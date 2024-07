Byl to její nejmilejší bratr. Vévoda Karel Teodor Bavorský byl mladším sourozencem slavné rakouské císařovny Alžběty Bavorské, zvané Sisi. Na rozdíl od většiny sester a bratrů zažil štěstí v lásce, a to hned dvakrát. Nešťastná smrt jeho první ženy ho inspirovala, aby se odhodlal k ve své době skutečně nečekanému rozhodnutí. Deník přináší další díl seriálu o bratrech císařovny Sisi.

Když se řekne sousloví prestižní povolání, mnoha lidem mezi prvními vyskočí na jazyk slovo lékař. Byly ale i doby, kdy v určitých společenských vrstvách znamenalo stát se lékařem jistý společenský pád.

Na vlastní kůži si takové reakce okolí vyzkoušel také nejmilejší bratr slavné rakouské císařovny Sisi, Karel Teodor. Když tento bavorský vévoda sdílel svůj záměr studovat medicínu s rodinou, jeho blízcí si většinou poklepali na čelo - dědic rodu si chce zvolit měšťanské povolání! Karla Teodora to ale neodradilo - stal se významným oftalmologem, navíc ke všem pacientům přistupoval stejně, bez ohledu na jejich postavení.

Celkově se dá říct, že jako jeden z mála sourozenců Sisi prožil Karel Teodor šťastný a spokojený život - ovšem až na jednu výjimku, která však přispěla k jeho rozhodnutí stát se lékařem. Vévodův příběh přináší další díl seriálu Deníku o bratrech Sisi.

Příběhy bratrů Sisi Bouřlivý životní příběh slavné rakouské císařovny Alžběty Bavorské zvané Sisi zná i díky mnoha filmovým a seriálovým ztvárněním skoro každý - často i ti, kdo se o historii příliš nezajímají.

Neméně zajímavé a napínavé ale byly také příběhy Alžbětiných sourozenců, kteří zůstali v jejím stínu.

Bratři a sestry Sisi zažívali velké životní pády, přicházeli o říše, trpěli v nešťastných manželstvích, užívali si nemanželské milenecké vztahy, přiváděli na svět nemanželské potomky. Deník.cz jejich příběhy přinesl v seriálu o sestrách Sisi a aktuálně přináší seriál o bratrech Sisi. Věděli jste, že nejstarší bratr Sisi Ludvík Vilém Bavorský se všeho vzdal kvůli vztahu s herečkou a jeho bouřlivý rozvod s druhou manželkou řešil dobový bulvár až v Americe? Nebo že Alžbětina sestra Marie Bavorská se stala celoevropsky opěvovanou hrdinkou, když se zbraní v ruce před revolučními vojsky bránila pevnost, kde pobývala i se svým manželem? Či že nejmladší sestra Sisi Žofie Bavorská uhořela zaživa při jedné z nejděsivějších tragédii v dějinách Paříže? Tyto a mnohé další příběhy čtěte na webu denik.cz.

Zbožňovaný Kdákal

Vévoda Karel Teodor Bavorský se narodil dva roky po Sisi, konkrétně v srpnu 1839 (příští měsíc tudíž od jeho narození uplyne 185 let). Byl v pořadí pátým dítětem bavorského vévody Maxmiliána a jeho manželky Ludoviky Vilemíny; když ale vyrůstal, mohl se těšit z přítomnosti jen tří starších sourozenců - bratra Ludvíka Viléma, sestry Heleny (zvané Néné) a sestry Alžběty. Jeho starší bratr Vilém Karel totiž zemřel jako několikaměsíční dítě.

Sourozenci si byli celkově velmi blízcí, všechny děti měly dobrý vztah především s matkou. Karel Teodor měl ale přesto v Ludovičiných očích ještě trochu jiné postavení - byl totiž jejím nejoblíbenějším synem. Jak píše autorka knih o Sisi Dagmar Beňaková v publikaci Dopisy od Sisi, Ludovika chlapce pojmenovala po svém, v rodině velmi oblíbeném, nevlastním bratrovi Karlu Teodorovi.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Carl Haag, volné dílo zoom_in Nejmilovanějším bratrem Sisi byl její o dva roky mladší sourozenec Karel Teodor. Na společném obrázku v Possenhofenu pózují i se psem Bummerl

Z bratrů a sester si pak Karel Teodor, v rodině přezdívaný Gackel (v češtině Kdákal nebo někdy i Kohoutek) mimořádně dobře rozuměl se starší sestrou Sisi, což se projevovalo po celý život obou sourozenců - jejich vztahy neochladly ani poté, co se z Alžběty stala rakouská císařovna.

Už jako provdaná žena a matka několikrát navštívila panství, které vlastnil její bratr, třeba aby oslavila narození jeho prvorozeného syna nebo Gackelovy narozeniny. „Byl Alžbětiným důvěrníkem,“ zmiňuje Beňaková.

Životní láska

Jelikož měl Karel Teodor staršího bratra a neočekávalo se, že se po otcově smrti stane hlavou rodiny, zamířily jeho kroky do armády. „V bavorské armádě začal působit v pouhých 14 letech,“ zmiňuje web Adelswelt. Zde měl nejen prodělat pro šlechtice typický vojenský výcvik, ale zdálo se, že navzdory mnoha talentům a inteligenci vojákem zůstane po celý život.

Nejdříve působil v lehké kavalerii, později v jízdním dělostřeleckém pluku. Tyto pozice mu umožňovaly být blízko koní, které - stejně jako jeho sestra Sisi - zbožňoval. „Během svého vojenského výcviku bydlel v místnosti přímo sousedící se stájemi, a i to se mu zdálo daleko od milovaných zvířat; proto údajně nechal zeď probourat,“ píše Dagmar Beňaková v knize Záliby císařovny Sisi.

