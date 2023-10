Okleštěná Československá republika čelila záhy po postoupení Sudet Hitlerovi v říjnu 1938 obrovskému přílivu uprchlíků z pohraničí, nejenom Čechů, ale také židovských a dokonce i některých protifašistických československých občanů německé národnosti. A nezvládala to úplně se ctí.

Adolf Hitler se vrací 1. října 1938 z jednání v Mnichově a zdraví se se svými ministry. Vpravo za ním stojí německý polní maršál Hermann Göring | Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-H13039, CC-BY-SA 3.0

Vyhánění Čechů a Židů z pohraničí začalo hned po podepsání mnichovské dohody. V první vlně utečenců byli především státní zaměstnanci (finanční stráž, úředníci, pošťáci, policisté), kteří přišli o práci doslova přes noc, protože čelili ze strany Němců největší nenávisti. Odcházeli ale i dělníci, živnostníci, zemědělci a jiní zaměstnanci.

České obyvatelstvo, které v pohraničí zůstalo (asi 319 tisíc Čechů), se ocitlo v postavení národnostní menšiny bez národních práv. Byly zrušeny všechny české politické strany a spolky, jejich majetek propadl ve prospěch Říše. V úředním styku byl zakázán český jazyk, česky se nesmělo mluvit ani na veřejnosti a v dopravních prostředcích.

Mnichovská dohoda měla přinést mír. Vedla však k nejhorší válce lidské historie

Češi nesměli pracovat ve státní správě, nesměli vykonávat politické funkce, a to ani na obecní úrovni. Postupně byly zrušeny všechny české noviny i české rozhlasové vysílání, nesměly se tisknout české knihy ani promítat české filmy. Dokonce ani čeští ochotníci už nesměli hrát divadlo. Také fotbalová utkání, taneční zábavy, poutě, veřejná procesí i kázání a bohoslužby v češtině se postupně zakazovaly. Skončila většina českých veřejných knihoven, české střední školy byly zavřeny, počet základních škol se zredukoval.

Češi měli nevýhodu na trhu práce, drobné české podniky likvidoval hospodářský tlak a český zemědělský majetek byl konfiskován. Místy Češi nadále čelili otevřenému teroru. To vše vyvolávalo tlak na úprk dalších tisíců lidí z pohraničí směrem do vnitrozemí. A jejich absorbování neprobíhalo nijak hladce.

Kdo je přesídlenec?

Přestože bylo předmnichovské Československo známé jako tolerantní země, v níž poměrně rychle nacházely útočiště tisíce pronásledovaných, prchajících z nacistického Německa, už tehdy bránilo ve vstupu polským Židům a komunistům – a to i přesto, že pomoc uprchlíkům z fašistického Německa byla součástí jeho zahraniční politiky.

Ani po zabrání Rakouska Hitlerem nedovolovali českoslovenští pohraničníci židovským uprchlíkům vstup do země a zaháněli je zpátky, zatímco příslušníci české menšiny ve Vídni takové problémy při vstupu na československé území neměli.

Hitler se v říjnu 1938 zdraví s dělníky budujícími německé opevnění na západní hraniciZdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-2004-1202-501, CC-BY-SA 3.0

Za tzv. druhé republiky pak pod vlivem Německa a také v důsledku mnichovské deziluze českého národa, který hledal viníka za prožité zklamání, antisemitismus doslova eskaloval. Projevilo se to silně i na uprchlické krizi: československé úřady stanovily po Mnichovu velmi úzkou definici „přesídlenců“, jež byly ochotny vpustit přes zřizovanou demarkační čáru, přičemž židovští a němečtí uprchlíci byli nejčastější skupinou, kterou vracely zpět.

„Například v Českých Budějovicích, kam se po mnichovské dohodě uchýlilo značné množství uprchlíků, byl 8. října všem německým a židovským uprchlíkům doručen výměr, který jim nařizoval vrátit se během 24 hodin do svých původních domovů,“ uvádí portál Holocaust.cz.

V zemi nikoho

Tato situace pokračovala také po známé „křišťálové noci“, tedy protižidovském pogromu, jenž se odehrál v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v Německu, Rakousku a v Sudetech a vyvolal novou židovskou uprchlickou vlnu.

Československé ministerstvo vnitra tehdy nařídilo všem svým podřízeným úřadům, aby přes demarkační čáru nepouštěly Židy, nemající domovské právo na zmenšeném československém území. A protože tyto uprchlíky odmítaly opětovně vpustit do země i německé orgány, putovali tito lidé bezcílně zemí nikoho mezi českými a německými pohraničníky.

Novináři jako hybatelé dějin. Připomeňte si deset zpráv, které změnily historii

„12. listopadu byla na demarkační čáru u Terezína dopravena pětičlenná rodina Josefa Metzgera pocházející původně z Eberfeldu u Kolína nad Rýnem. Metzger se vykázal pro celou rodinu osvědčením o československém občanství a domovským právem ve zmenšeném státním území. Přesto byla celá rodina poslána zpátky – stačilo, že jeho třináctiletá dcera neměla řádný cestovní pas. Po několika hodinách byli však Metzgerovi z německé strany opět vráceni na československé území a teprve na nařízení ministerstva vnitra vpuštěni do země,“ popisuje jeden takový příklad portál Holocaust.

