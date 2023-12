Císařovna Alžběta Bavorská, známější jako Sisi, se narodila přesně na Štědrý den. Podle tradic ji to předurčilo k mimořádné budoucnosti. Jak ale v exkluzivním rozhovoru pro Deník říká autorka knih o Sisi Dagmar Beňaková, ne k šťastnému životu. Mnohdy se to projevilo i na slavení Vánoc, do jehož podoby se promítaly napjaté rodinné vztahy.

Obraz Alžběty Bavorské (Sisi) z roku 1857, který je majetkem Slezského zemského muzea v Opavě. Pokud se domněnky odborníků potvrdí, jde zřejmě o jediný obraz Sisiných svatebních šatů | Foto: se svolením Slezského zemského muzeua, Opava

Jak císařovna slavila narozeniny, které připadly na Štědrý den? Pojily se s tím nějaké každoroční veřejné oslavy?

Císařovna obvykle slavila, pokud nebyla právě na cestách, v kruhu rodiny – s manželem, dětmi, tchyní a tchánem, dokud žili. Nejvýznamnější veřejnou událostí v tento den byla půlnoční mše. Ta ovšem neměla s jejími narozeninami žádnou souvislost. Naopak každoroční veřejné oslavy se pojily s Alžbětiným svátkem 19. listopadu, a to především v Sisině oblíbeném uherském sídle Gödöllő. Konaly se průvody a za okny obydlí celé vesnice se zapalovaly svíčky. Tento zvyk přetrval dlouho po Alžbětině smrti, natolik Maďaři svou královnu uctívali.

Vnímali v tom, že je Sisi narozená na Vánoce, její současníci nějakou symboliku?

Narození v takto významný den, navíc v neděli a okolnost, že už měla v puse dva zoubky, to všechno mělo podle lidových tradic předurčovat mimořádnou budoucnost. Její život byl opravdu neobyčejný, nikoliv ale šťastný.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Na počátku sňatku Sisi s Františkem Josefem I. stála láska na první pohled:

Sisi se do Františka Josefa I. zamilovala na první pohled. Pomohl i malý trapas

Jaké dárky k narozeninám Sisi dostávala?

Můžeme si uvést některé konkrétní, historicky doložené příklady. Ke svým 16. narozeninám roku 1853 dostala od Františka Josefa, svého nastávajícího, jeho jezdecký portrét. I ona mu darovala svůj portrét na koni. Budoucí tchyně jí poslala růženec a obrovskou kytici růží ze schönbrunnského skleníku. Růže v prosinci byly v té době vzácný dar. Ovšem největší radost udělal Sisi papoušek. Celý život milovala zvířata a přírodu. Na vzdálený ostrov Madeira jí k 23. narozeninám tchyně arcivévodkyně Žofie nechala dokonce poslat z Rakouska jedličku a hrací skříňku s oblíbenou operou La Traviata. Ke svým 30. narozeninám dostala Alžběta nádherný klavír od dvorního výrobce klavírů Ludvíka Bösendorfera. Nejčastěji ale Sisi dostávala, a to především od svého manžela, šperky. A také knihy. Byla vášnivou čtenářkou a své maďarské přátele nezřídka žádala, aby jí potají sháněli knihy, které v monarchii neprošly cenzurou.

Dával jí dárky i někdo jiný, kromě manžela a tchyně?

Ke svým 44. narozeninám dostala Alžběta od svého oblíbeného příbuzného, bavorského krále Ludvíka II., tabákovou dózu s jeho portrétem orámovaným brilianty. Od svého bratra Karla Theodora, přezdívaného Gackel (Kdákal), zase jednou dostala kožené pouzdro na doutníky s vyobrazením loveckých psů, jaké milovala. Od svého syna, korunního prince Rudolfa, dostala k 51. narozeninám originály dopisů svého nejoblíbenějšího, v té době již zesnulého básníka Heinricha Heineho, v jehož stylu sama veršovala. Dopisy stály závratnou sumu. Sisi ale neprojevovala takovou radost, jakou Rudolf očekával. V té době totiž řešila především zásnuby své nejmladší a nejoblíbenější dcery Marie Valerie, a tak byla myšlenkami jinde.

