„Obléhání trvalo během horkého července, hřmění děl se střídalo s nocemi hrozivého ticha a město už si začalo zvykat. Jakoby se neměli čeho bát, teď, když už došlo na nejhorší. Báli se obléhání, a teď, když už přišlo, nebylo tak špatné. Život mohl pokračovat, a pokračoval. Věděli, že sedí na sopce, ale než ta sopka vybuchne, nemohou dělat nic jiného. A možná ani nevybuchne. Jen se podívejte, jak generál Hood brání město před Yankeeji! A podívejte se, jak jízda brání železnici do Maconu! Sherman se jí nikdy nezmocní! Ale navzdory bezvýhradné víře v prořídlé řady vojáků v zákopech se pod kůží Atlanty skrývala nejistota, co přinese zítřek. Napětí, starosti, smutek, hlad a trýznivě rostoucí, klesající a opět rostoucí naděje pomalu a jistě podlamovaly odolnost obyvatelstva.“

Tak zní jedna z pasáží prvního dílu románu americké spisovatelky Margaret Mitchellové Jih proti Severu. Knižní hit byl vydán v roce 1936 a již o tři roky později se dočkal oscarové filmové adaptace s Clarkem Gablem, Vivien Leighovou, Lesliem Howardem a Oliviou de Havillandovou v rolích ústřední čtveřice postav: Rhetta Butlera, Scarlett O'Harové, Ashleyho Wilkese a Melanie Hamiltonové.

Byť v posledních letech obě díla vyvolávají kontroverze kvůli rasismu, zobrazení otroctví a Ku Klux Klanu, román Mitchellové se stal unikátním uměleckým zachycením americké občanské války a let, které po ní bezprostředně následovaly, z pohledu obyvatel Jihu - tedy států Konfederace, konkrétně Georgie. A jelikož hlavní hrdinka příběhu, fiktivní postava Scarlett, prožije občanskou válku v Atlantě, jedním z nejdramatičtějších momentů příběhu je obléhání a pád tohoto města do rukou vojáků Unie.

Tyto události se odehrály v létě přesně před 160 lety - a 2. září 1864 unijní vojáci Atlantu definitivně ovládli. „Dobytí tohoto pro Konfederaci kritického města otevřelo dveře nejslavnější operaci generálmajora Williama T. Shermana - Pochodu k moři a dobytí Savannah,“ píše web American Battlefield Trust.

Přestože pád Atlanty přímo nerozhodl o tom, jak dopadne americká občanská válka, patří k jejím nejzásadnějším momentům. „Shermanova atlantská kampaň představovala jedno z nejrozhodnějších vítězství občanské války,“ podotýká web History.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Mathew Brady, volné dílo zoom_in Unijní generál William T. Sherman se stal ikonou americké občanské války. Byl schopným a nelítostným velitelem. Mimo jiné dobyl Atlantu.

Udržet Atlantu. Za každou cenu

Ještě než v roce 1861 vypukla americká občanská válka, konflikt mezi státy Unie na severu Spojených států amerických a Konfederace na jihu, propracovalo se mladé město Atlanta na druhé nejvýznamnější centrum jižanského státu Georgie. Za takový rozmach vděčilo tomu, že bylo významným železničním uzlem, s čímž souvisel také bující průmysl.

Když se pak konflikt rozhořel, byla Atlanta přirozeně jednou z důležitých konfederačních bašt. V prvních letech občanské války ale obyvatelé města konflikt na vlastní oči neviděli. Dvě obří armády se střetaly především na bojištích ve Virginii či Pensylvánii - konec konců, bitva u Gettysburgu z roku 1863, v níž vojáci Unie rozdrtili své konfederační protivníky, a která měla zásadní vliv na vývoj celé války, se také odehrála v Pensylvánii.

