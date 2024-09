Ta scéna patří k nejlegendárnějším ve filmové historii. Když v roce 1962 vtrhl do kin snímek o agentovi Jejího Veličenstva Jamesi Bondovi - konkrétně film Dr. No - největší díl pozornosti si jednoznačně urval vlastně jen pár sekund trvající záběr. Jako Botticelliho Venuše se na něm, jemně si prozpěvujíc, z moře vynořuje herečka Ursula Andressová. A na sobě má pouze bílé bikiny.

Z dnešního pohledu, kdy se na sociálních sítích prezentují nejžádanější modelky současnosti Bella Hadidová, Kendall Jennerová či Emily Ratajkowski v plavkách mnohem miniaturnějších rozměrů, nic šokujícího. Ale v 60. letech minulého století se Andressové díky jejímu filmovému plavkovému outfitu podařilo v zásadě přepsat dějiny módy, konkrétně plážového odívání. „Její outfit posouval bikiny do nových výšin. Před scénou v Dr. No, která je často oslavována jako nejikoničtější bikiny scéna všech dob, si dvoudílné plavky moc času na obrazovce neužily,“ připomíná stanice CNN.

Legendární scéna z filmu Dr. No:

Po uvedení filmu se ještě v roce 1962 bikiny vůbec poprvé objevily také na titulní stránce časopisu Playboy. Film měl výhodu, že do kin přišel v době, kdy se svět - a v tomto případě zejména nahlížení na ženské tělo - pozvolna měnil. „Ve Francii už byly bikiny na plážích dobře zavedené i předtím, díky ikonám jako Brigitte Bardotová a Dalida. První film o Jamesi Bondovi měl ale velký dopad ve Spojených státech amerických, kde stále vládlo puritánství. Snímek, který přišel na úsvitu sexuální revoluce, představil bikiny, které oblékla Ursula Andressová, jako výzvu k objevování ženského těla. Dvoudílné plavky se pak na plážích po celém světě rozšířily jako lesní požár,“ konstatuje také prestižní módní magazín Vogue.

Bikiny přitom svět znal už od 40. let minulého století, jen na ně společnost ještě nebyla připravená. „Článek v katolických novinách L'Osservatore Romano z roku 1949 třeba přirovnával bikiny ke čtyřem jezdcům apokalypsy, jak uvádí kniha Patrika Alace Příběh bikin: Kulturní historie. Ale když postava Honey Ryderové vycházela z vln, kolem ní se odehrával velký kulturní posun. Ženy si stále více uvědomovaly svou ekonomickou hodnotu a myšlenky liberalizace se zmocnily mnoha aspektů jejich života, módu nevyjímaje. Za tímto účelem byl vzhled postavy Andressové prohlášením – navrženým tak, aby upoutal pozornost mužského i ženského publika,“ píše CNN.

Francouz Louis Réard a modelka v jedněch z jeho bikin:

Dění kolem Andressové a jejích filmových bikin muselo přinést velké zadostiučinění muži, jehož jméno (na rozdíl od filmu a herečky) v celém příběhu o proslavení a rozšíření bikin mírně zaniká a většinou jej znají pouze Francouzi a znalci módní historie. A přitom úplně neprávem, neboť to byl právě on, kdo tyto ikonické plavky světu dal a představil. Jmenoval se Louis Réard a zemřel 16. září přesně před 40 lety.

Od aut k módě

Přestože Réard vytvořil tak důležitý kousek oblečení, původně se ženskému odívání vůbec nemínil věnovat. Syn majitelky obchodu s dámským spodním prádlem narozený v roce 1896 si zvolil úplně jinou kariéru. „Profesí byl automobilovým inženýrem, ovšem do poloviny 40. let převzal matčin obchod s prádlem,“ vysvětluje stanice BBC.

V té době už svět dvoudílné plavky znal - jen byly ještě na míle vzdálené tomu, co později představil Réard. Kdybychom se ponořili hodně hluboko do historie, podle 1 700 let staré mozaiky nalezené ve Ville Romana del Casale nedaleko sicilského města Piazza Armerina něco jako dvoudílné plavky nosily při cvičení už starověké Římanky.

