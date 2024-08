Zdroj: Wikimedia Commons, Priest, L C (Lt), Royal Navy official photographer, volné dílo

Osud tomu chtěl, že hned dva vynikající čeští vojáci z doby 2. světové války nesli velmi podobné jméno. Jedním byl generál Karel Kutlvašr, velitel Pražského povstání – a tím druhým legendární noční stíhač v britském Královském letectvu (RAF) Karel Miloslav Kuttelwascher přezdívaný Kut. Před 65 lety zemřel v anglickém městě Truro. Do Anglie se vrátil z osvobozené republiky už v roce 1946, když viděl nástup komunistů.

Vůbec nejefektivnější český stíhač v RAF se narodil 23. září 1916 ve vesnici Svatý Kříž (dnes součást Havlíčkova Brodu) jako třetí ze šesti dětí inspektora Československých státních drah Josefa Kuttelwaschera a jeho ženy Kristiny, rozené Kerberové.

Vystudoval tříletou obchodní školu v Německém Brodě (dnešní Havlíčkův Brod), ale už od dětství jej to táhlo k letadlům. Po škole sice nastoupil praxi obchodního příručího u firmy Duda, která zřizovala mlýny na Kladensku, ovšem při první příležitosti, týden po svých osmnáctinách, se přihlásil k letectvu.

| Video: Youtube

Po absolvování pilotní školy v Prostějově, kde létal na školních typech Letov Š-118 a Praga BH-39, byl přiřazen na letiště Praha-Kbely k leteckému pluku T. G. Masaryka, kde prodělal stíhací výcvik, poté sloužil u 32. stíhací letky téhož pluku v Hradci Králové.

Na cestě do války

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Karel Kuttelwascher.Jako řada jiných československých vojáků se nesmířil s okupací Československa z března 1939, a v červnu téhož roku přešel hranice do Polska, odkud ještě před vypuknutím 2. světové války pokračoval do Francie, kde se formovalo české vojsko v exilu.

„Do Francie odplul s početnou skupinou vojáků a letců z přístavu Gdyně parníkem Castelholm 26. července 1939. Tak jako většina československých vojáků a letců podepsal přihlášku do Cizinecké legie, neboť v době míru nemohla Francie přijmout cizince do své armády. Putoval k 1. pluku Cizinecké legie v alžírském Sidi-bel-Abbés, kde se musel podrobit tvrdému pěšímu výcviku,“ uvádějí o něm webové stránky Prahy 14.

Po německém přepadení Polska a vstupu Francie a Velké Británie do války byl spolu s ostatními letci na základě předchozího příslibu z legie uvolněn a poslán na základnu v Chartres. Tam ho přeškolili na francouzské stíhačky, přičemž si dokonale osvojil stroj Morane Saulnier MS.406.

Na frontu byl odeslán týden po německém vpádu, 17. května 1940, a byl přidělen ke stíhací skupině III/3 na letišti Beauvais-Tillé, kde se sešel s početnou skupinou československých stíhačů.

Z Francie do Británie

Už dva dny po tomto přidělení se podílel spolu s dalšími dvěma stíhači na sestřelení německého bombardéru Heinkel He 111 poblíž Estrées-St. Denis.

O další dva dny později se jednotka přesunula na letiště Cormeilles-en-Vexin, kde byla přezbrojena na stroje Dewoitine D.520 C.1, s nimiž se Kuttelwascher pravděpodobně zúčastnil dalších sestřelů.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Devon S A (Mr), Royal Air Force official photographer, volné dílo zoom_in Piloti československé 310. stíhací perutě v roce 1940.

„Ve Francii nalétal celkem 10 operačních hodin, ale údaje o jím dosažených úspěších jsou značně rozporuplné. Sám pro sebe si nárokoval šest sestřelů, ale to bude zřejmě omyl. Spíše jde o počet absolvovaných utkání. Inspektorát československého letectva během války uvedl, že Kuttelwascher ve Francii sestřelil dva nepřátelské letouny, francouzské záznamy jej však dokonce uvádějí jako pilota bez sestřelu. Dopisovaly se ale až dodatečně a jsou z tohoto důvodu neúplné,“ uvádějí stránky Prahy 14.

