Před 65 lety, 3. února 1959, havaroval v Iowě lehký letoun Beechcraft Bonanza, převážející tři mladé vynikající hudebníky, představující vycházející rokenrolové hvězdy své doby. Píseň American Pie, která vznikla o 12 let později, dala osudnému dnu spojenému s tragédií už navždy jméno. Den, kdy zemřela hudba.

Trosky letounu Beechcraft Bonanza na místě havárie | Foto: Wikimedia Commons, Civil Aeronautics Board, volné dílo

„But february made me shiver, with every paper, I'd deliver, bad news on the doorstep, I couldn't take one more step,“ zpívá se v písni American Pie, kterou složil a v roce 1971 vydal na stejnojmenném albu americký zpěvák a skladatel Don McLean. Volně přeložit lze tato slova asi takto: „Leč v únoru mě popad třas, s listy, co jsem roznes zas, ty špatné zprávy na prahu, i krok by mě stál námahu.“

Don McLean - American Pie:

Zdroj: Youtube

Píseň, jež se dočkala řady cover verzí, z nichž nejznámější je asi ta od Madonny, byla McLeanovou reakcí na chmurný zážitek z dětství. Tehdy mu bylo 13, ve čtvrti New Rochelle v New Yorku si přivydělával doručováním novin – a poprvé se dozvěděl o tragické letecké havárii, při níž zahynuli tři slavní rokenroloví muzikanti naráz: Buddy Holly, Ritchie Valens a Jiles Perry Richardson, známější pod přezdívkou The Big Bopper.

„Nesl jsem právě balík místních novin Standard-Star. Byly svázány provázkem, a když jsem ho přeřízl a balík otevřel, bylo to na titulní stránce,“ vzpomínal McLean v roce 2009 na stránkách časopisu Rolling Stone v článku Poslední dny Buddyho Hollyho. Co se ten osudný den v devětapadesátém roce vlastně stalo?

Zima v autobuse

Lídr mladé rokenrolové kapely, v té době dvaadvacetiletý Buddy Holly, naplánoval na začátek roku 1959 velké hudební zimní turné po Středozápadě, nazvané Winter Dance Party Tour. Kromě své skupiny, skládající se z Waylona Jenningse, Tommyho Allsupa a Carla Bunche, k němu přizval také několik dalších tehdejších mladých hvězd na vzestupu: konkrétně Valense, Richardsona a vokální skupinu Dion and the Belmonts.

„Vznáší se to a není to letadlo,“ nahlásil začínající pilot kontrolní věži záhadný předmět. Pak se ještě ozval škrabavý kovový zvuk a vysílání ustalo. Navždy:

Vznáší se to a není to letadlo. Zmizení Fredericka Valentiche je plné podivností

Bohužel muzikanty poměrně záhy zradil najatý zájezdový autobus a zimní počasí. V autobuse totiž v krutých amerických mrazech selhalo topení a všichni hudebníci tak byli na kost promrzlí. Richardson si uhnal chřipku, devatenáctiletý Carl Bunch utrpěl dokonce omrzliny a musel zůstat v michiganské nemocnici Ironwood – těsně za hranicí státu Wisconsin, kde skupiny předtím vystoupily hned ve třech městech, v Kenoshe, v Eau Claire a v Green Bay. Bunch nemohl tušit, že mu jeho zranění s velkou pravděpodobností zachrání život.

Otrávený tím, jak se turné vyvíjí, změnil Buddy Holly cestovní plán. Po vystoupení v Clear Lake v Iowě, kde se hudebníci představili 2. února 1959 v tanečním sále Surf, se rozhodl pokračovat se svou kapelou letadlem.

Madonna - Amerian Pie:

Zdroj: Youtube

Vyhrál svou smrt hodem mincí

Manažer turné Anderson sehnal lehký letoun Beechcraft Bonanza, který měl hned po představení transportovat Hollyho kapelu do Moorheadu, kde mělo být další vystoupení. Ještě před odletem ale došlo v osazenstvu na palubě letounu k pár změnám.

„Chřipkou trpící Richardson přesvědčil člena kapely Waylona Jenningse, aby mu přenechal v letadle své místo, a Ritchie Valens si o další místo hodil s Tommym Allsupem mincí a vyhrál,“ píše History Channel.

