Před 215 lety se u Znojma střetly armády Francie a Rakouska a jejich spojenců. Bitva u Znojma byla jednou ze tří velkých bitev napoleonských válek, které se odehrály na území dnešní České republiky. Řadí se k posledním zásadním Napoleonovým vítězstvím. Pro Rakušany naopak představovala jednu z největších potup v dějinách. Nadšenci do vojenské historie v místech každoročně pořádají připomínkové akce.

Chtěli se pomstít a odčinit potupu starou několik let, čekala je další a ještě mnohem větší. Psal se 10. a 11. červenec 1809, když se opět střetly francouzská armáda císaře Napoleona a císařsko-královská armáda rakouského císaře Františka I. Válka těchto dvou zemí a jejich spojenců trvala už od jara a vyprovokovala ji v touze po odplatě rakouská strana. Právě před 215 lety se u Znojma rozhodlo o výsledku konfliktu.

Bitva u Znojma společně se známější bitvou u Wagramu z 5. a 6. července 1809 válku nejenže definitivně ukončila, ale znamenala další velký triumf pro Napoleona a pohanu pro Rakousko. Líté boje na Znojemsku také mimořádně tvrdě dopadly na místní obyvatele.

„Následky byly pro znojemský kraj skličující: na celé čtyři měsíce bylo široké okolí Znojma i město samotné obsazeno francouzskými vojsky pod velením maršála Massény. Pobyt vojsk uvrhl celý kraj do obrovských dluhů. Mírová smlouva z poloviny října 1809 znamenala pro rakouskou monarchii největší potupu v jejích dějinách,“ nastiňuje důsledky střetu historik Jiří Kacetl na webu Znojma.

Dlouhodobější důsledky války přinesly ale i „veselejší“ momenty - ve své podstatě vedly k Napoleonovu druhému sňatku, který měl umocnit nově vzniklé spojenectví Rakouska a Francie.

Touha po pomstě

Při hledání kořenů událostí, které předcházely bitvě u Znojma, lze zamířit na jiné významné napoleonské bojiště, které se rovněž nachází v dnešní České republice, dokonce v tom samém kraji - na jižní Moravě. Řeč je o tom slavkovském, které je známější pod názvem Austerlitz. „V blízkosti Slavkova se 2. prosince 1805 střetly největší evropské mocnosti – Francie proti početnější spojenecké armádě Rakouska–Uherska a Ruska. V bitvě a na následky bojů padly desítky tisíc vojáků. Francie zvítězila,“ připomíná události web slavkovského zámku.

Výsledek takzvané bitvy tří císařů znamenal pro Rakousko nepříjemný políček. Napjaté vztahy mezi Francií a habsburskou monarchií se nezlepšily ani v dalších letech. Naopak, Rakušané dál silně toužili po definitivní porážce císaře Napoleona a odčinění pohany, se kterou odešli ze slavkovského bojiště.

Příležitost k tomu vycítili v roce 1809, jejich pokus o rozprášení francouzské armády se nazývá válkou páté koalice. „Celý konflikt byl vyprovokován rakouskou monarchií a měl odčinit důsledky války z roku 1805, kdy tato říše po bitvě u Slavkova utrpěla velké územní ztráty,“ zmiňuje historik Ladislav Mucha na webu organizace Akce Acaballado, která každoročně pořádá rekonstrukci bitvy u Znojma.

Rakouská vojska svou šanci viděla v tom, že Napoleon zrovna nechal z území dnešního Německa stáhnout desítky tisíc svých mužů kvůli jiným konfliktům v Evropě, do nichž se Francie zapojila, konkrétně ve Španělsku a Portugalsku. „Vrchní velitel armády, bratr rakouského císaře Františka I., generalissimus Karel arcivévoda Rakousko-Těšínský s rozpoutáním války nesouhlasil, neboť považoval za problematické nedokončené vojenské reformy i mezinárodní izolaci Rakouského císařství, které ve válce podporovala jen Velká Británie. Přesto se musel postavit do čela hlavní rakouské armády, která 10. dubna 1809 vtáhla, dle pamětníků za zpěvu českých a slovanských bojových písní, do Bavorska,“ zmiňuje web Vojenského historického ústavu.