Po porážce Francie opustil Kuttelwascher její služby 1. července a na lodi se dostal do Velké Británie.

V Británii

V září 1940 byl odeslán k přeškolení na Hawker Hurricane k 5. OTU v Aston Downu, do hlavní fáze bitvy o Británii tak již neměl možnost zasáhnout (stěžejní střetnutí této bitvy byla vybojována v polovině září 1940).

Svého prvního úspěchu v řadách RAF dosáhl 2. února 1941, kdy pravděpodobně sestřelil nepřátelskou stíhačku Messerschmitt Bf 109. Právě s těmito německými stroji se nejčastěji střetával. „Během roku 1941 zničil tři Messerschmitty Bf 109,“ píšou o něm webové stránky Čeští RAFáci.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Arpingstone, volné dílo zoom_in Hawker Hurricane sériového čísla PZ865 s kamufláží letounu číslo BE581, na kterém létal Karel Kuttelwascher.

V té době Kuttelwascher létal na stíhacích letounech Hurricane Mk.IIA, na něž jeho jednotka přešla v únoru toho roku. V roce 1942 se v Anglii oženil s Ruby Thomasovou a měl s ní tři děti.

V únoru 1942 byl také povýšen do hodnosti Flight Lieutenant (český ekvivalent je kapitán letectva, pozn. red.), načež jeho jednotka přešla na nový typ leteckých operací – noční útoky nad Francií. Kuttelwascher létal s letounem Hawker Hurricane Mk.IIC a rychle se stal jedním z nejlepších nočních stíhačů perutě. „Kuttelwascher zaznamenal při těchto nebezpečných akcích 15 jistých vítězství, přičemž tři Heinkely He 111 sestřelil u letiště St. André v noci ze 4. na 5. května během pouhých čtyř minut,“ píšou Čeští RAFáci. Letcovy úspěchy při nočních letech mu vynesly další čestnou přezdívku „noční jestřáb“.

V červenci roku 1942 byl „Kut“ na vlastní žádost přidělen ke 23. noční stíhací peruti na základně RAF Ford v Západním Sussexu, kde se však už v boji s nepřítelem nesetkal. Začátkem října 1942 byl přidělen ke štábu Inspektorátu československého letectva v Londýně a v červnu 1943 ho poslali na půlroční misi do USA. Po návratu do Velké Británie v prosinci 1943 byl převelen k nebojové 32. jednotce mechaniků v jižním Walesu, kde sloužil až do konce války.

Během bojů i tak dosáhl 18 potvrzených sestřelů, což bylo nejvíce mezi českými piloty. Pětkrát jej vyznamenali Československým válečným křížem (1939), obdržel i vyznamenání Záslužný letecký kříž se stuhou a francouzský válečný kříž – Croix de guerre.

Pryč od komunistů

Po skončení války se Kuttelwascher vrátil 18. srpna 1945 do Československa, kam za ním přicestovala i jeho manželka Ruby se dvěma dcerami Verou a Mari. Ta se však s existencí v Československu nesžila a v lednu 1946 se vrátila do Anglie.

Karel Kuttelwascher, který s obavami sledoval rostoucí moc Komunistické strany Československa pod sovětským dohledem ve znovuobnovené republice, ji v květnu 1946 následoval. V roce 1951 se však rozvedli.

Od listopadu 1946 létal jako civilní pilot u British European Airways, v roce 1955 začal podnikat, ale nadále létal. V roce 1956 byl povýšen do hodnosti kapitána RAF.

Brzy poté jej však začaly pronásledovat zdravotní problémy se srdcem. „Čtrnáct let po skončení války, o jejíž vítězný konec pro Československo se významnou měrou zasloužil, v srpnu 1959 na dovolené v Cornwallu po dvojnásobném infarktu zemřel. Jeho hrob leží v Uxbridge u Londýna,“ píše Flying Revue.

Dne 8. května 2000 byl Karel Kuttelwascher in memoriam povýšen do hodnosti brigádního generála. V srpnu roku 2008 mu byla v předvečer 50. výročí jeho úmrtí odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v havlíčkobrodském Svatém Kříži. V roce 2016 mu byl udělen Řád Bílého lva I. třídy.