Katastrofu letu Aeroflot 141 v únoru roku 1973 nepřežilo 60 lidí. Mezi oběťmi mohla být i zpěvačka Eva Pilarová:

Let Aeroflot 141: Tragédii, kdy mohla zemřít i Eva Pilarová, dodnes provází mýty

Byla to neobyčejně krutá ironie osudu: zatímco Bunchovi smůla a omrzliny zachránily život, Valensovi jeho úspěšná sázka na štěstěnu vynesla smrt.

Po ukončení večerní show odvezl Anderson Hollyho, Valense a Richardsona na nedaleké městské letiště v Mason City. Pro dobu odletu bylo hlášeno slabé sněžení, viditelnost asi 10 kilometrů a vítr o rychlosti 8,9 až 13,4 m/s. Počasí se navíc mělo na plánované trase zhoršovat, tahle informace se však k pilotovi letounu Robertu Petersonovi už zřejmě nedostala.

Pětapadesát minut po půlnoci 3. února 1959 letoun odstartoval. Do katastrofy zbývalo pár minut.

Náraz do země

Letoun po startu vystoupal do výšky asi 340 metrů, potom se stočil doleva na severozápad a ztratil se řídící věži z očí. Kolem jedné se měl Peterson věži ozvat, to už ale neudělal. Právě totiž došlo k neštěstí. Ani ne 10 kilometrů od letiště narazila Bonanza, stále ještě v točivém manévru, vysokou rychlostí (později odhadnutou na 270 km/hod) přímo do terénu. Náraz nedal nikomu na palubě ani tu nejmenší šanci.

Letoun Bonanza podobný tomu, jenž se stal osudným rokenrolovým zpěvákůmZdroj: Wikimedia Commons, Bill Larkins – Beech 35 N3188V Jan1949, CC BY-SA 2.0

„Červený Beechcraft B35 Bonanza narazil do zmrzlé země. Pravé křídlo vyhloubilo 15 centimetrů hlubokou a 17 metrů dlouhou brázdu, v níž se rozpadlo na kousky látky a kovu. Trup tvrdě poskakoval, převaloval se a trhal se ještě dalších více než 150 metrů. Příď letadla, rám dveří i ocasní kužel se rozbily a rozmetaly, až to, co zbylo z letadla, konečně spočinulo na plotu z ostnatého drátu, obklopujícího konec dlouhého prázdného kukuřičného pole. Bylo těsně po jedné hodině ráno. Tělo pilota zůstalo hluboko uvnitř zkroucené hmoty. Venku ležela těla tří mladých mužů, vymrštěných z letadla rychlostí více než 240 kilometrů za hodinu. Všechny hned zabil náraz, jejich těla i hlavy byly rozbité,“ píše Michael Hall z měsíčníku Texas Monthly v článku Noc, kdy zemřela hudba.

Vyšetřování ukázalo, že i když měl Peterson za sebou 52 hodin výcviku letu podle přístrojů, složil pouze písemnou zkoušku a nebyl ještě způsobilý k létání za podmínek, které orientaci pouze pomocí přístrojů vyžadovaly. Právě takové ale onu osudnou noc nastaly: kombinace nočního času a nízké oblačnosti způsobily, že vůbec nebyl vidět horizont, což ještě umocnil fakt, že trasa letu vedla nad řídce osídlenou oblastí, kde nebyla žádná pozemní světla.

Jde o jeden z nejznámějších světových příběhů boje o přežití, k nimž ve 20. století došlo. Uruguajský ragbyový tým musel v Andách bojovat o přežití:

Přežili pád letadla i lavinu. V horách museli jíst mrtvé, aby se zachránili

Vyšetřovatelé poukázali také na to, že Peterson neměl dostatečné informace o počasí, protože mu nikdo dostatečně nezdůraznil, že se viditelnost na jeho trase bude zhoršovat. Hlavní odpovědnost však spočívala na pilotovi: podle závěru vyšetřování bylo příčinou katastrofy jeho nerozumné rozhodnutí pokusit se o let vyžadující dovednosti, které neměl.

Tragédie se zapsala černým písmem do dějin světové hudby podobně, jako historii české pop-music poznamenala katastrofa letu Aeroflot 141 v únoru roku 1973, kdy po havárii letadla nedaleko přistávací dráhy v Praze-Ruzyni zahynulo 66 lidí včetně členů doprovodné kapely zpěvačky Evy Pilarové.

Sama zpěvačka však měla na rozdíl od Buddyho Hollyho štěstí, protože se z turné vracela jiným spojem.