To ale s moderními koupacími oděvy ještě nemělo mnoho společného, a tak se obecně za období, kdy byly uvedeny do ženské módy, považují 30. léta minulého století. „Evropanky tehdy začaly poprvé nosit dvoudílné plavky, které se skládaly z topu uvázaného kolem krku a šortek - odhalený byl ovšem pouze kousek bránice a pupík byl pečlivě zakrytý. Ve Spojených státech se tento kousek objevil během 2. světové války, kdy válečné šetření a s ním související příděl látek znamenal odstranění nadbytečného materiálu,“ nastiňuje web History.

Válečné události v Evropě pak další vývoj plážové módy pozastavily a znovu se rozběhl až po skončení konfliktu. A právě tehdy si majitel obchodu s dámským prádlem Louis Réard uvědomil, že narazil na díru na trhu. Traduje se, že nápad na bikiny dostal při pobytu na francouzské Riviéře. „Všiml si žen na plážích St. Tropez, jak si vyhrnují a rolují plavky, aby se lépe opálily,“ připomíná BBC.

Nápad byl na světě. Réardovi odvaha opravdu nechyběla - ženské plavky nejen zmenšil o pár centimetrů, udělal z nich rovnou miniaturní záležitost. „Jeho nový koupací oděv představovala v podstatě jen podprsenka a dva trojuhelníky látky spojené šňůrkou. Celé to bylo vyrobeno ani ne z 30 palců látky,“ popisuje Réardovy bikiny web History. Šlo o zásadní posun oproti plavkám v podobě topu a šortek.

Místo modelek striptérka

Louis Réard byl ovšem nejen schopný návrhář, ale také marketér. Dobře si uvědomoval, že svou novinku nikdy dobře neprodá, pokud jí neudělá velkou reklamu. Na 5. července roku 1946 tak svolal na populární pařížskou plovárnu Piscine Molitor množství novinářů.

Představení jeho výtvoru ovšem předcházely nečekané komplikace. „Nemohl sehnat modelky,“ připomíná pro stanici CBS autorka knihy The Bikini Book a bývalá modelka Kelly Killoren Bensimonová.

Důvodem bylo, že bikiny na rozdíl od dřívějších modelů dvoudílných plavek odhalovaly pupík, a ten byl ve 40. letech pořád tabu. Žádná respektovaná modelka by si tehdy něco tak odhalujícího neoblékla. Réarda to ovšem nezastavilo - obrátil se na ženy, které s odhalováním svého těla před osmi dekádami problém neměly. „Jeho nabídku přijala Micheline Bernardini, exotická tanečnice (respektive striptérka, jak dodávají další zdroje, pozn. red.) z podniku Casino de Paris, která neměla žádné výčitky z toho, že se na veřejnosti objeví téměř nahá,“ nastiňuje server History.

Réard pak zašel ještě o kus dál. „Jako narážku na novinové titulky, o kterých věděl, že je jeho plavky vygenerují, natiskl na model, který Bernardini vynesla, novinový potisk,“ zmiňuje History.

První bikiny - jak je vynesla striptérka Micheline Bernardini:

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Micheline Bernardini v prvních bikinách.

A také dal novým, extrémně odhalujícím dvoudílným plavkám jméno, které zlidovělo. Inspiroval se událostí, kterou tehdy žil celý svět. „Bikiny byly představeny čtyři dny po zahájení jaderných testů na atolu Bikini a byla to tato událost v Tichém oceánu, která bezprostředně poté dominovala tisku,“ připomíná server History Extra. Identický název pro plavky měl odkazovat k tomu, že bikiny na plážích způsobí takový rozruch, jako by tam „vybuchla atomovka“.

Réard nebyl daleko od pravdy. I když si jeho bikiny v prvních letech po uvedení na trh odvážilo obléct jen pramálo žen, způsobil jeho výtvor senzaci. „Bikiny se staly hitem zejména mezi muži a Bernardini obdržel asi 50 tisíc děkovných dopisů od fanoušků,“ podotýká web History.

Menší než nejmenší

Celé uvedení Réardových bikin kromě problému s modelkami provázel také ostrý konkurenční boj. Réard totiž nebyl jediný, kdo v roce 1946 představil odvážněji střižené dvoudílné plavky. Jen pár týdnů před jeho akcí na pařížské plovárně velmi podobný výrobek uvedl také francouzský návrhář Jacques Heim. A dokonce ho i podobně pojmenoval.