Jenomže poté se už frontová linie začala nezadržitelně blížit i k Atlantě. „V létě 1864 bylo válečné úsilí Konfederace fakticky ochromeno. Města jako New Orleans, Nashville, Vicksburg a Chattanooga, důležitá pro výrobní, zásobovací a politické potřeby Konfederace, se jedno po druhém dostala zpět do federálních rukou. Vzhledem k tomu, že sázky byly stále vyšší a naděje každým dnem mizely, všechny oči se obrátily na západ ke konfederačnímu generálovi Josephu E. Johnstonovi a jeho armádě, která se pokoušela bránit Atlantu ve státě Georgia před jakýmkoliv pronikáním unijních sil,“ nastiňuje web Battle of Franklin Trust.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, George Barnard - National Archives Civil War Photos, volné dílo zoom_in Než vojáci Unie začali obléhat v americké občanské válce jihoamerickou Atlantu, vybudovala kolem ní Konfederace zákopy a opevnění (na snímku).

Udržet Atlantu bylo pro Jih v této situaci nesmírně důležité. „Bylo to největší průmyslové, logistické a administrativní centrum vedle hlavního města státu Richmondu. Atlanta ležela na křižovatce čtyř železnic, které spojovaly všechna zbývající území ovládaná Konfederací východně od řeky Mississippi,“ podotýká web American Battlefield Trust.

Podle encyklopedie Britannica konfederační jednotky také hrály o čas - ve státech Unie se blížily prezidentské volby. Vzhledem k rostoucí nevoli obyvatel vůči Abrahamu Lincolnovi, obhajujícímu svůj post, byla naděje, že když zvítězí jeho mír propagující protikandidát, Konfederaci se povede vyjednat nezávislost.

Jenže udržet Atlantu byl nelehký úkol - proti konfederačním obráncům stálo vojsko, jemuž velel mimořádně schopný a zároveň nelítostný generál William T. Sherman. „Vrchní velitel všech unijních vojsk Ulysses S. Grant mu nařídil, aby dobyl Atlantu, tehdy už klíčové zásobovací centrum Konfederace. Shermanova kampaň začala 4. května 1864 a v prvních měsících se jeho jednotky zapojily do několika divokých bitev s vojáky Konfederace v okolí města, včetně bitvy u Kennesaw Mountain, kterou Unie prohrála,“ připomíná web History.

Nejkrvavější bitva

Celkově ale měla vojska Unie, která útočila na Atlantu z několika stran, navrch. „Začátkem července byl Johnston zatlačen k Atlantě. Prezident Konfederace Jefferson Davis, frustrovaný Johnstonovou nedostatečnou agresivitou, jej 18. července nahradil generálporučíkem Johnem B. Hoodem. Během několika dní zahájil Hood dva útoky na Shermana – jeden u Peach Tree Creek 20. července a druhý podél železnice Georgia Railroad (události jsou známé pod názvem bitva o Atlantu) 22. července. Oba skončily porážkou a vedly k pádu Atlanty v září,“ píše web American Battlefield Trust.

Mimochodem, bitva o Atlantu z 22. července byla vůbec nejkrvavější bitvou celé Shermanovy atlantské kampaně. „Ze 34 863 nasazených unijních vojáků bylo v bitvě 3722 mužů zabito, zraněno, zajato nebo pohřešováno. Konfederační vojska ztratila přibližně 5500 mužů z nasazených 40 438,“ uvádí encyklopedie Britannica.

V bitvě byl také zabit jeden z nejslibnějších unijních velitelů - oblíbenec Granta i Shermana James B. McPherson. „Přestože byl Hood blíže k vítězství než kdykoli jindy, síly Konfederace byly nakonec odraženy,“ uvádí American Battlefield Trust.

Po 22. červenci začalo samotné obléhání Atlanty, které popisuje v románu Jih proti Severu i Mitchellová. V horkých letních dnech podle jejího popisu obyvatelé Atlanty denně slýchali dunění děl, jak vojáci bojovali o každou píď železničních tratí, do města se valili zranění vojáci, kteří zcela zaplnili polní nemocnice (do nichž například hrdinka příběhu Scarlett docházela ošetřovat raněné), mezi místními se šířil strach, a rostl také hlad, protože zásoby obleženého města se tenčily.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Mathew Benjamin Brady - U. S. Library of Congress, volné dílo zoom_in Bitva o Atlantu z 22. července roku 1864 se stala nejkrvavější bitvou atlantské kampaně vojsk Williama T. Shermana v americké občanské válce. Padl v ní i nadějný unijní velitel James B. McPherson.