Do střídavých rakouských a francouzských útoků a protiútoků války páté koalice se zapojily i další státy - na francouzské straně Italské království, Rýnský spolek a Varšavské knížectví, Rakousko podporovala takzvaná pátá koalice (podle které dostala válka název), do níž patřila Velká Británie, Portugalsko, Španělsko a Sardinské a Sicilské království.

Přestože Rakušané byli ti, kdo konflikt vyvolali, brzy tahali za kratší konec provazu - navzdory jejich očekávání totiž Napoleonova vojska už nebyla ve Španělsku a jeho armáda se naopak velmi rychle dokázala v Bavorsku přesunout a postavit se útočícím nepřátelům. „Po úvodních porážkách, které rakouská armáda utrpěla po vpádu do Bavorska od rychle reagujících Francouzů, ustoupil arcivévoda Karel Rakousko-Těšínský s částí vojska po pravém břehu Dunaje do Rakouska, zatímco druhá část jeho jednotek, která zůstala oddělena na levém břehu řeky, se stáhla do Čech a odtud k Vídni, kde došlo k opětovnému spojení rakouských sborů,“ píše web Vojenského historického ústavu.

Vítězný postup Francouzů už nedokázalo zabrzdit, ani když se Rakousku v květnu 1809 se podařilo uštědřit Napoleonovi první porážku v probíhající válce, v bitvě u Aspern a Esslingu. „Situace se vyvíjela příznivě pro armádu francouzskou a po celé řadě menších bitev i dvou velkých bitvách na severním břehu Dunaje nad Vídní se obě armády naposledy srazily jižně a jihovýchodně u Znojma,“ uvádí historik Mucha.

Chyba Napoleonova generála

Napoleonova armáda překročila 5. července Dunaj u Vídně a následující den v bitvě u Wagramu prolomila obrannou linii Rakušanů. „I tentokrát se bitva protáhla do druhého dne a byla velmi tvrdá s obrovskými ztrátami na obou stranách (až 40 000 mužů na každé),“ přibližuje web Vojenského historického ústavu.

Ještě stále ale nebylo všemu konec, poslední dětství konfliktu se mělo odehrát až v okolí dnešního Znojma. „Arcivévoda Karel zahájil ústup na Moravu a inicioval započetí jednání o příměří. S ohledem na silnice ucpané vozy trénu probíhal rakouský ústup příliš pomalu a u Znojma bylo třeba zastavit, aby se cesty znovu zprůjezdnily,“ uvádí web Vojenského historického ústavu.

Tehdy Francouzi Rakušany dostihli. „Arcivévoda Karel určil ke krytí celé operace záložní granátnický sbor, na který 10. června natrefil francouzsko-bavorský sbor divizního generála Marmonta,“ popisuje počátek bitvy web Vojenského historického ústavu.

Marmont na rakouského nepřítele zaútočil. V tuto chvíli se zkušený Napoleonův velitel dopustil téměř osudové chyby - rakouské síly totiž byly v početní převaze, a jeho útok tak mohl dopadnout špatně. Střet u Dobšic u Znojma ale nakonec díky tomu, že Marmont se svými muži dokázal vázat rakouské síly dlouhé hodiny, až na místo dorazil francouzský sbor maršála Massény, skončil ve prospěch Francouzů. „Po urputných bojích ve večerních hodinách nepřítel spálenou ves opanoval,“ uvádí historik Kacetl.

Napoleonův příjezd

Boje se opět protáhly, stejně jako u Wagramu, do druhého dne, a byly mimořádně krvavé. „Úspěchy byly střídavé. Druhého dne bitvy bylo nejkrvavěji bojováno u Suchohrdel a Kuchařovic ve směru na Přímětice,“ nastiňuje historik Mucha. Bojovalo se také o most přes Dyji v Oblekovicích a žádná ze stran stále neměla navrch.