Obdobné excesy se odehrávaly i na slovensko-maďarské hranici. Její nové vymezení vídeňskou arbitráží, k němuž došlo 2. listopadu 1938, znamenalo pro Slovensko územní ztráty, jež Slováky ponížily a vyvolaly u nich antisemitskou reakci: slovenské úřady tak vyvezly násilím několik set Židů, většinou bez státní příslušnosti nebo cizí státní příslušnosti, na maďarskou hranici. Protože je maďarské úřady nechtěly přijmout, museli tito lidé několik týdnů v bídných podmínkách tábořit v zemi nikoho.

Případ Sokol

Antisemitské nálady se překvapivě částečně dotkly i některých organizací, jejichž minulost si jinak zaslouží plný respekt a které opakovaně přinášely v boji za existenci a obnovu samostatného a demokratického československého státu jedny z největších obětí; například českého Sokola.

Za první světové války představovali členové Sokola, původně tělovýchovné organizace, jež se ale rychle stala centrem českého kulturního i společenského života, naprosto klíčovou a převažující bojovou složku československých legií, což po válce zhodnotil Tomáš Garrigue Masaryk známými slovy: „Bez sokolů by nebyly legie, bez legií by nebylo Československo.“

Bitva na Bajkale: Čechoslováci měli svou flotilu. Svedli jediný námořní souboj

Za první republiky se stal Sokol opravdu celonárodní organizací, kdy se celkový počet jeho členů blížil k milionu. „Sokolští sportovci se stali páteří reprezentačních výběrů mladého státu a na jejich konto jde také zisk většiny předválečných československých olympijských medailí,“ upozorňuje Česká obec sokolská na svých stránkách. Odkazem na význam Sokola v tomto období jsou také tehdy vybudované a většinou dodnes fungující populární sokolovny, které lze najít téměř v každé obci v republice.

Právě sokolovny se v roce 1938 staly ve vnitrozemí místy, která se nejčastěji proměňovala v první útulky pro uprchlíky. Na druhé straně se však i v Sokolu začaly projevovat názory a nálady ovlivněné antisemitsky naladěnou pomnichovskou atmosférou. „Smutným jevem, který se v řadách České obce sokolské (ČOS) vyskytoval, stejně jako ve společnosti, bylo ostrakizování Židů. V ČOS se to projevovalo vylučováním Židů z některých jednot, které probíhalo formou veřejného zostuzení,“ uvádí s odkazem na Národní archiv Martin Šmakal v práci Protinacistický odboj členů České obce sokolské v Protektorátu Čechy a Morava.

Budeme se bránit, řekl v roce 1938 za potlesku Milan Hodža. Vše ale bylo jinak

Do pražské centrály Sokola chodily i návrhy některých sokolských žup, že je třeba ihned vypovědět z československého území všechny Židy a Němce, kteří se sem přistěhovali jako uprchlíci z Německa a Rakouska, a všechny Židy a Němce, kteří až dosud žili v okresech nyní postoupených Německu.

Je však třeba dodat, že postoj sokolů se okamžitě zásadně proměnil po 15. březnu 1939, kdy zbytek okleštěného Československa obsadila hitlerovská vojska. Kromě vytvoření vlastní odbojové organizace Obec sokolská v odboji se sokolové zapojili aktivně do činnosti všech odbojových organizací, jež vznikly, a ani přes systematické zatýkání členů svého vedení i funkcionářů jednotlivých sokolských žup a jednot jejich odboj nikdy neustal. Sokolskou účast najdeme snad u všech odbojových akcí včetně té nejvýznamnější, tedy likvidace Reinharda Heydricha, kde úkryt parašutistů zajišťovala odbojová síť složená převážně právě ze sokolů. Sokoly bylo také mnoho československých vojáků, kteří odešli bojovat proti Hitlerovi do zahraničí.

Uprchlická vlna

Je potřeba také uvést, že i přes protiuprchlické a zvláště pak antisemitské vášně, které se v pomnichovské republice začaly projevovat, se celé území zmenšeného státu přece jen muselo vyrovnat s obrovskou uprchlickou vlnou.

Podle oficiální statistiky uprchlo z pohraničních oblastí do československého vnitrozemí celkem 171 401 uprchlíků, z toho 141 037 české národnosti, 10 496 Němců a 18 673 Židů. Rozsahem neměla vlna uprchlíků, kterou musela takzvaná druhá republika absorbovat, v moderních českých dějinách obdoby.

Čeští uprchlíci z pohraničí, říjen 1938Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Zásadním přelomem v uprchlické politice státu se stalo zřízení Ústavu pro péči o uprchlíky, jež vláda schválila 11. listopadu 1938. Zatímco do té doby se péče o uprchlíky považovala za dobrovolnou a privátní záležitost uprchlických výborů, nyní převzal odpovědnost za jejich ubytování, stravování, ošacení a zaměstnání stát. Důvodem byl zejména obrovský příliv příslušníků české menšiny z bývalého pohraničí, jež chtělo okleštěné Československo co nejrychleji reintegrovat do společnosti.

První noci po atentátu byly plné hrůzy. Parašutistům pomohly odvážné české ženy

To ale neplatilo pro uprchlé Němce a Židy, po nichž se chtělo co nejrychlejší vystěhování do zahraničí. Už od svého založení proto Ústav pro péči o uprchlíky spolupracoval prostřednictvím svého vystěhovaleckého odboru s židovskými pomocnými organizacemi a s Palestinským úřadem.

Ze země, která v druhé polovině 30. let představovala azyl pro řadu utečenců před hitlerovským režimem, se tak Československo po Mnichovu změnilo v zemi, jež tyto uprchlíky produkovala.