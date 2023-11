Před 110 lety řádila u Velkých jezer na hranici USA a Kanady největší bouře v dějinách oblasti. Živel měl více než 250 obětí. Meteorologům se s tehdejším vybavením nepovedlo sílu bouře včas odhalit, a tak vítr, déšť a sníh v takové intenzitě nikdo nečekal a ani se na ně nepřipravil. Nejhorší situace byla na jezerech. Vlny posílaly lodě i s jejich posádkami ke dnu jednu po druhé.

Při velké bouři v listopadu 1913, která zasáhla Velká jezera na kanadsko-americké hranici, se potopila i loď Buffalo, která naváděla velké parníky do přístavů. Zemřelo všech 6 členů posádky. Vrak (na snímku) vylovili v roce 1915. | Foto: Wikimedia Commons, United States Coast Guard, volné dílo

„Obří vítr vytvářel jednu obrovskou vlnu za druhou a přelévaly se přes loď. Sníh byl tak hustý, že nikdo z nás neviděl padesát stop před sebe.“ Tak popsal nejhorší bouři v oblasti Velkých jezer na kanadsko-americké hranici v dějinách druhý důstojník nákladní lodě L. C. Waldo, kterou vichr zastihl právě na jednom z jezer. Živel udeřil v listopadu před 110 lety.

Před 110 lety udeřila na pobřeží USA bouře. Námořníci umrzali přímo na lodích

Škody na pevnině byly obrovské, na jezerech se ale situace podobala apokalypse. Posádka plavidla L. C. Waldo měla štěstí - živel sice loď rozpůlil a doslova ji hodil na mělčinu, námořníci ale přežili. Extrémně silný vítr však v jezerech vyvolal takové vlnobití, že jiná velká nákladní plavidla se ztrácela v hlubinách, jakoby byla z papíru. Po skončení bouře byly břehy jezer posety troskami lodí a těly jejich posádek.

Nečekaná apokalypsa

Na bouře i většího rozsahu byli lidé v oblasti Velkých jezer v roce 1913 zvyklí i z předchozích let. Dokonce se stávalo, že někdy živel řádil natolik, že při něm některé z nákladních lodí plujících po jezerech skončily na dně. Nešlo přitom o nijak malá plavidla. Jezera - Hořejší, Huronské, Michiganské, Erijské a Ontarijské - mají kromě jednoho hloubku od 200 do 400 metrů, a i to nejmenší má větší rozlohu než Jihomoravský a Středočeský kraj dohromady (to největší je pak rozlohou větší než celá Česká republika). Na vodních plochách panoval počátkem 20. století čilý ruch - pluly zde především nákladní lodě naložené železnou rudou, pšenicí či černým uhlím, které se svou velikostí rovnaly plavidlům oceánským.

Katastrofa na přehradě Vajont: Vlna měla sílu jako atomovka, smetla 2000 lidí

Jak uvádí dokumentární video na Youtube kanálu Big Old Boats, námořníci na jezerech se špatným počasím počítali. Vždyť od roku 1847 zasáhlo oblast nejméně 25 silných listopadových bouří. „I u těch nejhorších běžně trvalo tři dny, než se přehnaly přes jezera. Posádky lodí věděly, že když budou zrovna na otevřené ploše, vrchol bouře potrvá zhruba čtyři hodiny, pět, pokud budou mít smůlu. Pět takových hodin přitom dokáže vážně ohrozit i plavidla těch nejzkušenějších kapitánů,“ zmínil dokument.

V listopadu před 110 lety ale řádil živel, jehož síla všechny zaskočila. Nárazy větru byly na vodě o polovinu silnější než při do té doby nejhorších bouřích a na Huronském jezeře to trvalo celých šestnáct hodin - tedy čtyřnásobek doby, než na jakou byli námořníci zvyklí.

Zdroj: Youtube

Šokovalo to i meteorology. Zatímco současní odborníci by se svými znalostmi a technologiemi byli schopni počasí nad jezery předpovědět poměrně přesně, ti v roce 1913 nemohli při veškeré snaze tušit, jak se skutečně vyvine. „Zatímco koncept vysokého a nízkého tlaku už byl znám, naše moderní chápání struktury bouře se vyvinulo až v letech po první světové válce,“ vysvětlil web americké Národní meteorologické služby.

Z dobové předpovědi počasí v novinách tak nevyplývalo nic děsivého. „Dne 6. listopadu hlásila mírný až prudký vítr nad jezery. Ve skutečnosti ale do několika dní začalo foukat tak, že se v ulicích centra Detroitu převracely koňské povozy,“ napsaly The Detroit News.

