Mimomanželské avantýry, někdy dokonce děti, skandály v dobovém tisku, psychické problémy, často smutné životní konce. Nejen manželství rakouské císařovny Alžběty Bavorské, zvané Sisi, bylo nešťastné. Podobně skončila i většina jejích sester a bratrů.

Z osmi bavorských sourozenců, pěti sester a tří bratrů, se šťastného osobního života dočkali jen dva. Konkrétně nejstarší sestra Sisi Helena, zvaná Néné, a nejmladší bratr manželky rakouského císaře Františka Josefa I., vévoda Maxmilián Emanuel. S Amalií se milovali natolik, že když Max předčasně zemřel, jeho manželka ho následovala na věčnost o pouhých pár měsíců později.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Joseph Karl Stieler, volné dílo zoom_in Sedm sourozenců císařovny Alžběty Bavorské, známé jako Sisi, v roce 1854, kdy se vdala. Osudy jejích sester a bratrů byly stejně nešťastné jako císařovnin

„Maxmilián zasvětil svůj život armádě a zemřel relativně mladý, ve věku 44 let na těžké žaludeční krvácení,“ připomíná web Amazing Sisi.

Příběh Maxmiliána Emanuela Bavorského, nejmladšího sourozence císařovny Sisi, uzavírá seriál Deníku o zapomenutých osudech Alžbětiných bratrů a sester.

A na svět přišel Mapperl

Maxmilián Emanuel se narodil jako poslední dítě bavorského vévody Maxmiliána a jeho manželky Ludoviky v prosinci 1849 v Mnichově, tedy jen pár let před tím, než se jeho starší sestra Alžběta stala rakouskou císařovnou. Hoch byl v pořadí desátým dítětem páru, ovšem jeden z jeho starších bratrů zemřel jako roční dítě, a jeden se narodil mrtvý.

Podobně jako jeho starším sourozencům, i svému nejmladšímu dítěti vymyslela matka rodinnou přezdívku. V dokumentech o Sisi tak lze postřehnout, že se mluví o bratrovi zvaném Mapperl. „Mimochodem, v korespondenci Ludoviky se ale dá postřehnout, že synovu přezdívku píše pouze s jedním p,“ poznamenává web autora a historika zabývajícího se Alžbětou Bavorskou a jejími příbuznými, Christiana Seppa.

Dětství nejmladšího hocha v rodině se podobalo prvním létům života jeho starších sourozenců - trávil je v rodinném kruhu, často na zámku Possenhofen. „Nejbližší vztah měl s jen o dva a půl roku starší sestrou Žofií Šarlotou, přičemž o obou se v rodině mluvilo jako o ‚malých‘,“ píše Sepp.

V ohrožení života

Doma si ovšem Mapperl dlouho nepobyl. „Nadchl se pro vojenskou kariéru a k regimentu nastoupil ve věku 16 let,“ připomíná web Sisi Schloss.

Vojákem nebyl dlouho, a už si na vlastní kůži vyzkoušel, co to znamená jít do války. V roce 1866 se ocitl na bitevních polích prusko-rakouské války, konkrétně třeba v bitvě u Kissingenu. „Jak psala v dopise jeho matka Ludovika, ocitl se dokonce v ‚největším ohrožení života‘,“ připomíná historik Sepp.

Nakonec Max vyvázl bez zranění, další válka týkající se Pruska na sebe ale v bouřlivé druhé polovině 19. století nenechala dlouho čekat a vévoda musel jít opět do boje. Tentokrát se dostal do víru prusko-francouzské války, která nastala v letech 1870 a 1871.

„Zítra má Mapperl narozeniny. Necháme za něj sloužit mši. Zdá se, že válka se stále více protahuje. Bůh ví, kdy kluky znovu uvidíme,“ napsala v dopise podle Seppa v prosinci 1870 Mapperlova starší sestra Marie své přítelkyni.

Modlitby pomohly, nejmladší bratr slavné Sisi se v roce 1871 po skončení války vrátil živý a zdravý do Mnichova.

Sisi to zařídí

Nyní ale čekal Maxmiliána Emanuela další velký boj - tentokrát ovšem ne o život, nýbrž o ruku ženy, do níž se hluboce zamiloval.

Už mezi dvěma válkami, v nichž nasazoval svůj život, se tehdy ani na dvacetiletý mladík setkal na svatbě své sestry Žofie s příbuznou svého nového švagra - s o rok starší princeznou Amálií Sasko-Kobursko-Gothajskou. Navenek jejich vztah neměl znamenat žádný problém. City byly vzájemné, oba mladí si byli společenským postavením rovni. „Jenže princezna se již zaslíbila jinému,“ vysvětluje Sepp.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámývolné dílo zoom_in Princezna Amálie Sasko-Kobursko-Gothajská se provdala za nejmladšího bratra slavné Sisi, Maxmiliána Emanuela. Manželství bylo velmi šťastné

Oním Maxmiliánovým sokem v lásce byl princ Leopold Bavorský. Zdálo se, že je situace bezvýchodná, Mapperl měl ale zásadní eso v rukávu - svou starší sestru Alžbětu, rakouskou císařovnu. A rakouské císařovně se neříkalo ne.