Když se Karel Teodor dostal do věku na ženění, jeho volba byla velmi snadná. Od dětství znal a miloval saskou princeznu Žofii. Také Gackelova rodina z ní byla nadšená, a tak se v únoru 1865 konala svatba skutečně zamilovaného páru. „Z tohoto nesmírně šťastného svazku vzešla dcera Amélie,“ uvádí web Sisi Schloss.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in První manželka bratra Sisi, vévody Karla Teodora, saská princezna Žofie. Byli velmi zamilovaní a jejich manželství velmi šťastné, Žofie ale po dvou letech svazku onemocněla a zemřela

Manželství ale nakonec vydrželo pouze dva roky. Narození dcery Amélie mimo radosti přineslo i obavy o Žofiino zdraví. Porod ji vyčerpal a objevila se u ní řada zdravotních problémů. Když se pak na přelomu zimy a jara roku 1867 nakazila chřipkou, její tělo tento nápor nevydrželo.

Vévoda medikem

Smrt vroucně milované manželky Karla Teodora zdrtila. Celá rodina měla o něj obavy a doufala, že si najde něco, co jeho žal rozptýlí. Když ovšem svým blízkým řekl, co zamýšlí, všechny to nemile překvapilo. Karel Teodor totiž dal na své tužby a zapsal se ke studiu medicíny. „Vojenství a správa vévodského majetku, který mu v roce 1867 předal jeho otec, ho nenaplňovala. Své životní poslání našel v pomoci trpícím a nemocným lidem,“ uvádí web Sisi Schloss.

V dané době šlo o skandální rozhodnutí - pro šlechtu představovala medicína měšťanské povolání, Karel Teodor byl navíc dědicem rodu (jeho starší bratr Ludvík Vilém se totiž v roce 1860 oženil s herečkou a podmínkou nerovného sňatku mimo jiné bylo, že se vzdá role a nároků hlavy rodiny).

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Joseph Albert, volné dílo zoom_in Mladší bratr Sisi Karel Teodor se v mládí stal vojákem

Vévoda ale šel za svým snem, a to navzdory tomu, že ho spolužáci podezřívali, že je studium medicíny pouze kratochvílí rozmazleného pána, a například na pitevně tak dostával ty nejhorší úkoly. Karel Teodor však vše zvládl. Mimoto se jako šlechtic vyznačoval velkou štědrostí. „Byl ztělesněním pravého aristokrata,“ píše web Deutsche Biographie.

Lékař sloužící všem bez rozdílu

Jako lékař byl opravdu šťastný. A to ještě nebylo vše. Zatímco většina jeho sourozenců trpěla v nešťastných svazcích, on nejenže prožil v mládí jednu velkou lásku, ale čekalo ho druhé manželství, neméně spokojené než to první.

Karla Teodora zaujala mladá portugalská princezna Marie Josefa. Přestože dívce bylo teprve 15 let, byla na svůj věk vyzrálá, s Karlem si dobře rozuměli a oblíbila si ji i jeho dcerka z prvního manželství Amélie Marie. A tak si tehdy už 35letý šlechtic v roce 1874 dovedl o polovinu mladší princeznu k oltáři. Stejně jako v případě prvního svazku, i Marii Josefu si Kdákalova rodina cenila a ráda ji přijala.

Postupně svému muži přivedla na svět pět potomků - jejich dcera Alžběta Gabriela se například v dospělosti stala ženou belgického krále a tedy královnou.

Karlu Teodorovi se v soukromí dařilo, trápily ho však výrazné zdravotní problémy - jako vykašlávání krve -, které si ještě zhoršoval workoholismem. Po čase naznal, že se chce specializovat jako oční lékař. Diplom získal v roce 1880. Postupně otevřel i vlastní kliniku u Tegernského jezera a v Mnichově.

Marie Josefa zapáleně stála po boku svého manžela. „Mladá vévodkyně ho podporovala v práci očního lékaře a asistovala mu při mnoha operacích,“ zmiňuje web Sisi Schloss.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, zeitgenössischer Fotograf, volné dílo zoom_in Bratr Sisi Karel Teodor se svou druhou manželkou Marií Josefou. Když se brali, bylo Marii 15 let, jemu skoro čtyřicet. Přesto bylo jejich manželství šťastné a rozuměli si

Jako oftalmolog se vypracoval ve vyhledávaného a široko daleko uznávaného odborníka. „Provedl operaci šedého zákalu u více než šesti tisíců pacientů,“ podotýká web Sisi Schloss.

Pacienty to k němu táhlo nejen díky vynikajícím výsledkům, ale i díky Karlově empatii. Ošetřil každého bez rozdílu, a nevadilo mu ani, pokud pacient neměl jak zaplatit. V takovém případě jej ošetřil zdarma. „Nemůže se stát, že si bohatí lidé mohou koupit zrak,“ vysvětlil své počínání jednou Karel Teodor.

Upracovaný k smrti

Neustálou prací a vzděláváním a nedostatkem odpočinku si ale své vlastní zdraví ničil Karel Teodor stále víc. „Léta denně neúnavně pracoval na různých místech,“ připomíná také Beňaková v knize Toulky po stopách císařovny Sisi.

Nepomohlo mu ani, když se přestěhoval více na jih. Když pár měsíců po oslavě 70. narozenin vyrazil do lázní Kreuth, bylo jeho zdraví už opravdu velmi křehké. Po lovu u lázní jednoho dne dostal zimnici a nevolnost. Brzy nato zemřel.