Stejně tak se očekával vítr z jiné světové strany, a lodě se tak na jezerech přesunuly do míst, kde to nakonec bylo nejhorší. „Bouře se začala tvořit 7. listopadu 1913 a své maximální intenzity dosáhla 9. listopadu, než o několik dní později definitivně zeslábla. Ve městech nasněžilo více než půl metru sněhu, vítr dosahoval na Huronském jezeře rychlosti přes 130 kilometrů v hodině a vlny zde byly vyšší než dvoupatrový dům.

První novinové zprávy o zkáze, kterou způsobila bouře v oblasti Velkých jezer v listopadu 1913. Zemřelo přes 250 lidí, potopil se tucet lodí. Města u jezer pohřbil sníh.Zdroj: Wikimedia Commons, Detroit News, volné dílo

Předpovídání počasí bylo tehdy stále v plenkách a neschopnost přesně předpovědět intenzitu této bouře pravděpodobně přispěla k vysokému počtu obětí na jezerech, protože se ztratil nejméně tucet lodí a tři z nalezených se našly převrácené,“ shrnul web The Weather Network.

Pohřbená města

Na pevnině - ve velkých městech v okolí Velkých jezer - bylo největším problémem množství sněhu, které s sebou bouře přinesla. Bílá pokrývka lidi prakticky odřízla od zbytku světa. Kvůli hustému sněžení se živlu dodnes přezdívá Bílý hurikán. „Obzvlášť zasažen byl Cleveland ve státě Ohio. Sníh ucpal ulice a znemožnil se po nich přesouvat. Obyvatelé několik dní neměli proud,“ nastínil web americké Národní meteorologické služby.

Loď Eurydice pohřbila bouřka. Po tragédii se lidem zjevovala jako přízrak

Když lidé mohli po třech dnech hrůzy konečně vyjít ven ze svých domů, viděli obraz zkázy. Vítr polámal sloupy elektrického vedení. „Cleveland se rozprostíral v bílé samotě, němý a hluchý vůči okolnímu světu,“ napsaly 11. listopadu tehdy nejčtenější clevelandské noviny Plain Dealer.

Jak doplnil web Canadian Geographic, podobná situace byla i na kanadské straně jezer. Ulice provincie Ontario byly zaváty sněhem, elektrické vedení zničené a místní museli škody odklízet skoro holýma rukama.

Živel si naštěstí ve městech alespoň nevyžádal mnoho obětí - i v nejhůře postiženém Clevelandu se jednalo o nízké jednotky. Bohužel bilance obětí z jezer byla vzhledem k počtu zničených lodí mnohem tragičtější. „Lidé, kteří byli v době bouře na lodích na jezerech, prožili noční můru,“ konstatoval web Michigan Live.

Přesný počet mrtvých je dodnes neznámý, mluví se o čísle nad 250. „Na všech z Velkých jezer kromě Ontarijského se při Bílém hurikánu potopilo několik lodí. Celkem jich ke dnu šlo dvanáct, osm z nich na Huronském jezeře, a vraky čtyř se nikdy nepovedlo najít. Dalších 31 lodí hodily vítr a vlny na mělčinu,“ shrnul web Michiganské státní univerzity.

Ledová past

Kapitáni nákladních lodí, které tehdy pluly po jezerech, vzpomínali, že s obřím větrem se téměř nedalo zápasit a viditelnost byla extrémně špatná. Velké vlny bez problémů dokázaly převrátit i ty plně naložené a parním nákladním plavidlům nestačil ani plný výkon na to, aby jely tam, kam chtěly jejich posádky, ne vítr. Nadto se voda dostávala na paluby. Na lodích - pokud se nepotopily nebo neskončily na mělčině - nezůstala jediná věc na svém místě a muži měli štěstí, pokud je vlny nesmetly z paluby do hlubin.

Mysleli, že se žene bouřka. Byla to černá smrt, která zaživa pohřbila 116 dětí

„Všechny dveře a okna kabiny byly rozbité, obě jídelny, kuchyně a všechny pokoje na zádi zaplaveny. Nábytek z jídelny byl na třísky,“ popsal třeba kapitán Noble, který velel parníku Cornell, popsal projekt Maritime History of the Great Lakes. Jeho loď, ač poškozená, z bouře vyvázla.

Mnohem hůř skončilo plavidlo naložené železnou rudou L. C. Waldo. „Loď vyplula z Minnesoty na západním konci Hořejšího jezera. Měla se přes spojená jezera dostat do Ohia. Na palubě bylo 22 námořníků, dvě ženy a lodní pes. Když na jezerech udeřila bouře, loď byla v první fázi své cesty,“ vylíčil web Michigan Live.