Většina civilistů rovněž raději z města utekla dál na jih. „V prvních dnech obležení, když Yankeeové útočili na opevnění kolem města, Scarlett se tak bála granátů, že se jen krčila, zacpávala si uši a čekala, že bude každou chvíli na onom světě. (…) Scarlett postupně čerpala síly z hrdinských tváří přátel. Ještě vždy se lekávala při výbuchu, ale už neběžela s křikem skrýt si hlavu pod Melaniin polštář. Už jen naprázdno polkla a poznamenala: Ta byla blízko, viď?,“ stojí v románu.

Bombardované město

Po celou dobu obléhání Atlanty se kolem města odehrávaly drobné bitvy, často muž proti muži. Otroci a další, nahnaní konfederační armádou, také každý den horečně opravovali poškozenou železnici. Atlantu samotnou zatím dál chránily zákopy a dny obléhání se protahovaly. „Sherman neměl v úmyslu zaútočit na silné opevnění obklopující Atlantu, ale plánoval dobytí města přetnutím železnic do něj a vyhladověním Hoodova vojska. Jednotky Unie přerušily trať vedoucí na východ do Augusty a kavalérie v Alabamě poškodila linii do Montgomery. Pouze trať Macon & Western Railroad na západě udržovala zásobování Hoodovy armády. Shermanovy pohyby na západ od města, které měly přerušit tuto železnici, vedly k bitvám u Ezra Church 28. července a Utoy Creek 5.-7. srpna. Shermanovo dělostřelectvo také bombardovalo město a jeho několik tisíc zbývajících obyvatel,“ píše web American Battlefield Trust.

Zlom přišel až na konci srpna, když Sherman poslal většinu svých pěchotních sborů k Jonesboro, 17 mil jižně od Atlanty. „Po měsíčním bombardování města a Hoodově nepolevující obraně si frustrovaný Sherman uvědomil, že aby dobyl Atlantu, vyžaduje to mohutné nasazení vojsk na jižní straně města. 30. srpna přesunul většinu své armády do Jonesboro a připravil se k závěrečnému tahu,“ píše web Battlefield of Franklin Trust.

Tehdy už byla vojska Jihu téměř zcela vyčerpána - a jak podotýká web Battle of Franklin Trust, jejich morálka také silně upadala. „Nikdy jsem neviděl naše muže bojovat s tak malým odhodláním, jako v Jonesboro,“ vzpomínal třeba konfederační generál Arthur Manigault.

Když se pak Shermanovým vojákům povedlo 1. září konečně přerušit zbývající železniční trať, byl Hood nucený vzdát se. Pád Atlanty byl neodvratný. Nastal 2. září přesně před 160 lety.

Jih proti Severu: Je slavný příběh hrdinky Scarlett historicky přesný? Román Margaret Mitchellové z roku 1936 o fiktivní hrdince Scarlett O'Harové zasazený do doby americké občanské války se stal jedním z legendárních amerických literárních děl, a také předlohou pro Oscary ověnčený stejnojmenný snímek z roku 1939. „Kniha byla kritickým a komerčním úspěchem, vyhrála Pulitzerovu cenu a během šesti měsíců se prodalo téměř milion výtisků. Čtenáři byli uchváceni útrapami hlavní hrdinky, Scarlett O’Harové. Film se pak stal nejvýdělečnějším snímkem v historii. Získal osm Oscarů, přičemž Hattie McDanielová v roli chůvy, oceněná cenou pro herečku ve vedlejší roli, se stala první Afroameričankou, která získala Oscara,“ připomíná list The New York Times. Už od počátku bylo ale problémem, že byl příběh podáván jižanským pohledem, a to i stran názorů na otroctví a postavení černého obyvatelstva. Řešilo se to dokonce už při filmové adaptaci, tedy v době, kdy ještě stále v USA platilo mnoho segregačních zákonů a Afroameričané byli stále považováni za druhořadé (Hattie McDanielová dokonce kvůli těmto zákonům nesměla Oscara osobně převzít). close info Zdroj: Wikimedia Commons, MGM, volné dílo zoom_in Snímek Jih proti Severu (Gone with the Wind) z roku 1939 se stal filmovým hitem. Herečka Hattie McDanielová (vlevo) za roli chůvy získala jako vůbec první Afroameričanka Oscara. Kvůli rasovým zákonům si ho ale nesměla osobně převzít. „Film se pokusil vymítit některé rasistické prvky románu. Odkazy na Ku Klux Klan, který román nazývá „tragickou nutností“, byly vynechány. Producent také neochotně vystřihl ze scénáře notoricky známé rasové nadávky. Film třeba vylepšil scénu z knihy, v níž je Scarlett málem znásilněna černochem - ve snímku je útočníkem chudý běloch,“ uvádí příklady The New York Times. Když pomineme rasismus, je vykreslení americké občanské války v mnoha momentech jinak fiktivního romantického příběhu pravdivé. „Mitchellová při psaní pátrala v atlantských archivech, a čerpala vzpomínky z rozhovorů s veterány Konfederace a bývalými jižanskými kráskami; ráda zdůrazňovala, že je její příběh historicky přesný. Jisté části skutečně jsou. Další ale neodpovídají historickému výzkumu. Je zřejmé, že Mitchellová psala z přísně jižanské perspektivy,“ upřesňuje web Emerging Civil War. Přesný je například popis pádu Atlanty, podle některých je ale vojenský význam města v románu přeceňován.

