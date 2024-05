Sňatek Alžběty Bavorské zvané Sisi s rakouským císařem Františkem Josefem I. učinil velmi žádoucí partie i z jejích sester. Až na jednu byly ale jejich osudy nešťastné. Také Matyldu Ludoviku Bavorskou rodiče uvěznili v domluveném politickém manželství, které nikdy pořádně nefungovalo. V novém domově v Itálii situaci řešila mileneckým vztahem. To se ale mladé ženě krutě vymstilo.

Tranijská hraběnka Matylda, mladší sestra slavné Sisi. | Foto: Wikimedia Commons, Österreichische Nationalbibliothek, volné dílo

Uvězněná v nešťastném manželství, bez možnosti být s milovaným dítětem. Život mladší sestry slavné rakouské císařovny Sisi Matyldy se tomu sestřinu v mnohem podobal. Měl ale jednu výhodu. Zatímco Sisi trpěla ve Vídni mimo jiné tím, že byla naprosto odloučena od svých pokrevních příbuzných, Matylda Ludovika měla při sobě alespoň jednu sdílnou duši - svou starší sestru Marii, kterou rodina rovněž provdala do Itálie. Sestry si dokonce vzaly bratry.

Zatímco starší Marie se v Itálii stala poslední královnou obojí Sicílie, mladší Matylda zde nově byla hraběnkou z Trani. Kvůli sjednocování Itálie ovšem navzdory svému významnému titulu většinu života prožila na útěku.

Manžel alkoholik

Matylda Ludovika se narodila v roce 1843 na bavorském zámku Possenhofen. Byla v pořadí sedmým potomkem a čtvrtou dcerou vévody Maxmiliána Josefa a princezny Ludoviky. Všechny děti páru - včetně nejslavnější z dcer Sisi - prožily dětství společně a později na něj velmi rády vzpomínaly. Zejména nespoutaná a veselá povaha vévody Maxmiliána, který vždy upřednostňoval zábavu před povinnostmi, jim umožnila trávit mnoho času v přírodě, jezdit na koni.

Všechny děti dostaly v rodině přezdívky - tak jako byla Alžběta Sisi či Helena Néné, Matyldě doma říkali Vrabčák (německy Spatz). „Bylo to kvůli jejímu pisklavému hlasu,“ uvádí web Time Travel Vienna.

Jelikož byly všechny děti příslušníky bavorské vévodské rodiny, očekávalo se, že uzavřou politicky důležité sňatky. Ovšem zcela přelomovou chvílí v tomto ohledu bylo, když si Alžběta Bavorská, zvaná Sisi, vzala rakouského císaře Františka Josefa I. Od té chvíle bylo jasné, že rodiče budou hledat nápadníky královské krve z významnějších dvorů i pro Alžbětiny mladší sestry.

Když se Matylda dostala do věku na vdávání, matka pro ni zvolila mladšího syna krále obojí Sicílie z rodu Bourbonů. Dva roky předtím se za jeho staršího bratra a dědice trůnu provdala Matyldina starší sestra Marie.

Nejdříve se nezdálo, že by to byl pro Matyldu nějaký špatný úděl. Tranijský hrabě Ludvík byl pohledným mužem. Provdání se do Království obojí Sicílie mělo navíc ještě další výhodu - blízkost milované sestry Marie. „Dvěma sestrám tím bylo umožněno trávit společně množství času,“ zmiňuje web Adelswelt.

Sestra Sisi Matylda se provdala za tranijského hraběte Ludvíka, mladšího syna krále obojí Sicílie. Manželství bylo kvůli Ludvíkovu alkoholismu a nevěrám nešťastné, nakonec k nevěře dospěla i MatyldaZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Mariina společnost byla ovšem nakonec tím jediným, z čehož mohla mít v roce 1861 provdaná Matylda radost. Přesně v tomto roce totiž povstalci toužící po sjednocení Itálie Království obojí Sicílie dobyli a jeho dřívější představitelé se museli dát na útěk, přičemž Mariina i Matyldina rodina následně pobývala například v Římě.

I v soukromí to měla novopečená tranijská hraběnka komplikované. „Její manželství bylo kvůli alkoholismu a nevěrám manžela těžké,“ uvádí web Adelswelt.

Ztracená dcera

V nefungujícím vztahu uvězněná Matylda si nakonec kus štěstí našla tím nejhorším možným způsobem. Zamilovala se do jiného a v prvních letech manželství prožila vztah se španělským diplomatem jménem Salvador Bermúdez de Castro y Díez. Milenci pobývali v římské vile Farnesina. Jejich vášnivý vztah ale nezůstal bez následků. V roce 1864 Matylda otěhotněla.

Kvůli okolnostem musela rodit v tajnosti ve stejné vile, kde své dítě počala. Na svět přivedla dceru Marii. Potomka mohla mít nešťastná Matylda při sobě jen pár dní. Krátce po porodu dívku odvezli pryč. Matka s dcerou se již nikdy neviděly. Nemohly, a Matylda věděla, že je zbytečné po tom toužit. „Matyldina dcera byla okamžitě převezena na výchovu do britského Brightonu. Její matka pak už nikdy o své dceři nechtěla nic vědět. Jednou věcí bylo žít zjevně odděleně od manžela, ale mít dceru s jiným, to už bylo něco úplně jiného,“ vysvětluje španělský list La Nueva Espana.

Přestože Matyldu dcera nikdy nepoznala, její život byl nakonec šťastný. „Když dívka, o kterou se její otec vždy staral, oslavila patnácté narozeniny, byla prohlášena jeho legitimním potomkem. Stala se z ní María Salvadora Bermúdez Díez, s matkou sice neznámou, ale zahrnovaná láskou otcovy rodiny ve Španělsku, kam se přestěhovala,“ dodává web La Nueva Espana.

Sestry na cestách

Touha po mateřství se hraběnce Matyldě naplnila až o tři roky později - v roce 1867 porodila nyní již legitimní dceru Marii Terezii, která přišla na svět ve švýcarském Curychu, kde pár zrovna pobýval.

Rozpadlé manželství hraběte a hraběnky z Trani už to ovšem nezachránilo. Matylda Ludovika se nakonec rozhodla od manžela odejít, byť formálně se nikdy nerozvedli. Nový smysl života nakonec našla v tom, v čem její starší sestry Sisi a Marie. „Téměř neustále cestovala, ve společnosti Marie a císařovny Alžběty,“ zmiňuje web Adelswelt.

Sestra Sisi Matylda, provdaná tranijská hraběnka, měla dvě dcery. Té starší se ale musela vzdát, neboť ji počala s milencem. Oficiálně tak byla matkou jediné dcery - Marie Terezie Bourbonské (na snímku)Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Tento život sestry ještě více sblížil. Zatímco se ovšem Alžběta nakonec chtě nechtě musela věnovat i císařským povinnostem a čas od času se vracet do Rakouska nebo vykonávat oficiální povinnosti, než ji v roce 1898 zavraždili, Matylda a Marie - obě již vdovy, navíc dávno vyhnané ze státu, do kterého se kdysi přivdaly, zůstaly v zahraničí až do smrti a žily spolu až do úplného konce.

„V době první světové války Matylda žila ve Švýcarsku a později v Mnichově se sestrou Marií. Zemřela v roce 1925 jako poslední ze všech sourozenců,“ píše web Adelswelt.