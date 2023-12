Vánoce ještě oslavili se svými blízkými, vítání Nového roku se už nedožili. Přesně před třičtvrtěstoletím zmizelo na cestě z Portorika do floridského Miami beze stopy letadlo Douglas DST s registrací NC16002. Nikdy se nenašel ani vrak, ani těla. Podle některých se ale vzhledem k letové trase mohlo 32 lidí z letounu stát v roce 1948 dalšími oběťmi oblasti takzvaného Bermudského trojúhelníku.

Do přistání zbývalo dvacet minut. Bylo 28. prosince 1948, čtvrt na pět ráno, když letištní věž v americkém New Orleans zachytila zprávu z letounu Douglas DST s registrací NC16002, že se stroj letící z Portorika nachází pouhých padesát mil (80 kilometrů) od své cílové destinace v Miami. V letounu, který tehdy vlastnila a provozovala společnost Airborne Transport, v tu chvíli sedělo 32 lidí. Tři zkušení členové posádky a 28 cestujících.

Ona zpráva o přiblížení k velkoměstu na Floridě byla určena věži v Miami, letadlo mělo ale od vzlétnutí problémy s komunikací. Každopádně, vše ostatní se zdálo být zcela normální, kapitán nevyslal jedinou zprávu o jakýchkoliv jiných problémech, čas příletu do Miami také seděl podle letového plánu. A tak věž v New Orleans bez dalšího zprávu předala kolegům v Miami, a ti už jen čekali, až stroj dosedne na jednu z tamních drah.

Nedočkali se. Když plynuly další desítky minut a letadlo se stále neobjevovalo, radisté z Miami, New Orleans i portorického letiště v San Juanu, odkud stroj startoval, se s ním všemožně snažili spojit. Marně. Brzy ráno zmizení letadla nakonec ohlásili dalším úřadům a rozjela se šestidenní pátrací akce, do které se zapojilo civilní i vojenské námořnictvo a letectvo, i pobřežní stráž. Jenže po letadle i jeho pasažérech jakoby se slehla zem. Jeho zmizení zůstává dodnes nevyřešenou záhadou.

Problémy se spojením

Cesta stroje Douglas DST (Douglas Sky-Sleeper Transport, šlo o letoun Douglas DC-3 vybavený pro noční lety lůžky) měla být zcela rutinní záležitostí. 27. prosince 1948 odstartoval z letiště v Miami. „V 19.40 večer přistál na letišti San Juan v Portoriku, odkud měl po krátké přestávce letět zpět do Miami,“ nastiňuje plán web Bermuda Attractions.

Posádku letounu tvořili tři velmi zkušení lidé - dva piloti a letuška. „Kapitán Robert E. Linquist, kopilot E. E. Hill a stevardka Mary Burkeová,“ doplňuje zpráva o vyšetřování zmizení letounu.

Při kontrole v San Juanu se letadlo jevilo zcela v pořádku, až na jediný problém, o němž kapitán Linquist informoval místní mechaniky a věž. Akumulátory v letounu byly téměř vybité. „Pozemní personál řekl kapitánovi, že by trvalo několik hodin, než by se baterie zcela nabily. Kapitán proto rozhodl, že je raději dobije při letu prostřednictvím generátoru stroje,“ uvádí web Bermuda Attractions.

Mezitím letuška usadila všech 28 cestujících a letoun dostal povolení ke startu - i přesto, že slabě nabité baterie komplikovaly rádiové spojení. Kapitán řekl, že je schopen přijmout všechny zprávy, nebude ale moct na všechny odpovědět. Pilot dostal od věže příkaz létat nad San Juanem do chvíle, než se mu podaří navázat komunikaci s místní věží. Pokud by to nebylo možné, měl se stroj vrátit na letiště. Jedenáct minut po startu se letoun ohlásil věži. Věž sice přímo volání nezachytila, s letadlem se ale spojili radisté Civil Aeronautics Administration v San Juanu. Přestože to neodpovídalo původní domluvě s řízením letového provozu z portorického letiště, stroj se vydal nad moře. Posádce v tu chvíli zbývalo pár hodin života.

