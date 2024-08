Hlad v Africe

Snímek doslova zosobňující lidskou tragédií. Velké emoce vyvolala fotka nazvaná Sup a dítě z roku 1993, poprvé publikovaná v listu The New York Times, za níž její autor získal prestižní Pulitzerovu cenu. Ani jeho příběh ale neměl šťastný konec - fotograf Kevin Carter spáchal sebevraždu pouhé tři měsíce poté.

Carter byl fotoreportérem pocházejícím z Jihoafrické republiky, kde dokumentoval mimo jiné hrůzy apartheidu. V roce 1993 dostal nabídku připojit se k fotografovi João Silvovi, kterému OSN umožnila cestovat pro Jižním Súdánu. V oblasti vyvolala dlouholetá občanská válka hladomor, o který se svět prakticky nezajímal.

Muži ihned poté, co je dopravili do vesnice Ayod, začali fotografovat těla obětí strašlivého hladu. Z jejich reportáže se nejvíc proslavila fotka dítěte, které se zhroutilo cestou do střediska pomoci OSN a k jehož tělu se okamžitě začal blížit sup. „Stala se symbolem tíživé situace v Africe v 90. letech. Carter zaslechl slabé kňučení sudánského dítěte. Později novinářům řekl, že poté, co vyfotil snímek, a ptáka odehnal, si sednul pod strom, kouřil cigaretu a plakal,“ uvádí web Carson Photos.

Původně se myslelo, že dítě na snímku je dívka, později se zjistilo, že šlo o chlapce, který podle tehdejšího popisku v The New York Times později dokázal vstát a pokračovat v cestě. Snímek vyvolal také debaty o novinářské etice. Carter v roce 1994 jako 33letý spáchal sebevraždu. Dohnaly ho k ní psychické problémy pramenící z toho, jaké hrůzy viděl.