Dagmar Beňaková Dagmar Beňaková se dlouhodobě zabývá příběhem císařovny Alžběty Bavorské. O Sisi jí vyšly tři knihy: Toulky po stopách císařovny Sisi, Za sluncem po stopách císařovny Sisi, Dopisy od Sisi. Dosud nezveřejněná korespondence císařovnyZdroj: se svolením Dagmar Beňakové Rodným jménem Dagmar Černá pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Od dětství putuje po stopách císařovny Sisi, odborným výzkumem tématu se zabývá více než 20 let. O Alžbětě Bavorské jí v nakladatelství Grada vyšly tři knihy: Toulky po stopách císařovny Sisi, Za sluncem po stopách císařovny Sisi, a nejnověji Dopisy od Sisi. Dosud nezveřejněná korespondence císařovny.

Předpokládám ale, že v prosinci slavila císařská rodina především Vánoce. Kde je trávili?

Zprvu, dokud ještě žila arcivévodkyně Žofie, Alžbětina tchyně, slavila císařská rodina ve Vídni, v Hofburgu. Nutno podotknout ale, že ne vždy byla Sisi na Vánoce a na své narozeniny doma. Své 23. narozeniny oslavila na květinovém ostrově Madeira v Atlantském oceánu, kam odjela na léčebný pobyt, bez manžela a bez dětí, po kterých se jí velmi stýskalo.

Další rok strávila Vánoce v Benátkách, kam za ní už Gisela, Rudolf a císařský manžel mohli dorazit. Vánoce roku 1865 oslavila Sisi pro změnu se svou bavorskou rodinou v Mnichově, svátky 1869 zase u své sestry Marie v Římě. Vánoce následujícího roku strávila v lázeňském městečku Merano, sem vyrazila se svými dcerami. A na svátky za nimi přijel i císař a korunní princ Rudolf.

Po smrti své tchyně přesunula Sisi od roku 1872 rodinnou oslavu na své nejoblíbenější sídlo Gödöllő v Maďarsku. Tyto svátky si Sisi opravdu užívala. Tady život neovládala přísná pravidla dvorního ceremoniálu. Zdobila tu spolu s dcerami obří strom pro venkovské děti, ověšený sladkostmi a malými dárky koupenými na místním trhu. S nejmladší dcerou Marií Valerií si tu také hrála na slepou bábu. Na dvoře zámku jí nechala vybudovat kluziště.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Život korunního prince Rudolfa ukončila tragédie:

Syn císařovny Sisi princ Rudolf: Deprese léčil milenkami, lásku našel i v Praze

A tak už to zůstalo do Sisiny smrti?

Když se korunní princ Rudolf oženil, slavily se Vánoce většinou opět ve Vídni. Alžběta svou snachu (stejně jako předtím tchyni) nesnášela. Marie Valerie popisovala Vánoce v té době jako upjaté a chladné. Chodilo se od stolu ke stolu, kde byly pod stromečky dárky. Pak se povečeřelo. A všichni byli rádi, když se v půl sedmé rozešli. Výjimkou byly Vánoce roku 1888, které byly mimořádně harmonické. Korunní princ padl své matce do náruče. A i se sestrou Marií Valerií se objali.

Dívka si zapsala do svého deníku: „Tak bychom měli být napořád.“ Jenže měsíc poté (v lednu 1889) byl korunní princ nalezen na zámečku Mayerling s prostřelenou lebkou vedle své mrtvé milenky. Nejpravděpodobnější je verze společné sebevraždy.

Ze všech částí mocnářství měla císařovna Alžběta Bavorská, známá jako Sisi, nejraději Uhersko. Jejím oblíbeným místem byla nejen Budapešť, ale především zámek Gödöllő, který se stal jedním z jejích sídelZdroj: Wikimedia Commons, oPPÁRÉ – Indafotó, CC BY-SA 2.5

Jak pak vypadaly další císařovniny svátky? Říká se, že po Rudolfově smrti se utápěla v žalu a chodila jen v černé. Projevil se její smutek nějak i na podobě oslav Vánoc?Zlomená Sisi pak už nikdy nechtěla Vánoce ani své narozeniny slavit. Pouze beze slov jí dvorní dámy předaly kytičku jejích milovaných fialek. Cestovala z místa na místo. Jedny Vánoce strávila u arcivévody Ludvíka Salvátora na Mallorce, jiné opět na Madeiře, další v Alžírsku, následující na Riviéře, předposlední v lázních Biarritz a své poslední Vánoce a 60. narozeniny v Paříži ve velice pochmurné náladě. Příští Vánoce už nestihla. V září 1898 ji probodl atentátník. Císař trávil v té době svátky střídavě vždy u jedné ze svých dvou v té době již provdaných dcer.

