Zdroj: Wikimedia Commons, Antoine Vasse Nicolas z Tarbes, Francie, CC BY 2.0

Válka trvala sotva měsíc, přesto se zdálo, že je pro Francii ztracená. Němci se přehnali jako blesk neutrální Belgií, do francouzského vnitrozemí se zařízli jako nůž do horkého másla a začátkem září 1914 měli na dohled Paříž. Zdálo se, že zemi galského kohouta už může zachránit jenom zázrak. Ale jako několikrát v její historii, i nyní skutečně přišel. A změnil celý průběh první světové války.

„Naše vítězství je stále zřejmější. Nepřítel je všude na ústupu. Němci opouštějí zajatce, raněné, techniku. Po hrdinském úsilí, které naše jednotky vynaložily během tohoto hrozivého boje trvajícího od 5. do 12. září, pokračují naše armády, nadšené úspěchem, v bezprecedentním rozšiřování… Vláda francouzské republiky může být hrdá na to, jakou armádu vycvičila,“ ohlásil 13. září 1914 francouzskému ministerstvu války v nadšeném komuniké vrchní velitel francouzské armády Joseph Joffre.

Nikdo by neřekl, že ještě o pouhých 10 dní dříve vypadala situace na frontě pro Francii takřka beznadějně. Bitva, která to všechno změnila, vstoupila do dějin světového válčení jako „zázrak na Marně“.

Němci před branami Paříže

Začátkem září 1914 zachvátila Paříž panika. Němci stáli před branami. Ve středu 2. září 1914 proletěl nad městem nerušeně německý dvouplošník, z nějž se namísto bomb vysypaly tisíce propagandistických letáků s jediným sdělením: „Vzdejte se, nic jiného vám nezbývá.“

„Davy lidí žádaly své politické vůdce, aby prohlásili Paříž za otevřené město, a tím ji uchránili před nepřátelským útokem. Desítky tisíc Pařížanů se zatím mačkaly na nádražích, aby z města utekly. Francouzská vláda se uchýlila do Bordeaux a vzala s sebou zlato z centrální banky. V Louvru probíhalo horečné stěhování mistrovských uměleckých děl do Toulouse. Vojenský guvernér Paříže, generál Joseph-Simon Gallieni, předpovídal, že jestli se něco nepodnikne, dobudou Němci město do 5. září,“ píše historik Christopher Klein na stránkách History.

Ve stejný den proniklo německé jezdectvo až na předměstí města Meaux, pouhých 41 kilometrů severovýchodně od francouzské metropole. Zdálo se, že takzvaný Schlieffenův plán, což bylo označení německé útočné strategie, která měla v případě konfliktu na dvou frontách (s Ruskem a Francií) zajistit rychlé vítězství na západní frontě a uvolnit tak německou armádu pro akci na východě, opravdu dokonale vychází. Naproti tomu francouzský válečný plán vypracovaný před válkou pro případ konfliktu s Německem, takzvaný plán XVII, dokonale selhal.

„První francouzské ofenzívy v Alsasku ztroskotaly, zatímco Schlieffenův plán, který s podstatnými úpravami aplikoval mladý Moltke (německý generál Helmuth von Moltke mladší, v letech 1906 až 1914 náčelník generálního štábu německé armády, pozn. red.), stále neúprosně fungoval. Ale i když byly francouzské jednotky od 24. srpna všude na ústupu, ten se díky přísně uplatňovaným drastickým opatřením nikde úplně nezhroutil. A Joffre učinil první rozhodnutí, které mu později umožnilo zorganizovat protiofenzívu,“ uvádějí francouzské stránky Cesty paměti v článku První bitva na Marně.

Oním rozhodnutím bylo posílit ustupující armádu, kterou se už spojenecký britský expediční sbor pomalu chystal opustit a stáhnout se ke kanálu La Manche, o čerstvé síly z východního křídla, a konsolidovat ji na řece Marně. Přesto se ale nezdálo, že by v daném rozložení sil mohlo dojít k nějakému nečekanému zvratu. Jenomže k němu došlo.

Prokletá ješitnost

Onen osudový moment, který změnil dějiny, nastal ve čtvrtek 3. září 1914, a zasloužila se o něj ješitnost a agresivita německého generála Alexandra von Klucka, velícího 1. armádě představující útočný hrot německých sil stojících před Paříží.

Kluck si totiž všiml, že přes řeku Marnu východně od metropole ustupuje francouzská 5. armáda. A udělal zásadní chybu. „Přestože dostal rozkaz podporovat německou 2. armádu a krýt ji před možnými útoky z Paříže, rozhodl se místo toho dobýt si rychlou slávu a zasadit 5. armádě poslední ránu,“ píše Klein.

Na Kluckově neukázněnosti se ukázala také slabina Moltkeho vrchního velení. „Moltke byl skvělý, kultivovaný a suverénní voják v mírových podmínkách, ale při akci se ukázal jako netečný a neschopný vnutit svým armádním velitelům svou vůli. Ti pak toho zneužívali k tomu, aby na bitevním poli předváděli své vlastní ambice, soupeřili mezi sebou navzájem a s obecným plánem operací zacházeli, jak se jim právě hodilo,“ uvádějí stránky Asociace Mondement 1914 (Mondement-Montgivroux je francouzská obec na Marně, kde rovněž probíhaly boje).