Jako apokalypsa

Pád Atlanty, při němž hrdinka Scarlett prchá v rozpadajícím se voze taženém starým koněm v poslední chvíli z města s porodem vyčerpanou sokyní v lásce Melanií, a za pomoci Rhetta Butlera, patří k nejdramatičtějším momentům románu Jih proti Severu. Stejně tak scény ve filmové adaptaci, v níž trojice projíždí hořícím městem, k nejepičtějším z celého oscarového snímku. „Před nimi byl tunel plamenů, neboť hořely budovy po obou stranách krátké, úzké ulice, která vedla ke kolejím. Oslepovala je záře jasnější než deset sluncí. Zdálo se, že celou věčnost strávili uprostřed mučivých plamenů,“ píše se v románu.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, George N. Barnard - Library of Congress, volné dílo zoom_in Jihoamerická Atlanta padla v americké občanské válce do rukou Unie po několikatýdenním obléhání v září 1864. Odcházející vojáci Konfederace předtím nechali shořet skladiště.

Přestože Mitchellová byla v části popisů americké občanské války ve své knize nepřesná, právě apokalyptické scény pádu Atlanty se zakládaly na skutečnosti. Plameny, které 1. a 2. září požíraly městská skladiště, ale nebyly důsledkem samotného boje. Požáry založila ustupující konfederační armáda. „Hood ve městě nařídil svým mužům, aby zničili vše, co nemohli vzít s sebou, aby to odepřeli Shermanově rychle se blížící armádě. Na míle daleko bylo slyšet tiché dunění výbuchů, když hořely sklady munice a střelného prachu. Situace byla téměř apokalyptická,“ píše web Battlefield of Franklin Trust.

Pak už Atlantu zaplnila Shermanova vojska. „Atlanta je naše a jasně jsme vyhráli,“ napsal Sherman v dopise datovaném 3. září 1864.

Čtyřměsíční atlantská kampaň jej stála životy 34 500 vojáků, přičemž Jih ztratil přibližně 35 tisíc mužů. „Shermanovo dobytí Atlanty byl ale zásadní políček Konfederaci, a zajistil znovuzvolení prezidenta Abrahama Lincolna ve volbách o dva měsíce později,“ konstatuje web Battle of Franklin Trust.

Z konfederační armády zůstávaly zubožené zbytky a po pár týdnech se Sherman vydal dál na jih. Ještě předtím ale Atlantu zcela zničil. „Než se Sherman 15. listopadu vydal na svůj slavný pochod k moři, nařídil, aby byla spálena válečná zařízení Atlanty, včetně muničních továren, továren na oblečení a železničních nádraží. Oheň se vymkl kontrole a zanechal Atlantu v troskách. Sherman a 60 tisíc jeho vojáků poté zamířili k Savannah v Georgii a zničili vše, co jim stálo v cestě,“ píše web History.

Občanská válka skončila 9. dubna 1865. Událostmi po válce se zabývá druhá část románu Jih proti Severu. Nese název Po bouři.