Vánoční novinka

Téma vánoční výzdoby už jste naťukla. Zdobili v císařské rodině vlastní stromeček?

Ano, stejně jako my dnes, přitom se ale v 19. století v katolických zemích jednalo o zvyk relativně nedávný. Tradiční byly naopak jesličky, ať už živé nebo figurkové. Zvyk zdobit vánoční stromeček byl převzat z protestantských zemí, a do Rakouska se dostal díky Jindřišce Nasavsko-Weilburské roku 1816. Tato krásná dáma původem z Německa byla manželkou rakouského arcivévody Karla, bratra císaře Františka I., a tak stromek zazářil přímo v císařské rodině a inspiroval pochopitelně i celou řadu šlechtických a měšťanských domácností. Do vídeňského Hofburgu dovezla Sisi z rodného Bavorska zvyk zdobit pro každé dítě jeho vlastní strom. Stromky zdobila Alžběta osobně. Stávaly v jejím salonu. Tam se také nadělovalo. Dárky ovšem neležely na zemi jako dnes, ale na stolcích. A nebyly zabalené. Zvyk balit dárky přišel až ke konci 19. století. Vánoční balicí papíry jsou až vynálezem století dvacátého.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Nejmladší dcera Sisi se v mnohém vymykala:

Nejmladší dcera císařovny Sisi: Marie Valerie byla tak trochu jiným dítětem

Jaké dárečky dostávali členové rodiny?

Děti dostávaly hračky, například houpací koníky, nebo hudební nástroje, dospělí starožitnosti, obrazy, vázy, intarzované kusy nábytku, šperky. Sisi posílala na Vánoce ze svých cest rovněž nejrůznější suvenýry, exotické ovoce a další delikatesy. Také ráda dárky vyráběla osobně, dceři Marii Valerii třeba k jedněm Vánocům sama namalovala mapu svého oblíbeného Uherska. Dcery císařského páru, když byly malé, dostávaly panenky, korunní princ našel pod stromečkem – na přání svého tatínka – většinou vojenské uniformy, bubínky a trumpety, aby si mohl hrát na vojáka.

Rodina císaře Františka Josefa I. a SisiZdroj: Wikimedia Commons, Vincenz Katzler - Hungarian Historical Picture Gallery, volné dílo

A dospělí?

Když Gisela, Rudolf a Marie Valerie povyrostli, dostávali často knihy, mapy a učební pomůcky. Korunní princ se zajímal především o ornitologii, a tak si přál vycpané ptáky. Děvčatům nechávali císařští rodiče kupovat šperky. Zachovala se například nádherná zlatá brož ve tvaru jedlové větvičky, zdobená brilianty, kterou darovala své dceři Marii Valerii k Vánocům právě císařovna Sisi. Dospělé děti si vzájemně dávaly praktické věci – korunní princ Rudolf jednou daroval své starší sestře Gisele třeba čajový servis, který byl pak v její rodině často používaný. Císařský otec našel pod stromečkem obvykle dárky s loveckou tematikou, která mu byla blízká. Byl velice skromný a šetrný. Jednou si přál k Vánocům plechovou dózu – chtěl ji do své pracovny, aby mohl při pročítání spisů přikusovat sušenky a měl je kam odkládat.

Oblíbený trhanec

Co v císařské rodině na Vánoce jedli?

Na štědrovečerní večeři nemohla chybět ryba. Dodržoval se adventní půst, který se podle křesťanské tradice zakončoval až půlnoční mší. Nesmělo se tedy servírovat klasické maso. Ryby tvořily výjimku. Co se týká druhů ryb, většinou to byl, stejně jako dnes, kapr. Oblíbené u dvora byly ovšem nejen sladkovodní ryby, ale i ryby mořské, a dokonce i mořské plody, které jsou v dnešních dnech častou pochoutkou na Štědrý večer především ve Francii. Ve staré vídeňské kuchyni se k rybě jedl obvykle salát z brambor a polníčku. 25. a 26. prosince už se mohlo jíst klasické maso: drůbež jako krocan, husa nebo kachna, také zvěřina a chybět nemohlo císařovo oblíbené telecí maso.

Měli i nějaké dezerty?