Nejen Marmont totiž dostal posilu v podobě vojáků maršála Massény, ale i arcivévoda Karel zesílil svá postavení. Síly byly zhruba vyrovnané. Až po dlouhých hodinách se 11. července odpoledne ručička na váhách přiklonila na francouzskou stranu. Jednak maršál Masséna nakonec prorazil rakouskou obranu a postupoval přes Starý Šaldorf a Louku k Dolní bráně Znojma, odkud byl směřován hlavní rakouský protiútok. Jednak do oblasti dorazil samotný Napoleon, přiblížily se sbory jeho maršálů Oudinota a Davouta a císařské gardy, díky čemuž Francouzi získali výraznou početní převahu. „Císař Napoleon, řídící bitvu ze strategického návrší u Suchohrdel, zapojil do boje o město přes sto tisíc mužů. Proti nim se bránilo v oblouku kolem města pouze šedesát tisíc Rakušanů,“ uvádí historik Kacetl na webu Znojma.

Nedobojovaná bitva

V tuto chvíli měl Napoleon šanci Rakušany rozprášit, nakonec se ale rozhodl k překvapení mnohých uzavřít příměří, které mu přišel nabídnout rakouský parlamentář poté, co bylo Rakušanům jasné, že Francouzi mají navrch. „Francouzský císař se domníval, že bylo prolito dost krve a že je čas uzavřít mír,“ uvádí web Napoleon.org.

Podmínky míru si diktovali Francouzi, v bitvě u Znojma de facto zvítězili. Vítězství ale dosáhli v zákulisí při jednání, boj do úplného konce nedovedli - a lze tak mluvit více o Napoleonově vítězství než o úspěchu jeho velitelů. „Bitva nebyla dobojována, neboť ji parlamentáři za cenu nemalého osobního rizika přerušili. Napoleon tak rozhodl nejen bitvu, ale i celou válku. Zároveň připravil generála Marmonta o vavříny vítěze, které si svým zásahem připsal sám,“ vysvětluje web Vojenského historického ústavu.

Nevěsta jako kořist

Podle různých odhadů padlo v bitvě u Znojma přibližně dvanáct tisíc lidí. „Když si představíme, že samotné město Znojmo včetně nejbližších obcí mělo rovněž přibližně dvanáct tisíc obyvatel, je toto číslo obrovské. Je nutno mít však na zřeteli, že se jedná i o zemřelé po zraněních v předchozích bitvách na rakouském území a o oběti nakažlivých chorob,“ poznamenává historik Mucha. Dalšími oběťmi byli obyvatelé oblasti, kteří kvůli pobytu francouzských vojsk v oblasti trpěli hladem a nedostatkem.

V říjnu 1809 válku páté koalice definitivně ukončil podpis Schönbrunnského míru. Pro Rakousko znamenal přijetí veškerých francouzských podmínek, a tedy velkou pohanu. „Rakušané byli nuceni přistoupit na Napoleonovy požadavky a byla potvrzena kontrola Francouzů nad více než třetinou rakouského území,“ píše web Napoleon.org.

Uzavření míru zároveň znamenalo vznik nového spojenectví mezi Rakouskem a Francií. Rakouští politici - konkrétně ministr zahraničí Klemens von Metternich a zkušený diplomat Karel Filip Schwarzenberg - následně hledali cesty, jak nepříznivou situaci zvrátit ve svůj prospěch. A východisko našli v Napoleonově touze po nové manželce. Jedním z důsledků války páté koalice a bitvy u Znojma se tak nakonec stal i Napoleonův sňatek s dcerou rakouského císaře Františka I. Marií Luisou v roce 1810. „Ministr zahraničí Klemens von Metternich viděl ve svazku možnost zmírnit tvrdé mírové podmínky, které byly jeho zemi uloženy,“ připomíná web Die Welt der Habsburger.

Přestože manželství bylo nakonec překvapivě velmi šťastné, rakouské spojenectví s Napoleonem nevydrželo a francouzského císaře do pár let čekal definitivní pád.