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Antoine Vasse Nicolas z Tarbes, Francie, CC BY 2.0 zoom_in Bitva na Marně, setkání osmanského jezdeckého pluku Sipáhí a 19. dělostřeleckého pluku z Nîmes, 5. září 1914.

A taková situace právě nastala. Von Kluck totiž nevražil na velitele partnerské 2. armády generála Karla von Bülowa a chtěl dosáhnout úspěchu i na jeho úkor. Začal proto přesouvat své jednotky jihovýchodním směrem, aby rychle udeřil na Francouze, aniž by bral v potaz, že se tak vzdaluje od vlastního zásobování a že mezi 1. a 2. armádou vytváří nežádoucí mezeru, již může využít nepřítel. A francouzští pozorovací piloti si jeho přesunu opravdu všimli. Kluck tak nechtěně odkryl nepříteli svůj pravý bok a vystavil ho protiúderu.

Francouzi jdou do boje

Francii v té chvíli hodně pomohlo, že Joffre byl, pokud jde o udržování morálky vojska, Moltkeho přesným opakem. Kázeň si uměl udržet za všech okolností a byl dostatečně iniciativní na to, aby na nepřátelskou iniciativu dokázal včas reagovat. Teď se měly všechny tyto jeho dobré vlastnosti zúročit.

V pátek 4. září nařídil francouzský vrchní velitel protiútok na linii mezi městy Senlis a Meaux. Následujícího rána slyšeli jeho vojáci toto provolání. „V této chvíli, kdy začíná bitva, na níž závisí osud Francie, si musí všichni zapamatovat, že čas na ohlížení přes rameno už skončil; teď se musí veškeré naše úsilí upnout k útoku a k tomu, abychom zahnali nepřítele zpět! Jednotka, která nebude moci postupovat, musí za každou cenu bránit a ubránit dobyté území. Radši se nechte zabít, než byste ustoupili!“

Jako první udeřila na pravé křídlo von Kluckových sil 6. armáda generála Michela-Josepha Maunouryho, která ho překvapila poblíž řeky Marny. Francouzské a britské jednotky se valily právě do onoho asi 50kilometrového průlomu mezi německou 1. a 2. armádou, který Kluck vytvořil svou vlastní neukázněností. Vypukl neuvěřitelně krvavý boj, rozptýlený po několik set kilometrů dlouhé frontě.

„Název Bitva na Marně je trochu klamný. Ve skutečnosti zuřily boje na zhruba 300 kilometrech, od Senlisu až po Verdun. Dokonce i chronologie bitvy je proměnlivá a závisí na tom, co se považuje za západní a co za východní část této fronty. Na západě se za konec bojů považuje znovudobytí zámku Mondement ve středu 9. září. Ale na východě v oblasti od Sompuis po Verdun pokračovaly boje až do 12. září. Bitva na Marně byla tedy ve skutečnosti obrovským dějištěm operací, kde se jedna část překrývala s druhou,“ píše se na stránkách Cesty paměti.

Taxíky od Marny

Bitva byla mimořádná i tím, že vlastně poprvé naplno ukázala, co to znamená smrt v průmyslovém měřítku.

„Kulomety a moderní děla kosily nepřátelské síly nebývalou měrou. Budoucnost válčení předznamenaly rádiové odposlechy a vzdušný průzkum, na druhé straně tu zůstaly i ozvěny minulosti v podobě jezdeckých oddílů útočících na koních, kde se za svými veliteli hnali vojáci v červených pantalonech s tasenými meči,“ uvádí Klein.

Blízkost Paříže se pak zasloužila o to, že se čerstvé jednotky dostávaly z města na frontovou linii dopravním prostředkem, který je v dějinách válčení až dodnes unikátní – taxíkem. „Gallieni za tím účelem zabavil flotilu 600 taxíků Renault a dopravil jimi na bojiště z hlavního města šest tisíc vojáků. Díky svému válečnému nasazení pak tato vozidla získala přezdívku Taxíky od Marny,“ píše Klein.

Pařížské posily zatlačily Němce zpět a zachránily město před dobytím. Od středy 9. září byla německá vojska na ústupu a stahovala se do prostoru severně od řeky Aisne.

Bitva změnila válku

Krvavé boje si na obou stranách vyžádaly více než 100 tisíc obětí, strategický význam francouzského vítězství byl ale nedozírný.

„Vítězství spojenců přezdívané zázrak na Marně se ukázalo být kritickým bodem obratu v celé válce. Paříž byla zachráněna před okupací. Představy o krátké válce byly rozvráceny. A Schlieffenův plán byl roztrhán na kusy,“ popisuje dopad bojů na Marně Klein.

Následující dva měsíce se obě strany pokoušely obejít se navzájem, a když se to nepodařilo, tak se doslova zakopaly v nekonečné síti zákopů a ostnatých drátů, která se táhla od Severního moře až po Švýcarsko. Nastal čas zdlouhavé, pomalé a neuvěřitelně krvavé zákopové války, která trvala až do německé kapitulace v roce 1918 a již dobře vystihl Erich Maria Remarque původním názvem svého románu Im Westen nichts Neues, tedy Na Západě nic nového (obvyklý český překlad Na západní frontě klid je v tomto směru hodně zavádějící).

„Edward Spears, styčný důstojník britských expedičních sil, o mnoho let později ve svých pamětech napsal: Jsem hluboce vděčný, že nikdo z těch, kdo se 14. září 1914 dívali přes řeku Aisne, neměl ani nejmenší tušení toho, co je čeká,“ uzavírá Christopher Klein.