Sváteční hostina měla samozřejmě mnoho chodů, obvykle 12 až 13, kromě hlavního jídla se podávaly saláty, sýry, polévka, pečivo, paštiky, kompoty, moučníky i císařovnina oblíbená zmrzlina. Servíroval se například i kaviár. Přítomní si ze všeho ale často jen uždibli. Sisi jedla velmi málo, a tak sloužící museli odnášet její talíř při každém z chodů velmi brzy – a stejně tak rychle odnášeli i talíře ostatních stolovníků.

František Josef měl jako zákusek rád takzvaný císařský trhanec. K němu se váže zajímavá legenda. Tento pokrm, nazývaný Kaiserschmarrn, který si můžeme ve Vídni dopřát i dnes, byl prý původně připraven pro mladičkou císařskou nevěstu Alžbětu. Nedopatřením byla ale tato zvláštní palačinka servírována roztrhaná – a tak vznikl název trhanec. Sisi, která byla na svatební hostině velmi rozrušená, nemohla pozřít ani sousto, navíc ji tento zvláštní zákusek ani moc nelákal, tak jej údajně snědl František Josef, aby neurazil kuchaře. Dezert si oblíbil natolik, že si ho nechával servírovat i během honů.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Atentát na císařova synovce Františka Ferdinanda d'Este odstartoval první světovou válku:

Patologický střelec, milující muž. František Ferdinand d'Este si nebral servítky

Dnes si množství lidí spojuje vánoční svátky také s dobročinností, ve vyšší míře se přispívá na charitu. Dělala něco takového i císařská rodina?

Císařská rodina štědře přispívala na dobročinné účely, jak vyplývá mimo jiné i ze zpráv v soudobém tisku. Císařovna s dcerami často vyráběly pro chudé a nemocné dárky, kreslily před Vánoci obrázky, které pak posílaly pro radost dětem do nemocnic. Všichni v rodině měli umělecký talent. Dvorní dámy pletly punčochy a šály pro nemajetné.

Jak to bylo u Sisi a její rodiny s oslavami Silvestra a Nového roku?

Na Silvestra a na Nový rok chodili členové císařské rodiny v duchu křesťanských tradic na mši do kostela, na Silvestra také na večerní Te Deum jako poděkování za předešlý rok, navštěvovali se a přáli si osobně nebo si zasílali novoroční blahopřání. Zachovala se celá řada dopisů, v nichž císař láskyplně přeje své věčně nepřítomné manželce a také sobě samotnému, aby se Sisi navrátilo zdraví, protože bez ní by byl ztracený. 1. ledna 1897 jí napsal: „Co by ze mě bylo bez Tebe?“ Také Sisi rozesílala manželovi i ostatním členům rodiny dopisy a telegramy s novoročními přáními. Také ráda dávala svým blízkým malé dárečky pro štěstí, šperkové čtyřlístky nebo podkovičky, jak bývá v Rakousku zvykem i dnes.

Nejmladší dcera Sisi, arcivévodkyně Marie ValerieZdroj: Wikimedia Commons, Carl Pietzner, volné dílo

My si ale v současnosti pojíme Silvestr a Nový rok také s různými společenskými událostmi. Navštěvovala císařská rodina něco podobného?

Na Silvestra se obvykle konalo slavnostní divadelní představení, třeba 31. prosince 1886 se nejmladší dcera Marie Valerie pobavila se svým císařským otcem na veselohře Válka v míru. Na Nový rok se pořádal sváteční koncert nebo se šlo do Opery. Například 1. ledna 1882 popisuje Marie Valerie, jak ten den navštívila s maminkou, tatínkem a celou řadou příbuzných operu Oberon od Carla Marii von Webera, jednu z Alžbětiných oblíbených oper.

Na Nový rok se také vždy konalo slavnostní diner, hostina, jíž se účastnil císař a všichni členové rozvětvené habsburské rodiny, kteří byli právě v Hofburgu přítomní. Sisi se ale nezřídka omluvila. Jak nám ve svém deníku opět zanechala Marie Valerie: „Kvůli bolení hlavy se maminka nezúčastnila velkého rodinného diner. Ve Vídni má často stísněnou náladu,“ napsala například 1. ledna 1886. O rok později se ale Alžběta novoročního diner zúčastnila, nemohla nejmladší dceři zkazit radost. Marie Valerie byla zamilovaná do svého příbuzného Františka Salvatora, svého budoucího manžela, a Sisi musela u císaře zařídit, aby nechal mladé posadit co nejblíže sebe.