První snímek zkázy způsobené bouří v listopadu 1913 v oblasti Velkých jezer na kanadsko-americké hranici. Obří vlny lodě převracely. V prvních dnech se nevědělo, trup které lodě vyčnívá z Huronského jezera. Šlo o loď SS Charles S. Price.Zdroj: Wikimedia Commons, Jenniferjcsmith, volné dílo

Začalo studené peklo. „Obrovské vlny se rozbíjely o příď Walda a na její paluby dopadaly spršky vody, které hned mrzly, a loď tak obalily tuny ledu. V devět hodin večer první noci bouře stál kapitán John Duddleson v kormidelně, z jejíchž ledem pokrytých oken nebylo vidět. Bylo to jako stát v osamělé cele blázince, se šíleným větrem a ve tmě. Při viditelnosti nula řídil sám a modlil se. O půlnoci se kapitán sklonil nad mapu a nastavil kurz na ostrov Manitou u poloostrova Keweenaw v naději, že ostrov lodi poskytne úkryt, než ji vítr smete z povrchu,“ uvedl v knize Great Lakes Shipwrecks and Survivals autor William Ratigan.

Tragédie u Toccoa Falls: Tamní hráz byla časovanou bombou, vlna smetla i školu

Jenže další silné vlny poškodily loď obalenou ledem natolik, že přišla o své navigační zařízení a měla trhliny v trupu. Nakonec ji voda nad ránem odhodila na mělčinu a plavidlo ztroskotalo. Začal děsivý boj posádky o přežití v nehostinném počasí. „Když najeli na mělčinu, nechali motory v chodu. Jediným bezpečným místem pro úkryt byla úplně přední část lodi. Zatímco se tam posádka schovávala, poškozená loď se rozlomila na dvě části a přišla o motory, takže námořníci už neměli žádný zdroj tepla," vysvětlil pro Michigan Live námořní odborník Mark Rowe z Historické společnosti Keweenawské oblasti.

Námořníci byli v ledové pasti. Kolem rozbouřené jezero, v lodi neuvěřitelná zima. Naděje na příchod zachránců před skončením bouře mizivé. Naštěstí lodního inženýra napadlo přinést do malého prostoru v přídi vanu z kapitánovy kajuty. Po troše úprav z ní vzniklo něco jako kamna a kapitán posádce nařídil, aby ve vaně začala pálit dřevo z dostupných dveří a zdí kajut. „Část posádky vyrvávala dřevo a ostatní cvičili, aby se alespoň trochu zahřáli,“ přiblížil Rowe.

Děsivá záhada jezera Roopkund: Himalájské pleso obklopují stovky lidských koster

Zásobu jídla neměli námořníci skoro žádnou. Nakonec v těchto děsivých podmínkách přečkali skoro 90 hodin. Zachránit se je vydali muži ze záchranných stanic v blízkých přístavech na mnohem menších lodích, byť jejich nadřízení se obávali, že v bouři sami zahynou. Nakonec ale úspěšně dorazili ke zničenému parníku. A vysvobodili z něj všechny - živé. Nejdříve se k nim ale museli prosekat vrstvou ledu, která příď pokrývala. „Záchranáři jej prosekávali zvenčí a posádka parníku zevnitř, aby mohli námořníci ven,“ uvedl Rowe.

Pláže plné trosek a těl

Skoro dvě stovky námořníků z jiných lodí ale takové štěstí neměli. Noviny přinášely po skončení bouře děsivé snímky převrácených plavidel. „Mnoho úseků pobřeží Velkých jezer, zejména pláže Huronského jezera, bylo po utišení bouře poseto rozbitými zbytky lodí. Voda vyplavovala na břehy i těla námořníků. Ne ale všechna. Pátrací skupiny to nakonec vzdaly. Farmáři v okolí jezer nacházeli mrtvoly ještě měsíce či dokonce léta po bouři a pak ostatky pohřbívali u jezer,“ pospal web Canadian Geography.

Pláž v Kanadě pronásleduje záhadný jev. Vyplavují se na ni lidská chodidla

Některé vraky lodí, které voda pohřbila, se nepovedlo najít dodnes. Třeba pátrání po poslední při bouři ztracené lodi na Huronském jezeře - nákladním plavidle Hydrus - trvalo 102 let, a její nálezce, amatérský hledač vraků David Trotter, se nořil na dno jezera celých třicet let, než ji objevil. Příběh této lodi byl jedním z těch nejsmutnějších. Neví se ani, kdy přesně ji jezero pohltilo. Zemřela celá dvaadvacetičlenná posádka. Osud sedmnácti mužů je neznámý. „Zbylých pět bylo objeveno v záchranném člunu, který jezero vyplavilo na kanadský břeh. Umrzli,“ napsal web Detroit Free Press.