Heim byl na rozdíl od Réarda návrhář tělem i duší - od 30. let minulého století vedl svou módní značku a v roce 1932 světu představil své první dvoudílné plavky.

Jacques Heim, který rovněž v roce 1946 představil model dvoudílných plavek, na rozdíl od Réarda navrhoval i šaty a další kusy oděvů:

Aniž by o sobě a své aktuální práci Heim a Réard něco tušili (bez internetu a sociálních sítích to šlo těžko), Heim se v prvních měsících po druhé světové válce rovněž vydal na francouzskou Riviéru a rovněž se rozhodl představit novou a více odhalující verzi svých dvoudílných plavek. Model pojmenoval Atome a začal ho tři týdny před plánovaným debutem Réardových bikin prodávat v pobočce v Cannes. „Aby svým plavkám udělal reklamu, nechal nad plážemi u Středozemního moře letět nápis tvrdící, že model Atome představuje nejmenší plavky na světě,“ připomíná web Swimsuit Style.

Pomyslný souboj ale nakonec přeci jen vyhrál Réard. Heimovy plavky se sice na plážích objevily dříve než Réardovy, právě Réardův název a střih ale zlidověly. Heimův model měl navíc kalhotky s vysokým pasem, který stále ještě zakrýval pupík, a tak když Réard v rámci konkurenčního boje vyslal nad Středozemí letecky nápis, že jeho plavky jsou „menší než nejmenší plavky na světě“, byla to pravda.

Bikiny? Musí se dát protáhnout prstenem

Na další zadostiučinění i komerční úspěch svých bikin si ale Réard musel ještě počkat. Společnost nebyla na odhalené pupíky žen připravená, i když je postupně začaly vynášet odvážné Francouzky a Italky. „Společenské odsouzení a nesouhlas ovšem vedly k zákazu bikin na mnoha veřejných plážích, včetně Španělska, Francie a Austrálie. A když byla vítězka inauguračního ročníku soutěže krásy Miss World, která se konala v Londýně v roce 1951, korunována v bikinách, dostalo se jí papežského odsouzení za oblékání tohoto oděvu,“ připomíná History Extra.

Ještě v 50. letech na některých evropských plážích platil zákaz nošení bikin - a ženy za ně dostávaly pokuty:

K postupnému rušení takových zákazů a odsouzení v Evropě přispěla až v 50. letech velká francouzská filmová hvězda Brigitte Bardotová, která si bikiny oblíbila a začala se v nich pravidelně objevovat. „Ve Francii vyvolala bikinové šílenství a St. Tropez zaplavily ženy ve dvoudílných plavkách odhalujících pupík,“ uvádí BBC.

Réardův byznys v reakci na to prudce vzrostl. Francouzky a Italky totiž definitivně pověsily jednodílné nebo prudérně střižené plavky „na hřebík“. „Ve svých reklamách pak Réard udržoval kouzlo svých bikin naživu tím, že prohlásil, že dvoudílné plavky nejsou pravé bikiny, pokud se nedají protáhnout snubním prstenem,“ připomíná web History.

Takové Američanky a příslušnice mnohých dalších národů si ale na něco podobného musely ještě počkat. „Stěží je nutné plýtvat slovy o takzvaných bikinách, protože je nepředstavitelné, že by nějaká dívka s taktem a slušností kdy nosila něco takového,“ varoval ještě počátkem 60. let mladé americké ženy podle BBC článek v časopisu Modern Girl.

Do Spojených států amerických se pak bikiny ve velkém dostaly až v 60. letech po zmíněném úspěchu scény z filmu Dr. No, začátku sexuální revoluce a s ní spojeným společenským uvolněním a rovněž rozmachem kalifornské plážové kultury. Když se pak po Playboyi v roce 1964 objevily i na titulce časopisu Sports Illustrated, definitivně to smazalo jejich kritizované propojení s pouhou provokací a sexem.

Než Louis Réard v září 1984 naposledy vydechl, bikiny už měla (navzdory jistému poklesu jejich popularity právě v 80. letech ve prospěch vysoce střižených plavek jednodílných) ve své plážové výbavě snad každá evropská a americká mladá žena.