Špatná poloha?

Po dalších šest hodin a deset minut letu zachytávali radisté v USA sporadické vysílání z letadla. Šlo o rutinní zprávy o poloze. Počasí bylo dobré, kapitán ani jednou nehlásil jakýkoliv problém se strojem, navíc Linquist i jeho kopilot byli velmi zkušení piloti. Poslední zaznamenanou zprávu, kterou zachytili radisté z New Orleans, Linquist vyslal ve 4.13 ráno. Co se stalo pak, doteď nikdo neví.

Do pátrání se zapojili všichni, kdo měli ruce a nohy. Jelikož ani po šesti dnech nenašli ani kousky vraku, ani těla nebo jakýkoliv předmět, který mohl patřit komukoliv ze stroje, shrnuli vyšetřovatelé ve své zprávě, že příčina konce letadla a jeho 32 pasažérů, je neznámá. „Vyšetřovací komise postrádá v tomto případě dostatečné informace k tomu, aby mohla být určena příčina,“ stojí ve zprávě.

Samozřejmě se ale objevilo hned několik teorií naznačujících, co se mohlo stát. Ty racionálnější pracují s možností, že problémy se spojením mohly vyústit v špatné určení polohy posádkou. „Je možné, že po posledním zachyceném vysílání z letounu mohlo dojít k selhání elektrického systému, což mohlo vyřadit rádio i automatický kompas. Jelikož měl stroj palivo na sedm a půl hodiny letu, a poslední zpráva byla zachycená v době, kdy od startu uplynulo 6 hodin a deset minut, jakákoliv chyba v určení polohy mohla být zásadní,“ stojí i ve vyšetřovací zprávě.

A letoun se skutečně mohl - aniž by to posádka věděla - octnout někde jinde, než kapitán a kopilot předpokládali. „Mnozí lidé věří, že rádiové spojení s letounem bylo narušeno a posádka tak nezachytila zprávu, kterou jí ve čtvrt na jednu ráno vyslala věž v Miami. Tato zpráva měla kapitána informovat, že se změnil směr větru - ze severozápadního na severovýchodní. Letadlo se působením větru mohlo odchýlit ze své trasy o čtyřicet až padesát mil. Stroj zabloudil, došlo mu palivo a spadl do moře,“ nastiňuje web Bermuda Attractions.

Další oběti Bermudského trojúhelníku

Jenže toto jsou jen nepodložené teorie. Záhada zmizení letounu Douglas DST tak vedla i k vytvoření dalších spekulací a fám. Přispělo k nim zejména to, že pokud by se stroj opravdu zřítil v místech, která udával jako svou poslední polohu, je velmi pravděpodobné, že by se po něm našly alespoň nějaké stopy. „Vody kolem souostroví Florida Keys, kde se mělo letadlo nacházet, jsou průzračné a hluboké kolem šesti metrů, takže by trosky na dně byly dobře viditelné,“ vysvětluje web Bermuda Attractions.

Lidé milující konspirační teorie se tak začali přiklánět k verzi, že stroj „pohltila“ oblast takzvaného Bermudského trojúhelníku, v níž se za uplynulá staletí ztratilo beze stopy už několik letadel a lodí. A kterou letělo i před 75 lety ztracené letadlo. Některé weby dokonce zacházejí tak daleko, že ze zmizení obviňují mimozemšťany.

David West ve své knize The Bermuda Triangle pak píše, že potápěči později našli v oblasti Bermudského trojúhelníku trosky podobající se stroji Douglas DC-3, jde ale o nepodloženou a nepotvrzenou informaci. Osud 32 lidí tak zůstává do dnešních dní záhadou.