„Za této konstelace se jinak obvykle pasivní císařovna chopila iniciativy. Jakmile šlo o blaho některého z jejích sourozenců, okamžitě podala pomocnou ruku,“ píše spisovatelka a znalkyně života Sisi Dagmar Beňaková, s níž Deník v minulosti přinesl několik exkluzivních rozhovorů, ve své knize Dopisy od Sisi.

Sisi celou věc vyřešila šalamounsky - Leopoldovi totiž nabídla jinou nevěstu, kterou princ zkrátka nemohl odmítnout, ani před ní upřednostnit Amálii, aniž by vyvolal společenský skandál. „Sisi Amáliinu nápadníkovi přivedla do cesty vlastní dceru,“ uvádí Sepp.

Mladičká arcivévodkyně Gisela byla partií, jakou těžko najít. A co víc, Sisi tentokrát podporoval i císař František Josef I., který oceňoval postavení a víru ženicha. Oba rodiče pak byli rádi, že se Gisela provdá právě do Bavorska. Leopoldovi se při Alžbětou zorganizovaném setkání v Uhrách opravdu zalíbila.

„Císařovna to zařídila tak, aniž by předtím cokoli řekla, že jsem s mladou arcivévodkyní zůstal sám. To byla rozhodující hodina. Poprosil jsem ji o růži, kterou měla za pasem, a když mi ji dala, položil jsem tu osudovou otázku, jestli má odvahu jít se mnou životem. Půvabně dětským způsobem mi řekla své ano a políbila mě na tvář,“ zaznamenal později Leopold, jehož slova připomíná Beňaková.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Joseph Albert - Biografie Prinz Leopold (Eugen Wolbe), volné dílo zoom_in Rakouská arcivévodkyně Gisela, dcera Sisi a Františka Josefa I., se svou rodinou - manželem Leopoldem Bavorským a jejich čtyřmi dětmi. Sňatek Gisely a Leopolda byl sice politickým svazkem, nakonec ale byli spolu šťastni. Žili spolu 57 let

Sisin plán vyšel. „Na naléhání své matky si tedy Gisela jako šestnáctiletá vzala šestadvacetiletého syna bavorského prince,“ uvádí web mnichovského gymnázia, jehož patronkou byla v době jeho vzniku v roce 1904 právě arcivévodkyně Gisela, a které nyní nese její jméno.

Leopold se tedy provdal za Giselu, a Amálie Sasko-Kobursko-Gothajská zůstala volná pro Alžbětinho milovaného nejmladšího „brášku“ Maxmiliána. „Jejich svatba se konala v roce 1875 ve Vídni,“ píše web Sisi Schloss.

Píseň pro sestru

Rošáda s nevěstami, v níž hrála císařovna Sisi tak zásadní roli, měla nakonec velmi šťastný konec. Přestože šlo o domluvené politické manželství, byl svazek arcivévodkyně Gisely a prince Leopolda velmi šťastný. A těžce vybojované manželství Maxmiliána Emanuela a jeho Amálie snad ještě šťastnější.

Byli si po celý život věrni a hluboce oddáni. „Manželé žili velmi skromně a odloučeně v Mnichově na zámku Biederstein, nemovitosti vlastněné Mapperlovou starší sestrou Helenou. Z tohoto manželství vzešli tři synové, Siegfried August, Christoph Joseph a Luitpold Emanuel. Lidově se jim také říkalo ‚biedersteinští princové‘,“ uvádí web Sisi Schloss.

Život na Biedersteinu byl pro rodinu opravdu idylický. Maxmilián Emanuel se zde mohl věnovat své celoživotní zálibě - hudbě, na kterou měl talent, a to nejen jako hráč, ale i jako skladatel. „Jeho tvorba zahrnuje celkem osm děl - dvě malé klavírní skladby a šest písní pro ‚střední hlas s klavírním doprovodem‘. Minulý rok se mi podařilo získat partituru jednoho z jeho děl, jeho ‚Opus 2‘, který obsahuje tři písně, do sbírky. To, co dělá tuto partituru zvláštní, je ručně psané věnování jeho sestře Žofii: Pro naši drahou Žofii, Biederstein 27. května 1881. Tato oddanost není překvapivá, protože Žofie byla rovněž hudebně nadaná a měla správný hlas, aby mohla zpívat písně svého bratra,“ vysvětluje historik Sepp.

Příčina smrti? Zlomené srdce

Klid si ale Mapperl nemohl vychutnávat dlouho. Psal se rok 1893, a vévodovi zbýval téměř půlrok do 44. narozenin, když se u něj při pobytu v hotelu Strauch ve Feldafingu u Starnbergského jezera objevilo střevní krvácení. Do pár hodin bylo po všem - ukázalo se totiž, že příčina se nachází v žaludku u tepny.

Celá rodina byla smrtí Maxmiliána Emanuela zlomená, nic se ale nemohlo vyrovnat zármutku vdovy Amálie. Zemřela pouhých pár měsíců po svém manželovi. „Oficiálně na jakousi úplavici, ale ve skutečnosti vlastně na zlomené srdce,“ poznamenává web Sisi Schloss.

Nejmladšímu synovi zemřelých manželů byly tehdy pouze čtyři roky. Nakonec ho vychoval Maxmiliánův starší bratr Karel Teodor.