až na vzdálenost až 12,5 tisíce kilometrů. Poprvé v historii sovětského raketového inženýrství byl jako okysličovadlo při startu použit podchlazený kapalný kyslík, a to i při startování z podzemního raketového sila.

Vstupní prostor Ústředního muzea ozbrojených sil v Moskvě s raketou R-9 v pozadíZdroj: Wikimedia Commons, Liêm Phó Nhòm, CC BY-SA 3.0

Podle ruského novináře Jevgenije Rumjanceva, autora textu Požár v podzemním silu „Desna B“, umožňovalo jeho použití zkrátit dobu doplňování paliva na 20 minut a současně dosáhnout vyššího výkonu, než jaký generovala dusičnanová oxidační činidla. Díky těmto parametrům měla být R-9 plně konkurenceschopná vůči své předchůdkyní, raketě R-16, jejímž konstruktérem byl Michail Kuzmič Jangel.

Pro testování novinky byl vyčleněn 676. raketový pluk 201. raketové brigády, který se 10. dubna 1961 za tímto účelem přemístil ze své základny v ruském městě Joškar-Ola do Bajkonuru a získal název 51. samostatná ženijní zkušební jednotka. V Bajkonuru pak začala výstavba pozemních i podzemních odpalovacích sil, která probíhala až do roku 1963.

„Testy se protahovaly. Vzhledem k tomu, že raketové systémy s pozemním odpalováním se v té době již považovaly za zastaralé a nesplňovaly požadovaný stupeň zabezpečení a bojové připravenosti, bylo rozhodnuto upravit raketu pro podzemní odpalovací sila, která se teprve vytvářela. Konstruktéři potřebovali zvýšit spolehlivost rakety a hlavně vyřešit problém, na němž záviselo samotné nasazení er-devítky v bojové službě. Diskuse se týkala metod pro dlouhodobé skladování velkého množství kapalného kyslíku pro doplňování paliva do raketových nádrží. V důsledku toho byl vytvořen systém, jenž zajišťoval ztrátu kyslíku maximálně dvě až tři procenta ročně,“ píše Rumjancev.

Právě jedno z těchto nově budovaných podzemních odpališť se před 60 lety stalo spouštěčem i dějištěm další katastrofy.

Jiskra na špatném místě ve špatný čas

K tragédii došlo ve čtvrtek 24. října 1963. Venku už bylo chladno. „Tichounce, aby nevzbudil ženu, došel toho rána Nikolaj Vasiljevič Žarov do kuchyně a sedl si k oknu, aby si zakouřil. Bajkonurský říjen o sobě dával vědět chladem proudícím skrz pootevřenou okenní špehýrku. Za chvíli bude zima, pomyslel si Nikolaj Vasiljevič. Měla to být jeho čtvrtá zima na Bajkonuru…,“ píše ruský autor Andrej Tul ve své knize V zóně rizika o posledním jitru nejvýše postavené oběti 60 let starého neštěstí, podplukovníku Nikolaji Vasiljevičovi Žarovi, veliteli vojenské skupiny připravující ke startu cvičnou raketu R-9A.

Den předtím začala tato skupina plnit v podzemním odpalovacím silu Desna B na stanovišti číslo 70 do této rakety palivo. To se při tankování částečně rozlilo po silu.

O dokonání neštěstí se postarala jedna spálená žárovka, při jejíž výměně došlo ve čtvrtek 24. října 1963 k zajiskření. V důsledku rozlitého paliva byla v podzemním silu vysoká koncentrace kyslíku. Sršící chomáč jisker tak okamžitě zažehl ničivý požár.

V té chvíli se v silu nacházelo osm lidí, z toho sedm vojáků: kromě Žarova to byli ještě inženýr kapitán Nikolaj Petrovič Kotov, technici poručíci Vladislav Alexandrovič Sonnov a Anatolij Vasiljevič Ščerbakov, četař Vitalij Petrovič Solovjov, desátník Viktor Petrovič Gudimov a vojín Albert Šajchovič Murtazin. Spolu s nimi pracoval na přípravách rakety ke startu ještě jeden civilní zaměstnanec, průmyslový specialista Ivan Ivanovič Kulagin. Všichni při požáru zahynuli.

Neskončilo to

Také tato katastrofa byla před lidmi utajena. Když začátkem března 1965 zaslal tehdejší první náměstek ministra obrany Sovětského svazu maršál Andrej Antonovič Grečko Radě ministrů memorandum s žádostí o zřízení osobních důchodů pro rodiny obětí tohoto neštěstí, bylo v něm z důvodu utajení uvedeno jen to, že jde o rodiny lidí, kteří „zahynuli při speciálních pracích v bojovém zařízení“.

Memorandum navrhovalo udělit důchody osmi rodinám s celkem 18 příslušníky. K projednání problému byla vytvořena zvláštní komise, která po prozkoumání osobních spisů všech 18 osob souhlasila s důchody pouze pro 10 z nich.

O tragédii se jinak nemluvilo ani nepsalo – a tak bylo opět zaděláno na další. Došlo k ní o necelých deset let později.

Dne 26. června 1973 explodovala na dalším sovětském kosmodromu Pleseck na prvním odpalovacím zařízení na stanovišti 132 při vypouštění komponentů raketového paliva nosná vesmírná raketa Kosmos-3M. Při katastrofě zahynulo přímo na místě sedm lidí a další dva podlehli později v nemocnici vážným popáleninám.

A těmto neštěstím stále nebyl konec. K další tragédii došlo opět na kosmodromu Pleseck, a to 18. března 1980. Během příprav ke startu nosné vesmírné rakety Vostok došlo k výbuchu na odpalovací rampě. Na místě zahynulo 45 lidí, tři další zemřeli na následky zranění v nemocnici a 42 lidí bylo zraněno.

Na památku těchto tragédií byl v roce 1999 vyhlášen 24. říjen rozkazem Velitele strategických raketových sil Dnem památky padlých při zkouškách raket a kosmických technologií.

Památník mužům, kteří zahynuli při výbuchu rakety R-9A dne 24. října 1963 na sovětském kosmodromu BajkonurZdroj: Wikimedia Commons, Georgij Dolgopskyj, CC BY-SA 4.0