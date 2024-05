Jako černá či škaredá středa se obvykle označuje jeden ze dnů velikonočního týdne nebo z období příprav na Velikonoce. Americké město St. Louis si však tento pojem už 50 let spojuje s datem 29. května 1974. Ten den zabil ve městě úder blesku čtyři studentky prvního ročníku místní katolické střední školy. Další obětí byla 31letá golfistka. Osudnou se všem stala chyba, že se před bouřkou ukryly pod stromy.

Měl to být pohodový den plný dychtivého očekávání prázdnin, protože na 29. května připadal poslední den zkoušek na místní katolické střední škole Johna F. Kennedyho. V roce 1974 se však tento den proměnil v jednu z nejhorších tragédií v historii školy. V tragédii, která se jen při troše štěstí nemusela stát.

Čtyři životy naráz

K neštěstí došlo chvíli před polednem. Čtyři studentky prvního ročníku školy, 14letá Diane M. Jaasová a tři 15leté dívky Katherine M. Ohlsenová, Annette M. Ruderová a Margaret Toellneová se v té chvíli nacházely nedaleko školy. Zastavily se v mlékárně a pak zamířily domů, aby oslavily konec školního roku.

Nebyly ještě ani 200 metrů od školy, když je zastihla náhlá bouřka spojená s přívalovým lijákem. Aby unikly nejhoršímu, schovaly se pod nejbližší shluk stromů. Jenže do jednoho ze stromů vzápětí udeřil blesk.

Tragédii bohužel nikdo nesledoval. Mrtvá těla dívek byla nalezena až o tři hodiny později. „Policejní náčelník Don F. Petri z Manchesteru na předměstí St. Louis uvedl, že těla byla nalezena asi tři hodiny poté, co dívky zemřely. V té chvíli se nacházela poblíž stromů poškozených bleskem. Na místě nebyli žádní svědci,“ uvedl krátce po tragédii americký deník The New York Times.

Smrt na golfovém hřišti

A jakoby vší té hrůzy ani přes ztrátu čtyř mladých lidských životů nebylo dost, udeřil smrtonosný blesk ten den ještě jednou. Tentokrát zasáhl strom na golfovém hřišti – a i pod tímto stromem se rozhodly najít úkryt dvě golfistky.

Jedenatřicetiletá Robert Rozanskiová si vyrazila zahrát spolu se stejně starou spoluhráčkou George N. Gerhartovou mladší na veřejné golfové hřiště Paddock Country Club, nacházející se ve čtvrti Black Jack na severním předměstí St. Louis. Když se přihnal liják, schovaly se obě pod stromem.

Rozanskiovou srazil úder blesku do bezvědomí, Gerhartovou naštěstí jen lehce popálil. Dokázala tak přivolat pomoc a obě ženy byly převezeny do Křesťanské severozápadní nemocnice. Bohužel, vážněji zasaženou golfistku se ani přes veškerou péči lékařů nepodařilo zachránit, po devíti hodinách zemřela. Gerhartové v nemocnici ošetřili popáleniny a ještě týž den ji pustili domů.

Stromy a blesky

Proč jedna žena přežila a druhá zemřela a proč dívky zahynuly všechny naráz? Rozhodovalo asi to, kde která v danou chvíli stála.

„Blesk jde cestou nejmenšího odporu. Může se stát, že při zasažení nechráněného stromu projde částí kmenu, potom strom opustí a ‚přeskočí‘ na jiný, vodivější strom, objekt, osobu či zvíře. Tento jev se nazývá ‚postranní blesk‘,“ uvádějí autoři studie Stromy versus blesky E. Thomas Smiley, A. William Graham mladší a Scott Cullen. Právě postranní blesk je podle nich nejčastější příčinou smrti lidí nebo zvířat, kteří se při bouřce ukrývají pod stromy.

„Když blesk opouští nechráněný strom skrze kořeny, rozptýlí se do půdy. Jak se náboj rozšiřuje, na povrchu půdy vzniká značný rozdíl v elektrickém potenciálu, tzv. krokové napětí. Pokud zrovna na tomto místě stojí člověk nebo zvíře, zásah elektrického proudu, který projde jejich tělem – jednou nohou vzhůru, druhou dolů – může být také smrtelný,“ dodávají autoři studie.

Blesky přitom každý rok zasáhnou tisíce stromů. „Odhaduje se, že v Severní Americe ročně udeří 100 milionů blesků. Právě ve Spojených státech je blesk největším přírodním škůdcem majetku a ročně zabije přibližně 80 lidí. Každý rok jsou zasaženy i tisíce stromů v lesních porostech, blesky ale ničí i stromy rostoucí mimo les. Stromy ve městě, zasažené bleskem, představují potenciální riziko pro lidi a jejich majetek,“ konstatují dále Smiley, Graham a Cullen.

Jinými slovy, úkryt pod osaměle stojícími stromy či shlukem stromů je jedno z nejhorších a nejrizikovějších rozhodnutí, jaká můžete za náhlé bouřky udělat.

Smuteční mše

Za mrtvé dívky byly hned druhý den odslouženy dvě smuteční mše. Jednu vedl přímo správce Kennedyho katolické školy, reverend Richard L. Neumann. „Když bohoslužba skončila, byl mladý, zjevně pohnutý kněz v slzách,“ poznamenal v dobové reportáži na titulní straně místní deník St. Louis Post-Dispatch.

„Na každou mši se tísnily v posluchárně stovky studentů. Obě mše byly uspořádány tak, aby se jich všichni mohli zúčastnit bez narušení harmonogramu zkoušek. Všechna místa byla obsazena a mnoho mladých lidí ještě stálo podél zdi. Jejich mladé hlasy naplnily hlediště, když za doprovodu kytary, na kterou hrála dívka ze studentského sboru, zazpívaly dva chvalozpěvy,“ pokračovala reportáž.

Vzhledem k tomu, že všechny čtyři zabité dívky chodily do katolické školy a všichni přítomní byli věřící, musel se kněz ve svém smutečním projevu vypořádat i s otázkou, jak mohl Bůh něco takového dopustit, respektive jak to mohl udělat – protože zásah bleskem skutečně působil spíše jako biblický projev Božího hněvu než jako přírodní katastrofa. Ale proč by si měl Bůh svou zlost vybíjet tak krutým způsobem na čtyřech nevinných mladých lidech?

„V mnoha ohledech žádné odpovědi neexistují. Jako křesťané a Ježíšovi následovníci víme, že se za nás i za ty čtyři dívky, které tu ještě včera byli s námi, modlil. Ony nyní vidí slávu Boží. Jsou spaseny. I v našem zármutku je Bůh naše naděje,“ vyrovnal se s tímto problémem kněz.